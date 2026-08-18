Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Andrea adoptovala holčičku, protože nechtěla znovu platit za IVF. Teď říká, že to byla obrovská chyba

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Poté, co adoptovala dceru, toho začala velmi rychle litovat. Zhrzená matka přiznává, že se cítí, jako by se starala o cizího člověka.
Matka s nevrlým malým synem

Matka s nevrlým malým synem

Zdroj: Freepik
Reklama
Další články z DámskýDeník.cz
Nostradamus popsal požáry na Rhodosu i vedra v Evropě. Jeho verše z roku 1555 zní, jako by je psal letos
Nostradamus popsal požáry na Rhodosu i vedra v Evropě. Jeho verše z roku 1555 zní, jako by je psal letos
Rod Stewart po operaci srdce zrušil všechny koncerty. Fanouškům poslal vzkaz, který mnohé zaskočil
Rod Stewart po operaci srdce zrušil všechny koncerty. Fanouškům poslal vzkaz, který mnohé zaskočil

Osmdesátiletý britský rocker podstoupil koronární angioplastiku se zavedením stentu. Místo loučení s...

Chorvatské restaurace zejí prázdnotou. Expertka říká, že si za to Chorvati můžou sami, a vysvětluje proč
Chorvatské restaurace zejí prázdnotou. Expertka říká, že si za to Chorvati můžou sami, a vysvětluje proč

Kalamáry za pět stovek, rybí mísa pro dva za skoro 1 300 korun. Část jadranských podniků letos hlásí...

Je mi 53 a mám nevyléčitelnou rakovinu, řekla známá herečka. Její slova o smrti všechny zarazila
Je mi 53 a mám nevyléčitelnou rakovinu, řekla známá herečka. Její slova o smrti všechny zarazila

Lucy Davisová, Dawn z britského Kanclu a teta Hilda ze Sabriny, oznámila rakovinu prsu ve čtvrtém stadiu....

Máte ho doma? SÚKL vydal varování před tímto lékem. Může zvýšit riziko mrtvice, infarktu i rakoviny
Máte ho doma? SÚKL vydal varování před tímto lékem. Může zvýšit riziko mrtvice, infarktu i rakoviny

Evropský lékový výbor v červenci 2026 doporučil zpřísnit varování u přípravku Litfulo, který se předepisuje...

Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

Všechny články tohoto autora →
DámskýDeník.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.