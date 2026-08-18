Adéla Gondíková slaví 53 let. Langmajer jí kdysi tajně naplánoval svatbu, dnes si dělají legraci z rozvodu

Herečka a moderátorka Adéla Gondíková oslaví ve středu třiapadesáté narozeniny. Po boku manžela Jiřího Langmajera tvoří jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu. Společně nedávno vyvrátili spekulace o krizi vztahu velmi originálním způsobem a potvrdili svou pověst neobyčejně sehrané dvojice.
Reakce na bulvární titulky
Manželé si před pár dny udělali legraci z nepodložených zpráv o údajném konci jejich manželství. Na sociálních sítích zveřejnili společnou scénku plnou vtipných narážek na hercovu postavu v oblíbeném seriálu Lajna.
Gondíková ve videu vyčítá svému muži, že ji neustále sleduje, přičemž ho oslovuje jako seriálového trenéra Luboše Hrouzka. Langmajer pohotově argumentuje její domnělou slabostí pro nalíčené muže. Následně se se smíchem ptá, s kým se vlastně rozvádí, zda se svou skutečnou ženou, nebo se svou seriálovou milenkou.
Tento pohotový humor ocenila v komentářích spousta kolegů z umělecké branže. Objevily se pochvaly za to, jak herci dokážou k nepříjemným mediálním zprávám přistoupit se zdravým nadhledem. Oba herci tvoří pár od roku 2011 a svůj vztah zpečetili sňatkem v létě 2019 v Kostelci u Křížků. Veselky se tehdy zúčastnila řada známých osobností z divadelního světa. O hudební program se tehdy postarala skupina J.A.R.
Druhá šance přinesla harmonii
Herečka nalezla životní stabilitu až ve zralejším věku. Rozhodnutí vstoupit podruhé do manželského svazku inicioval překvapivě sám Langmajer. Vše tajně a velmi pečlivě naplánoval. „I podruhé jsem se vdávala z lásky,“ svěřila se Adéla Gondíková v podcastu Restart 50+. „Z celé svatby se stal úžasný koncert a večírek,“ dodala k obrovskému překvapení od svého partnera.
K současnému svazku přistupuje s velkým respektem. Velkou výhodou nového partnerství byla snadná adaptace tehdy již starší dcery Nely na nového člena domácnosti, Langmajer prý do rodiny zapadl naprosto přirozeně. Společně si nyní naplno užívají volné chvíle a pravidelně pěstují drobné partnerské rituály. Sdílí obrovskou vášeň pro živou hudbu a často vyhledávají vystoupení oblíbených interpretů. V autě si herečka ráda pouští emotivní písně Richarda Müllera nebo Davida Kollera.
Jak pes změnil domácí pravidla
Velkým oživením rodinné rutiny se stala fena retrívra jménem Maybe. Pořízení velkého plemene iniciovala dcera společně se svou matkou po ztrátě předchozího zvířete. Langmajer tehdy protestoval a argumentoval náročností péče a nedostatkem času kvůli častému cestování. Ženy v rodině na něj chytře vyvíjely jemný psychický nátlak neustálým posíláním fotek roztomilých štěňat. Nakonec ustoupil pod jedinou podmínkou, že veškerá obsluha nového zvířete zůstane na nich.
Dnes herec své původní striktní rozhodnutí zcela přehodnotil. Obrovská fena plynule převzala roli středobodu domácnosti a spolehlivě zklidňuje jakékoliv nečekané napětí. Gondíková v nadsázce tvrdí, že s manželem občas komunikuje čistě její prostřednictvím. Herec k fence chová velmi hluboké city a emotivně prožívá jakékoliv odloučení během dlouhých natáčecích dnů. Po telefonu bedlivě kontroluje její stravu a osobně vymýšlí společné dlouhé procházky.
Intenzivní tempo na jevišti i za mikrofonem
Gondíková se nadále naplno věnuje herectví a rozhlasovému vysílání. Její hlas pravidelně provází posluchače na vlnách Českého rozhlasu. Na přípravu rozhovorů klade obrovský důraz a všechny pozvané hosty dopředu pečlivě studuje.
V divadelním prostředí s manželem tvoří oblíbené komediální duo. Už třináctou sezonu hrají v pražském divadle Kalich mimořádně oblíbenou hru Ani za milion. Diváky baví především jejich lehká improvizace a občasné vzájemné pošťuchování přímo před publikem. Během jednoho představení herečka dokonce nahradila chybějící rekvizitu mobilního telefonu proteinovou tyčinkou. Langmajer tuto kuriózní situaci okamžitě využil pro spoustu dalších trefných vtipů.
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