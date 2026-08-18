Trenér egyptské fotbalové reprezentace Hassan byl hospitalizován po rvačce své současné a bývalé manželky

Zpráva se šíří sociálními sítěmi a arabskými bulvárními servery, ale žádné policejní hlášení, nemocniční zpráva ani vyjádření egyptského fotbalového svazu ji dosud nepotvrdily. Co se naopak potvrdit dá, a co celý příběh činí uvěřitelným, je dlouhá historie veřejně propíraných rodinných sporů kolem muže, který od února 2024 vede jeden z nejsledovanějších národních týmů Afriky.
Kdo je Husám Hasan
Husám Hasan patří k největším postavám egyptského fotbalu. Jako hráč drží rekord v počtu gólů za reprezentaci, po konci kariéry prošel lavičkami několika egyptských klubů i jordánského národního týmu. V únoru 2024 nahradil Portugalce Ruiho Vitoriu v čele Egypta a dovedl tým na mistrovství světa 2026, kde figuroval na oficiální soupisce FIFA jako hlavní trenér. Po turnaji mu svaz smlouvu prodloužil.
Jenže mimo hřiště se Hasanovo jméno v posledních dvou letech objevovalo v titulcích stejně často jako na tiskových konferencích, a pokaždé kvůli soukromí.
Dvě ženy, jeden mediální zmatek
Rodinné schéma je klíčové pro pochopení celé kauzy. Hasanovou bývalou manželkou a matkou jeho dětí je Huajda al-Gharbáwí, která ještě v červnu 2026 vystupovala v egyptských médiích jako blízká součást trenérova života. Jeho současnou manželkou je Dína Mustafá Adam, mediálně známá pod přezdívkou Dan Adam; sňatek uzavřeli v roce 2015, v roce 2022 prošli krátkým odloučením, ale vztah obnovili.
V létě 2026 se obě ženy ocitly v médiích prakticky souběžně:
- 23. června – Huajda al-Gharbáwí poskytla rozhovor deníku Shorouk News, v němž mluvila o vztahu s Hasanem a dětech.
- 14.–16. července – Dan Adam v sérii vyjádření pro Al-Masry Al-Youm a El Watan zdůrazňovala, že je „jedinou současnou manželkou“, a popisovala „sociální rámec“, v němž Hasan kvůli dětem zůstával přítomen i v životě bývalé rodiny.
Výsledkem byl mediální zmatek, v němž nebylo jasné, kdo vlastně stojí po Hasanově boku. A právě do tohoto napětí zapadá kolující zpráva o srpnovém incidentu.
Co říká neověřená verze, a co chybí
Podle sekundárního přepisu, který se v polovině srpna 2026 objevil na diskusním fóru Reddit, mělo k potyčce dojít v kavárně prestižního hotelu na egyptském severním pobřeží. Bývalá a současná manželka se měly nejprve hádat, pak fyzicky napadnout. Hasan měl při pokusu zasáhnout zkolabovat a být odvezen do nemocnice.
Zní to dramaticky. Problém je, že:
- Neexistuje dohledatelný policejní protokol ani jméno konkrétního hotelu.
- Žádná nemocnice nezveřejnila zprávu o Hasanově přijetí.
- Egyptský fotbalový svaz se k údajnému incidentu nevyjádřil.
- Hasanův právník, který v minulosti aktivně reagoval na mediální kauzy, tentokrát mlčí.
Neověřená verze mluví spíše o nervovém kolapsu než o těžkém fyzickém zranění. Bez lékařské dokumentace ale nelze posoudit ani závažnost, ani délku případné hospitalizace.
Vzorec, který se opakuje
Právě proto je důležitý kontext. U Hasana totiž nejde o první případ, kdy se soukromý konflikt přelil do právní a mediální roviny. Už v létě 2025 řešil s Dan Adam spor kolem vily v alexandrijské čtvrti King Mariout; šlo o policejní oznámení, výměnu zámků a soudní řízení, které skončilo oficiální dohodou 1. července 2025. Hasanův právník tehdy podal stížnost k egyptské Nejvyšší radě pro regulaci médií kvůli tomu, jak bulvár kauzu pokrýval.
A v červenci 2026, jen pár týdnů před údajnou rvačkou, čelil Hasan ještě jiné veřejné aféře: podle agentury AP se během mistrovství světa dostal do konfliktu s policií v Dallasu.
Vzorec je zřetelný: trenér národního týmu opakovaně generuje mimosportovní titulky, svaz opakovaně mlčí a smlouvu prodlužuje. Pro srovnání: když se anglický kouč Sam Allardyce v roce 2016 zapletl do mimoherního skandálu, skončil po 67 dnech a jediném odehraném zápase. Egyptský model je zjevně jiný.
Co by hrozilo podle zákona
Pokud by se srpnový incident potvrdil a některá ze zúčastněných žen podala formální stížnost, rozhodoval by egyptský trestní zákoník. Lehčí napadení spadá pod článek 242, zranění s pracovní neschopností nad dvacet dnů pod článek 241, trvalé následky řeší článek 240. Skupinový útok se zbraněmi pokrývá článek 243. Bez policejního spisu a lékařských zpráv ale nelze žádný z paragrafů na konkrétní situaci vztáhnout.
Husám Hasan zůstává trenérem egyptské reprezentace, jeho smlouva platí a svaz neoznámil žádné omezení funkce. Příběh o rvačce v hotelové kavárně zatím žije jen na sociálních sítích, ale u muže, jehož soukromí se do veřejného prostoru přelévá s takovou pravidelností, ho nikdo nemůže rovnou odmítnout jako smyšlenku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner