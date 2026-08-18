Teploty se příští týden zvednou, tropy jen na jihu Moravy. Ukážou se časté srážky

Středa: letní den s občasnou přeháňkou
Ve středu se oproti úterý oteplí. Ráno a dopoledne bude nutné počítat ještě s oblačnou (6/8 oblohy) až zataženou oblohou (8/8 oblohy pokryté oblačností), od jihu se zvolna bude oblačnost zmenšovat. Zejména v jižní polovině bude až polojasno. Zejména na severní polovině se mohou objevit přeháňky, bouřky spíše jen výjimečně. Podle modelu Aladin je nejvyšší šance na bouřky zřejmě v oblasti Krušných hor v Karlovarském či Ústeckém kraji, či v oblasti Broumovska a Krkonoš. V případě bouřky může spadnout až 15 mm srážek.
Obr. 1: Podle modelu ALADIN se se srážkami potkáme zejména v severní polovině území, případně i jinde poblíž pohoří v důsledku nucené konvekce (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Denní maxima budou oproti těm úterním výrazně vyšší. Většinou vystoupají na hodnoty kolem 25 °C, tedy 23/27 °C. Nejtepleji bude na jihu Moravy, kde vystoupají až na 30 °C. Na horách (v 1 000 metrech) čekáme hodnoty většinou od 16 do 20 °C. Foukat bude jihozápadní vítr, který bude mírný a večer bude slábnout.
Čtvrtek: více oblačnosti, v noci srážky
Během noci ze středy na čtvrtek očekáváme na většině území občasný déšť, přeháňky nebo bouřky. Srážky přetrvají zřejmě až do rána. Během dne se pak bude vyjasňovat až na polojasno a srážky se objeví spíše sporadicky. Odpoledne a večer ale opět srážek přibude a zejména na jihu území budou četné. Zvýší se také pravděpodobnost výskytu bouřek, které mohou být i silné. Očekáváme 0 až 15 mm, při bouřce až 25 mm, srážek, sledujte tedy výstupy modelu ALADIN a v rámci nowcastingu radarové odrazy.
Obr. 2: Ve čtvrtek bude odpoledne zřejmě ve znamení konvekce - přeháněk i bouřek (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Noční minima klesnou na 17/13 °C, o něco vyšší budou na jihu Moravy a ve Slezsku, mezi 19/15 °C. Denní maxima se regionálně ještě zvýší - většinou na hodnoty mezi 24/28 °C, na jihu Moravy 28/32 °C, půjde tedy o další tropický den do statistiky. Chladněji bude na západě Čech, zde maxima dosáhnou hodnot mezi 21/25 °C. Vítr bude foukat slabý až mírný jihozápadní.
Pátek: chladnější den s větší oblačností
V pátek bude oblačno převážně po celý den, očekáváme také déšť nebo přeháňky, lokálně i bouřky. Po ránu bude v Čechách oblačnosti méně. Večer srážky pak ještě přibudou na jihovýchod Česka (Zlínský a Moravskoslezský kraj), kde budou četnější. Naopak Karlovarský a Ústecký kraj bude téměř beze srážek. Očekáváme 0 až 5 mm srážek, na jihovýchodě až 15 mm, v případě bouřky až 30 mm.
Obr. 3: Takto vidí oblačnost na pátek model Aladin v 7:00 (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Noční minima klesnou na 18/14 °C, naopak maxima vystoupají na 22/27 °C. Vítr bude proměnlivý až jihovýchodní a pouze slabý. Srážky na východě republiky budou doznívat až v sobotu ráno.
Sobota: nejslunečnější den
V sobotu bude polojasno až skoro jasno, v průběhu odpoledne v rámci konvekce až oblačno. Výjimečně se mohou objevit srážky, na horách o něco častěji, ale jen ve formě slabých přeháněk.
Noční minima klesnou na 19/15 °C, na západě Čech mohou klesnout až na 12 °C. Pod 15 °C mohou klesnout i tam, kde se vyjasní a uklidní se vítr, zejména v údolních oblastech. Denní maxima čekáme mezi 23/27 °C, respektive až 28 °C. Vítr bude foukat proměnlivý nebo ze západních směrů a bude slabý.
V neděli se vrátí na jihozápad srážky
Neděle očekáváme oblačnou nebo polojasnou, na jihozápadě až zataženou. V oblasti Šumavy čekáme přibývání srážek v podobě přeháněk nebo občasného deště, lokálně i bouřky. Noční minima klesnou na 17/13 °C. Denní maxima vystoupají na 23/27 °C. Chladněji bude v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji, kde maxima čekáme mezi 19 až 23 °C. Vítr bude proměnlivý nebo severní a bude slabý.
Začátek příštího týdne nepřinese významnou změnu
Větší oblačnost se srážkami čekáme i od pondělí do středy. Obloha bude oblačná až zatažená, ač přechodně se může regionálně vyjasnit až na polojasno, zejména v pondělí. Na většině území se setkáme s deštěm nebo přeháňkami, poměrně časté budou i bouřky. Ve středu odpoledne a večer pak srážek zřejmě ubyde.
Noční teploty klesnou na 16/11 °C, denní maxima se budou pohybovat mezi 19/23 °C. Během pondělí a úterý mohou teploty na Moravě a ve Slezsku dosáhnout 25 nebo i 27 °C.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz