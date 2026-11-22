40 sekund do hlavního zápasu večera a Josh Hokit podle vlastních slov přestal vidět jen jednoho soupeře. Americký těžkotonážník šel do klece s bilancí 10-0-0 a šancí na pás. Rozhodčí nic nepískal, zápas běžel dál a po 25 minutách odcházel s titulem Ciryl Gane. Francouz drží pás těžké váhy, tedy kategorie do 120 kg, a jeho bilance je 15-2-0 a jeden zápas bez výsledku. Od té chvíle se nemluví o tom, jak obhájil, ale o tom, kam měl natažené prsty. Redakce MMAmag dohledala oficiální výsledek turnaje, opisy bodovacích lístků i pravidla newyorské komise a spočítala, o co přesně šlo.
Šampion, kterého chce jeden z nejhlasitějších podcastů poslat za dveře
Pořad The Fighter & The Kid vedou bývalý těžkotonážník UFC Brendan Schaub a herec a komik Bryan Callen. V epizodě číslo 1239, zveřejněné 18. listopadu 2026, dostal zápas Ganea s Hokitem vlastní část zhruba od 22. minuty.
V přepisu epizody od služby Podcast Rex, do kterého redakce MMAmag nahlédla, zaznělo Schaubovo: „Najděte mi zápas, kde nehodí nelegální ránu. Je to prostě jeho věc“. A o kus dál: „Jsi špinavý bojovník. Ať to tak myslíš, nebo ne, pokud to uděláš víckrát než jednou“.
Callenovy věty šíří server Bloody Elbow a další agregátory. Podle nich moderátor řekl: „Je naprosto šílené, že lidem pořád píchá do očí. Může to zničit kariéry“. A navrhl, že jakkoli je Gane skvělý, při dalším takovém zásahu by měl z UFC letět. Podcast není autorita, která by o čemkoli rozhodovala, zato patří mezi nejposlouchanější hlasy kolem oktagonu. Gane ani jeho tým se k Hokitovu obvinění veřejně nevyjádřili.
Proč mají ta slova váhu i mimo podcastové studio, ukazují bodovací lístky z Madison Square Garden.
Jeden bod, který mohl obhajobu obrátit naruby
UFC 334 se konalo 14. listopadu 2026 v newyorské hale Madison Square Garden. Všichni tři rozhodčí, Adrian Castro, Sal D’Amato i Chris Lee, napsali 48:47 pro Ganea. Hokit po zápase na sociální síti tvrdil, že mu soupeř zasáhl oko 40 sekund po začátku, že si stěžoval a nedostal pomoc a že viděl trojitě; jeho příspěvky citoval server MMA Fighting. Lékařská zpráva zveřejněná nebyla.
Redakce MMAmag postavila vedle sebe tři oficiálně uváděné karty z opisů v databázích tennine a PMCountdown a modelový odečet jednoho bodu šampionovi.
|Rozhodčí
|Oficiální karta
|Po odečtu 1 bodu Ganeovi
|Adrian Castro
|48:47 Gane
|47:47
|Sal D’Amato
|48:47 Gane
|47:47
|Chris Lee
|48:47 Gane
|47:47
|Výsledek
|jednomyslné rozhodnutí
|remíza na všech třech kartách
Při odečtu na dvou kartách by vyšla většinová remíza, při odečtu na jedné většinové rozhodnutí pro Ganea. Žádný bod ve skutečnosti odečten nebyl, jde o modelový přepočet. Ale rozdíl jednoho bodu říká dost o tom, proč se o čtyřiceti sekundách mluví víc než o zbylých dvaceti čtyřech minutách.
Před rokem se mluvilo o smůle, po dalším zápase o vzorci
Na turnaji UFC 321 v Abú Zabí 25. října 2025 skončil zápas Ganea s britským těžkotonážníkem Tomem Aspinallem bez výsledku. UFC ho oficiálně vede jako zápas bez výsledku po neúmyslném zásahu do oka v 1. kole, čase 4:35.
Schaub tehdy v epizodě 1134 mluvil o tom, že po takovém zásahu nelze po bojovníkovi chtít, aby pokračoval, že by Gane podle něj měl být diskvalifikován a že se mají postihy zpřísnit. O rok a tři týdny později, 18. listopadu 2026, už nemluví o jednom večeru, ale o opakování, a používá slovo „špinavý“. Mezi oběma výroky se posunul z pravidel k charakteristice člověka.
Úmysl přitom nekonstatovala ani komise, ani organizace. Aspinall o odvetu veřejně stojí, oficiálně ohlášená není.
Callenův návrh zní jednoduše. V pravidlech, podle kterých se rozhoduje v kleci, ale žádný paragraf o vyhazovu z organizace není.
Co by se muselo stát, aby prst do oka stál pás
ANALÝZA Z dokumentu Unified Rules of Mixed Martial Arts ve znění ze srpna 2025, který má redakce MMAmag k dispozici, plyne, že faulem je jak vypichování očí, tak prsty natažené směrem k soupeřově tváři. Zasažený bojovník může po odpískání dostat až 5 minut na zotavení a u úmyslného faulu, po kterém se pokračuje, pravidla ukládají odečíst dva body. Tvrzení, že odečet bodu nebyl možný, je tedy zkratka. Přesnější je, že faul posuzuje výhradně rozhodčí v kleci, a když ho neodpíská, newyorská komise bodovým rozhodčím zakazuje promítnout si ho do karet sami.
Rozhodčí má jeden pohled a jeden pokus. Opakované záběry k dispozici nemá a verdikt z klece se zpětně nepřepisuje.
Vyhazov z UFC není sportovní trest. Je to obchodní rozhodnutí organizace, které stojí mimo pravidla i mimo pravomoc komise. Nejhlasitější věta celé debaty tak míří tam, kde ani rozhodčí, ani komise nemají co říct. Pás dál drží šampion, o jehož natažených prstech se mluví víc než o jeho boxu, a rozhodnout o nich zatím nikdo nemusel.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka