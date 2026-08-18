Malá fanynka odmítla podpis Adama Hložka. Český reprezentant z Hoffenheimu bral odmítnutí s humorem

Scéna jako z fotbalové pohádky naruby. Adam Hložek, český reprezentant a útočník TSG Hoffenheim, se při kontaktu s fanoušky zastavil u malé dívky, aby jí podepsal. Ta ale jeho podpis odmítla. Žádný skandál, žádné drama, jen upřímná dětská preference, která říká víc o klubové hierarchii oblíbenosti než o samotném Hložkovi. A český útočník to podle všeho vzal s nadhledem, který se od mezinárodně zkušeného hráče dá čekat.
Proč zrovna Hložek nestačil
Přímý důvod, proč si dívka podpis nevzala, se z veřejně dostupných zdrojů nedá potvrdit na sto procent. Nejpravděpodobnější vysvětlení ale leží na dlani, a jmenuje se Andrej Kramarić.
Chorvatský útočník je v Hoffenheimu od roku 2016. Za tu dobu nastřílel 157 gólů a stal se historicky nejlepším střelcem klubu. V květnu 2026 prodloužil smlouvu a Bundesliga.com ho při té příležitosti označila za klubovou legendu. Fanoušci mu u PreZero Areny věnovali mural, obří nástěnnou malbu, pod kterou se Kramarić sám přišel podepsat fanouškům. Když dítě vyrůstá v Sinsheimu a okolí, Kramarić není jen fotbalista. Je to ikona.
Hložek přišel do Hoffenheimu 17. srpna 2024 z Bayeru Leverkusen jako výrazná ofenzivní posila. Klub ho představil jako mladého, ale mezinárodně ostříleného hráče. Jenže dva roky klubové historie versus deset let Kramarićovy éry, to je v očích malé fanynky nesrovnatelný rozdíl.
Sezona, kterou Hložek většinou sledoval z lavičky
Kontext celé příhody dokresluje i Hložkova poslední sezona. Ročník 2025/26 prakticky promarodil. Zranění nohy, které si přivodil ještě v únoru 2025 proti Unionu Berlín, ho vyřadilo na dlouhé měsíce. Do konce ročníku naskočil jen do šesti zápasů Hoffenheimu. Na soupisce Bundesliga.com je sice stále vedený mezi útočníky, ale jeho viditelnost na hřišti byla minimální.
Přesto ho reprezentační trenér Miroslav Koubek v květnu 2026 zařadil do zúžené třicetičlenné nominace pro mistrovství světa. „Je to výjimka,“ vysvětloval Koubek na Sport.cz s tím, že šlo o širší výběr, nikoli konečnou nominaci. Hložkův talent nikdo nezpochybňuje. Jeho zdraví ale v posledních měsících ano.
Autogramy u tréninku: rituál, ne výjimka
Podobné scénky se v Hoffenheimu odehrávají pravidelně. Při startu letní přípravy se fanoušci, a hlavně děti, shromažďují kolem tréninkového hřiště a loví podpisy hráčů. Letos při zahájení přípravy pod trenérem Christianem Ilzerem se takové autogramové seance opět staly součástí programu.
Dítě, které si vybírá, koho osloví, neřeší přestupovou částku ani reprezentační kariéru. Řeší, koho zná z plakátu v pokoji, koho vidí na muralu cestou na stadion, čí dres nosí. A v Hoffenheimu je odpověď na tuhle otázku už deset let stejná.
Co to říká o Hložkově pozici
Odmítnutý autogram není Hložkův trapas. Je to spíš momentka, která ukazuje, jak funguje klubová hierarchie oblíbenosti v menším bundesligovém městě. Kramarić je v Sinsheimu nedotknutelný, a jakýkoli nový hráč, byť s mezinárodním renomé, potřebuje čas, góly a zdraví, aby si vybudoval srovnatelnou pozici.
Hložek má na to talent i věk. Chybí mu ale zatím to, co Kramarić budoval dekádu: příběh, který místní děti znají nazpaměť.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle