Od července nehrál a nezahraje si ani generálku. Světová jednička jde do grandslamu naslepo

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Sinner nehrál od wimbledonského finále, ve kterém ve čtyřech setech porazil Alexandra Zvereva
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Kanadské podnik vynechal plánovaně, z Cincinnati se ale odhlásil kvůli zánětu v pravém koleni
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Podle deníku La Gazzetta dello Sport dokončil rázovou terapii na klinice JMedical v Turíně
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Do New Yorku má odletět na začátku příštího týdne, na trénink mu zbude zhruba dvanáct dní
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US Open startuje v neděli 30. srpna, Sinner tam v roce 2024 triumfoval, o rok později prohrál finále s Carlosem Alcarazem
Koleno, které zastavilo celé léto
Po obhajobě wimbledonského titulu vypadalo léto italské světové jedničky jako naplánovaná jízda. Vynechání turnaje v Kanadě nikoho nepřekvapilo, stejně to Jannik Sinner udělal i loni. Odhláška z Cincinnati už ale vyvolala otázky.
„Po konzultaci s lékaři a mým týmem musím oznámit, že se musím odhlásit z turnaje Masters 1000 v Cincinnati," uvedl tehdy. „Pravé koleno mě trápí, a přestože jsme s lékařským týmem tvrdě pracovali, musím přijmout, že ještě nejsem připravený soutěžit. Nemůžu se dočkat návratu v příštím roce a teď se soustředím na to, abych byl připravený na US Open."
Pětinásobný grandslamový vítěz tak zamíří na poslední major sezony bez jediného odehraného zápasu od 12. července.
Turín, Monte Carlo, New York
Konkrétnější obrázek nabídl italský deník La Gazzetta dello Sport, jehož novinář Richard Crivelli popsal Sinnerův plán den po dni.
„Světová jednička zůstala do včerejška v JMedicalu v Turíně, jednom ze svých hlavních zdravotnických zázemí, aby dokončila rázovou terapii zanícené oblasti," napsal. „Teď má pár dní v Monte Carlu, aby oslavil s rodinou pětadvacáté narozeniny, a mezi pondělkem a úterkem si sbalí kufry do New Yorku."
Dvanáct dní, a jde se
Časová bilance je tedy jednoduchá. Po příletu bude mít Ital podle Crivelliho zhruba tucet dní na trénink, než 30. srpna začne ve Flushing Meadows poslední grandslam roku.
Sinner tam bude usilovat o druhý titul. Poprvé v New Yorku vyhrál v roce 2024, loni ve finále nestačil na svého největšího rivala Carlose Alcaraze, kterému podlehl ve čtyřech setech.
Jestli bude po měsíci bez zápasů připravený, se pozná až na kurtu.
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