Bramborák nemusí nutně skončit na pánvi s hromadou oleje. Upečený na plechu v troubě je stejně křupavý, ale mnohem méně tučný, a navíc ho zvládnete připravit najednou pro celou rodinu. Proč dát bramborák do trouby a nesmažit ho
Bramborák z pánve má samozřejmě svoje kouzlo. Jenže kdo ho někdy pro celou rodinu, ví, že od sporáku se jen tak neodchází. Hlídá se teplota, obrací se jedna várka za druhou, smažil dolévá se olej a po chvíli je kolem plotny docela rušno. Varianta na plechu je klidnější. Troubu nastavíte na pečená 180 °C, těsto rozetřete do vymazaného plechu a pak už pracuje hlavně horký vzduch. Bez obracení, bez kapek tuku na sporáku a bez stání s obracečkou v ruce. Recept na bramborák z plechu
Ingredience pro přípravu Brambory-15 středně velkých kusů Vejce-2 ks Hladká mouka-4-6 lžic, podle toho, jak husté těsto bude Vlažné mléko-100 ml, případně o trochu víc podle potřeby Rozpuštěné sádlo-3 lžíce Česnek-1–2 stroužky, podle chuti a odvahy Majoránka-1 lžíce Sůl-1-2 lžičky, podle chuti Sádlo na vymazání plechu Foto: Cooky.cz, Bramborák na plechu jako z hospody: Tentokrát ale bez smažení Postup přípravy křupavého bramboráku na plech
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Použít můžete horkovzduch i klasický horní a spodní ohřev. Plech o velikosti 35 × 25 cm vymažte sádlem opravdu poctivě, ne jen lehce přejet po dně.
2. Brambory oloupejte, opláchněte a nastrouhejte nahrubo do větší mísy. Hrubé struhadlo má smysl, protože z jemně nastrouhaných brambor by vznikla spíš měkká hmota a kůrka by se dělala hůř.
3. Z nastrouhaných brambor
vymačkejte přebytečnou tekutinu. Stačí rukama, případně si pomozte čistou utěrkou. Když v míse zůstane moc vody, bramborák se v troubě spíš dusí, než peče.
4. Česnek oloupejte a prolisujte přímo k bramborám.
5. Přidejte
vejce, vlažné mléko a rozpuštěné vlahé sádlo. Vsypte majoránku, osolte a všechno promíchejte.
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6. Těsto má být hustší, ale pořád roztíratelné. Když teče, přidejte ještě lžíci mouky. Pokud je naopak příliš tuhé a trhá se, zřeďte ho trochou mléka.
7. Směs přesuňte na připravený plech a rozprostřete ji do pokud možno stejnoměrné vrstvy. Povrch zarovnejte lžící nebo stěrkou, nemusí to být úplně jako podle pravítka.
8. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte
60–90 minut dozlatova. Přesný čas záleží na výšce vrstvy i na konkrétní troubě. Hotový bramborák má zlatohnědý povrch a na dotek je pevný, ne mazlavý.
9. Po vytažení ho nechte pár minut stát. Lépe se pak krájí. Nakrájejte ho na čtverce a podávejte samotný, k polévce nebo s kysaným zelím.
Foto: Cooky.cz, Bramborák na plechu jako z hospody: Tentokrát ale bez smažení Naše tipy: Jak bramborák na plech vylepšit nebo obměnit
Základ je úmyslně jednoduchý. U bramboráku je to často výhoda, protože dobré brambory, česnek a majoránka udělají dost práce samy. Kdo chce sytější verzi, může do těsta přidat
kousky uzeného masa nebo slaniny. Chuť se tím zvýrazní a z bramboráku je hned plnější jídlo, ne jen příloha. Někdo přisype špetku mletého kmínu, jiný sáhne po čerstvě namletém pepři. Obojí k bramborám pasuje, jen to není potřeba přehánět.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková