Chyběly mu dva body. Legenda Pittsburghu zůstala těsně pod hranicí, kterou teď atakuje CrosbyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Chyběly mu dva body. Legenda Pittsburghu zůstala těsně pod hranicí, kterou teď atakuje Crosby
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