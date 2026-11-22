Na dnešek jsme vybrali kvíz pro pamětníky i pro ty, kteří mají slabost pro starší československé seriály. Zkuste si, kolik si toho ještě vybavíte ze slavné Ženy za pultem.
Československá televize uvedla nový seriál z prostředí prodejny potravin a divákům nabídla pohled „za pult“ – mezi prodavačky, zákazníky, zboží i každodenní provoz socialistického obchodu. Scénárista přitom nepracoval s úplně jednoduchým zadáním. Příběh měl být lidský, srozumitelný a pokud možno uvěřitelný, jenže současně se musel vejít do tehdejších ideologických hranic. Vzniklo z toho dvanáct dílů, které se během normalizace dostaly mezi nejsledovanější televizní pořady. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz, který ověří vaše znalosti tohoto seriálu.
Žena za pultem: seriál, který měl ukázat, jak se žije v socialismu
Hlavní postavou je prodavačka Anna Holubová. Rozvedená žena, která přichází do nové prodejny a snaží se znovu poskládat vlastní život. Jen na ní ale seriál nestojí. Jednotlivé díly postupně odkrývají i příběhy dalších lidí ze samoobsluhy, což v tehdejší televizní tvorbě nebyla úplná samozřejmost. Domácí starosti, vztahy, pracovní třenice, drobné radosti i nepříjemnosti – z těchto obyčejných věcí se skládal děj celého seriálu. Dnes už některé scény samozřejmě působí jinak než při premiéře.
Jedna věc na tom ale bila do očí. Seriálová prodejna vypadala skoro jako výkladní skříň hojnosti. Plné regály, upravené zboží, ochotný personál, všechno pěkně nasvícené a připravené pro kameru. Nebyla to náhoda. Do seriálové prodejny se tehdy svážely pochoutky z celé Prahy, aby obraz působil přesvědčivě a obchod vypadal tak, jak měl vypadat na televizní obrazovce. Skutečné samoobsluhy přitom často nabízely docela jinou zkušenost. Po roce 1989 se tento rozpor mezi seriálovým obrazem a běžnou realitou často připomínal jako jeden z hlavních důvodů kritiky.
Kvíz o seriálových rolích Menšíka, Sováka a Hanzlíka: Češi, kteří dají 10/10, mají skvělou paměť
K Ženě za pultem se lidé vracejí i po letech. Část z nich z nostalgie, to se dá říct bez velkého přemýšlení. Jenže seriál se nedržel v povědomí jen kvůli vzpomínkám na dobu, kdy ho sledovala skoro každá domácnost. Byl natočený řemeslně pečlivě, s herci, kteří patřili k výrazným osobnostem československé scény. Na výsledku je pořád vidět profesionální televizní práce své doby. Dobový nános z něj ovšem nezmizel.
Připravili jsme proto kvíz. Prověří, jestli si ještě vybavíte herecké obsazení, názvy jednotlivých dílů i události, které se za pultem samoobsluhy odehrály. Některé otázky budou jednoduché jen zdánlivě. Bez většího zaváhání jimi nejspíš projdou hlavně ti, kteří seriál opravdu pozorně sledovali. Tak zkuste, co se vám z paměti ještě vrátí.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, FDb, ČSFD
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