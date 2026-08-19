Vývoj kosmických lodí se zrychluje. Start-up sází na propojený digitální engineering

Zkrátit vývoj, omezit počet oprav a efektivněji propojit konstrukci s výrobou. To jsou hlavní cíle evropského start-upu The Exploration Company, který při vývoji znovupoužitelných kosmických systémů využívá integrované nástroje Siemens Xcelerator. Díky propojenému inženýrskému prostředí se firmě podařilo například vytvořit letový hardware pro demonstrátor Mission Bikini za pouhých devět měsíců od prvního konceptu.
Společnost, založená v roce 2021 v Gautingu nedaleko Mnichova, vyvíjí znovupoužitelné kosmické systémy nezávislé na odpalovacím zařízení, včetně kosmické lodi Nyx a výkonných raketových pohonných systémů pro přepravu nákladu – a případně lidské posádky – na oběžnou dráhu Země a dále.
„Budoucnost vzdušného a kosmického prostoru budou tvořit společnosti, které dokážou propojit rychlost, inovace a inženýring ve velkém měřítku,“ uvedl Edwin Severijn, senior viceprezident a generální ředitel Siemens Digital Industries Software pro Evropu, Blízký východ a Afriku. „Spolupráce s The Exploration Company je důkazem toho, jaké možnosti portfolio Siemens Xcelerator nabízí zákazníkům při budování propojeného digitálního podniku. Pomáhá nejen urychlit vývoj, ale zároveň dokáže splnit přísné nároky kosmických programů příští generace.“
„Naším posláním je zjednodušit přístup do vesmíru pomocí znovupoužitelných technologií. Dosažení tohoto cíle vyžaduje pokročilé a škálovatelné inženýringové prostředí,“ řekl Daniel Prudente Martins, vedoucí pro EWIS & elektrická rozhraní, Nyx Avionics, The Exploration Company. „Spolupráce s firmou Siemens a využití špičkového průmyslového softwaru nám pomáhají propojit procesy v rámci inženýringu, snížit množství oprav, urychlit vývoj a zefektivnit výrobu při škálování našich aktivit. V případě demonstrátoru orbitální kapsle Mission Bikini se nám podařilo vytvořit letový hardware za pouhých devět měsíců od prvního konceptu, což jen dokládá, že integrovaný přístup k inženýringu umožňuje rychlý vývoj.“
Integrované softwarové nástroje, které jsou součástí portfolia Siemens Xcelerator, umožňují efektivní výměnu dat a sledovatelnost v průběhu celého vývoje, současně splňují certifikační požadavky kosmických programů. Propojení mechanických, elektrických a simulačních disciplín v jednom prostředí zvyšuje efektivitu týmů. Při vývoji raketového motoru Storm mohou pracovníci The Exploration Company efektivněji modelovat a optimalizovat procesy aditivní výroby, protože změny provedené v jedné oblasti se automaticky promítnou do ostatních.
Mariana Kellerová