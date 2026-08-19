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Vývoj kosmických lodí se zrychluje. Start-up sází na propojený digitální engineering

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Zkrátit vývoj, omezit počet oprav a efektivněji propojit konstrukci s výrobou. To jsou hlavní cíle evropského start-upu The Exploration Company,…
siemens-the-exploration-company-01_17866314440767

siemens-the-exploration-company-01_17866314440767

Zdroj: Volty
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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