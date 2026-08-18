Trepy z Cagliari je po nehodě v bazénu stále v umělém spánku. Lékaři potvrdili zlepšení dechu, o prognóze mlčí

Ještě ve čtvrtek 14. srpna odehrál Trepy 53 minut v základní sestavě pohárového zápasu proti Arezzu. O dva dny později ho záchranný vrtulník převážel z Porto Cervo do nemocnice Santissima Annunziata s těžkým respiračním selháním po nehodě v bazénu. Mezi posledním hvizdem a jednotkou intenzivní péče uplynulo méně než šedesát hodin.
Co přesně víme, a co ne
Časová osa se opírá o tři oficiální body. V neděli 16. srpna večer došlo k nehodě. V pondělí 17. srpna Cagliari Calcio potvrdilo hospitalizaci na JIP a sdělilo, že je v kontaktu s lékaři i rodinou. V úterý 18. srpna v 11:50 vydala sassarská nemocnice bulletin, který poprvé popsal klinický stav: farmakologická sedace, intubace, umělá plicní ventilace, zlepšení respirační funkce oproti těžkému selhání při přijetí, stabilní kardiovaskulární funkce, bez horečky. Prognóza zůstává „rezervovaná“.
Co potvrzené není: jak přesně se Trepy dostal do hlubší části bazénu, kdo ho vytáhl z vody ani jak dlouho byl pod hladinou. Podle prvotní rekonstrukce citované agenturou EFE měl potíže udržet se nad vodou a podle místních médií neuměl dobře plavat. Klub ani nemocnice tyto detaily nekomentovaly.
Lepší dech ještě není obrat
Formulace „zlepšení respirační funkce“ zní nadějně. V kontextu intenzivní medicíny ale znamená jen to, že plíce reagují na léčbu lépe než v kritickém okamžiku přijetí, a že se otevírá cesta k dalšímu kroku. Tím je podle bulletinu postupné snižování sedace po kontrolním zobrazování a plicním ultrazvuku. Teprve pak lékaři vyhodnotí, jak organismus reaguje bez farmakologického útlumu.
U tonutí je prognóza závislá nejen na stavu plic, ale i na rozsahu případné hypoxie, tedy na tom, jak dlouho a jak výrazně byl mozek bez dostatečného přísunu kyslíku. Podle odborného přehledu v Merck Manual může mechanická ventilace po tonutí trvat hodiny, dny i týdny. Právě proto lékaři v Sassari odmítají jakýkoli odhad. Nemají ještě data, na kterých by ho mohli postavit.
Důležité je i rozlišení: Trepy není v kómatu v klasickém smyslu. Farmakologická sedace je řízený stav navozený léky, aby tělo mohlo v klidu reagovat na léčbu. Spontánní kóma naproti tomu bývá přímým důsledkem poškození mozku. Žádný z oficiálních zdrojů poškození mozku u Trepyho nezmiňuje.
Kdo je Yael Trepy
Francouzský útočník ročníku 2006 přišel do Cagliari v roce 2022 z US Créteil-Lusitanos. Prošel kategoriemi do 18 let a Primavera, kde pomohl k triumfu v Coppa Italia Primavera 2025; ve finále proti AC Milán skóroval. V lednu 2026 debutoval v Serii A gólem proti Cremonese a v únoru klub oznámil prodloužení smlouvy do roku 2030. Nešlo o gesto do budoucna. Trepy se stal součástí rotace A-týmu.
Pohárový zápas s Arezzem 14. srpna to potvrdil: nastoupil v základu vedle Mendyho, odehrál celý první poločas a osm minut druhého. Cagliari vyhrálo 1:0. Byl to jeho poslední zápas.
Co bude s Cagliari
Liga startuje za pár dní. Cagliari hraje 22. srpna v Parmě, 30. srpna doma s Interem. V útoku má trenér k dispozici Mendyho, Borrelliho, Koflera i Feliciho, všichni nastoupili už proti Arezzu. Klub zatím neoznámil žádný mimořádný přestup. Sportovní stránka je ale teď vedlejší.
V sassarské nemocnici čekají na výsledky kontrolního zobrazování. Pokud plíce potvrdí zlepšení, přijde pokus o snížení sedace. Až v ten moment začne být čitelné, kam se Trepyho příběh ubírá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle