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Chyběly mu dva body. Legenda Pittsburghu zůstala těsně pod hranicí, kterou teď atakuje Crosby

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Osmnáct set bodů v NHL nasbírali za celou historii soutěže čtyři hokejisté. Naposledy se do téhle společnosti dostal Jaromír Jágr a od té doby uplynulo jedenáct let. Sidney Crosby k tomu potřebuje devětatřicet bodů, tedy zhruba polovinu sezony ve svém obvyklém tempu.
Chyběly mu dva body. Legenda Pittsburghu zůstala těsně pod hranicí, kterou teď atakuje Crosby

Chyběly mu dva body. Legenda Pittsburghu zůstala těsně pod hranicí, kterou teď atakuje Crosby

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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