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Teploty se příští týden zvednou, tropy jen na jihu Moravy. Ukážou se časté srážky

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Výhled počasí slibuje navýšení teplot na letní hodnoty, jen na jihu Moravy se mohou přehoupnout přes tropickou 30. Oblačnosti ale příliš neubude a srážky budou poměrně časté. Lokálně se projeví také bouřky.
Teploty se příští týden zvednou, tropy jen na jihu Moravy. Ukážou se časté srážky

Teploty se příští týden zvednou, tropy jen na jihu Moravy. Ukážou se časté srážky

Zdroj: 123rf
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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