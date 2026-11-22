Je kolem poledne v pralese Khao Chong na jihu Thajska. Dělnice druhu Camponotus leonardi by za normálních okolností pochodovala po kmenech vysoko v korunách. Místo toho se potácí nízkým podrostem, nohy jí cukají a z listů opakovaně padá. Pak ztuhne na spodní straně listu zhruba čtvrt metru nad zemí a zaboří kusadla do žilky. Už je nepovolí. Během několika hodin zemře a z jejího těla později vyraší stopka houby, která na sestry procházející pod ní sype spory. Scénu zachytily terénní studie, které vědci doplnili laboratorním rozborem. Nás v redakci ale nejvíc zaujala přesnost celého manévru. Houba svého hostitele doručí s přesností na centimetry, na světovou stranu, a dokonce i na hodinu. Stejné otisky kusadel přitom paleontologové objevili na listu, který spadl do jezera v dnešním Německu v době, kdy po Evropě běhali pravěcí koníci velcí jako pes.
Poslední pochod mravence nakaženého houbou Ophiocordyceps
Ophiocordyceps unilateralis v širším pojetí je skupina blízce příbuzných hub, které se specializují na mravence, nejčastěji na rod Camponotus. Celý rod Ophiocordyceps je mimořádně bohatý, taxonomická revize z roku 2026 eviduje přes 373 platných jmen. Jejich počet se ovšem s novými popisy průběžně mění.
Infekce začíná nenápadně. Spora přilne k dělnici, která sbírá potravu, pronikne kutikulou a houba se začne množit v jejím těle. Podle přehledu v Annual Review of Microbiology se první změny chování objevují zhruba do deseti dnů. Mravenec přestává respektovat obvyklé trasy kolonie a bloudí. Postupně ho přepadají křeče a padá z vegetace. Po dvou až třech týdnech přichází finále: výstup na rostlinu a zakousnutí.
V Thajsku si vědci všimli, že nakažení jedinci kousali synchronně, kolem slunečního poledne. Po sevření kusadel mohli ještě asi šest hodin žít, ale na okolí téměř nereagovali. Na videozáznamech jen periodicky škubali nohama a nevšímali si ani cizího mravence, který se k nim přiblížil. Zdravé dělnice přitom na vetřelce útočí. Žádná cesta zpět popsaná nebyla, všichni sledovaní hostitelé po zakousnutí zahynuli.
Smrtí hostitele parazitův program teprve začíná:
- do 24 hodin prorůstají vlákna houby tenčími místy kutikuly a připoutají tělo k listu,
- druhý den se u hlavy objevuje zárodek stromatu, tedy budoucí stopky,
- třetí a čtvrtý den měří stroma 3 až 5 milimetrů,
- kolem sedmého dne se může začít formovat pohlavní struktura,
- u příbuzných systémů trvá vytvoření zralé plodnice zhruba 25 až 45 dní.
Výška 25 centimetrů, sever a poledne: navigace s přesností na centimetry
Tady se z kuriozity stává biologická precizní práce. Studie Andersena a kolegů z roku 2009 změřila, kde přesně mrtví hostitelé visí. Průměrná výška nad zemí činila 25,2 centimetru s odchylkou necelých dvou a půl centimetru. Listy byly nejčastěji natočené k severu až severozápadu, průměrný směr vycházel na 345 stupňů. Celých 98 % mravenců zatínalo kusadla právě do žilky, nikoli do měkké čepele listu.
Vědci zkusili, co se stane, když mrtvolu přemístí. Výsledek mluvil jasně. V korunách stromů se plodnice vůbec nevyvinula a na zemi těla rychle mizela. Mimo úzkou zónu podrostu tedy houba prohrává.
Zdraví mravenci přitom žijí hlavně nahoře v korunách. Parazit tak nutí hostitele opustit prostředí vlastní kolonie a přesunout se do vrstvy pralesa, kde panuje vlhkost, teplota a světlo, které vyhovují růstu stopky. Jak přesně houba tělo „naviguje“ ke správné světové straně, studie zatím vysvětlit nedokázaly. Přehledová literatura zmiňuje roli biologických hodin a světelných podnětů.
Podle nás právě tohle činí příběh tak znepokojivým. Mravenec slouží jako jednorázový nosič, který spory dopraví do přesně definované výšky, vlhkosti, orientace a času. Pak se vypne.
Mozek zůstává netknutý, houba se zmocní svalů
Populární podání ráda tvrdí, že houba prorůstá mravencovým mozkem a řídí ho zevnitř. Novější výzkum ten obraz výrazně zpřesňuje. Tým Maridel Fredericksenové publikoval v časopise PNAS trojrozměrné rekonstrukce těl manipulovaných mravenců, které vytvořil za pomoci umělé inteligence. Houbové buňky na nich tvoří hustou propojenou síť obepínající svalová vlákna v celém těle. V mozku je badatelé v rozhodující chvíli nenašli.
Manipulace tedy podle všeho probíhá periferně. Houba okupuje svaly a ovlivňuje je chemickými látkami, zatímco centrální nervová soustava zůstává fyzicky nedotčená. Studie z roku 2019 v Journal of Experimental Biology ukázala, že smrtící stisk drží hyperkontrahované svaly kusadel. Ty jsou stažené natolik, že se čelisti už neuvolní ani po smrti.
Do chemické roviny nahlédla metabolomická práce, která porovnala svaly kusadel u mravenců napadených specialistou Ophiocordyceps a obecným hmyzím patogenem Beauveria bassiana. Každá z těchto hub zanechala v tkáni odlišný biochemický otisk. Další výzkum Charissy de Bekkerové potvrdil vysokou specializaci: houba sice dokáže usmrtit i cizí druhy mravenců, chování ale přesměruje pouze u svého přirozeného hostitele.
Kousnutí zakleté v kameni: co prozradil list z Messelu
Důl Messel nedaleko Darmstadtu patří k nejcennějším fosilním nalezištím světa. Jeho sedimenty vznikly na dně jezera před 47,8 milionu let, v eocénu. V roce 2010 tu David Hughes, Torsten Wappler a Conrad Labandeira popsali list rostliny Byttnertiopsis daphnogenes, který nese 29 charakteristických jizev. Soustředily se kolem 11 postranních žilek.
Každou stopu tvořil pár rozšířených vpichů po obou stranách žilky, tedy přesně to, co zanechají kusadla sevřená kolem cévního svazku. Okraje ran měly kalus, zhojené pletivo, jímž živý list reaguje na poranění. Autoři porovnali tvar i rozmístění poškození se stopami po dnešních nakažených mravencích a shoda byla výrazná. Zvážili také alternativu, totiž hmyz, který žilky nařezává kvůli pryskyřici či míze. Chyběly však typické zářezy, které takové chování zanechává.
Studie vyšla v Biology Letters a představuje vzácný typ paleontologického důkazu. Nezkameněla tu houba ani mravenec. Zachovalo se chování, které po sobě nechalo hmatatelnou stopu. Strategii „donést hostitele na list a nechat ho zakousnout“ tak lze sledovat hluboko do minulosti, do doby krátce po vymření dinosaurů.
Zombie mravenci v Evropě a otázka lidského rizika
Tropický komplex O. unilateralis v českých lesích doložený není. Evropa má ale vlastní manipulátory. Houba rodu Pandora napadá lesní mravence rodu Formica a také je před smrtí vyhání na vegetaci. Ještě rafinovanější cestou postupuje motolice kopinatá Dicrocoelium dendriticum, kterou eviduje i portál AOPK.
Její cyklus vede přes plže a mravence až k přežvýkavcům. Jedna či dvě larvy se usadí u podjícnové nervové uzliny mravence. Když se ochladí, hmyz vyleze na stéblo trávy a křečovitě se zakousne, aby ho spásla ovce nebo kráva. Za tepla se pustí a sleze dolů, takže celý rituál může opakovat. Rozdíl oproti houbě je zásadní: motolice potřebuje živého mravence k sežrání, Ophiocordyceps mrtvolu jako lešení pro vlastní plodnici.
V tropech existuje ještě bizarnější varianta. Hlístice Myrmeconema neotropicum přebarví zadeček stromového mravence Cephalotes atratus na jasně červenou, takže připomíná zralou bobuli. Plodožraví ptáci ji sezobnou a vajíčka parazita roznesou trusem.
Houby, které proslavil seriál The Last of Us, člověka neohrozí. Biolog David Rodriguez z Texas State University upozorňuje, že jde o organismy přizpůsobené hmyzu. Lidská tělesná teplota, imunita i složitost nervové soustavy pro ně představují nepřekonatelnou bariéru. Konkrétní riziko pro psy či kočky jsme při rešerši také nenašli.
Ani pro mravenčí kolonie neznamená parazit zkázu. Brazilská studie z roku 2012 zjistila, že v takzvaných hřbitovech nakažených mravenců produkovalo spory jen asi 6,5 % plodnic. Více než polovinu mrtvol, konkrétně 55,4 %, napadly jiné houby, takzvaní hyperparaziti, kteří plodnice prakticky vykastrují. Podle autorů tím tlumí infekční tlak. Dá se předpokládat, že právě takové brzdy pomáhají vztahu houby a mravenců přetrvat celé geologické epochy.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková