Lazio vypadlo v 1. kole poháru s druholigovým týmem. Gattuso mluví o facce do tváře

Stadio Olimpico, neděle 16. srpna, 21:15. Gennaro Gattuso sedí poprvé na lavičce Lazia v soutěžním zápase. O dvě hodiny později stojí před kamerami Mediaset a hledá slova pro výsledek, který nikdo z přítomných 35 tisíc diváků nečekal. Mantova, nováček Serie B vedený Francescem Modestem, právě vyřadila tým, který ještě v květnu hrál finále téhož poháru. Francesco Ruocco otevřel skóre v 75. minutě, Ismael Cajazzo přidal pojistku v šesté minutě nastavení. Mezi oběma góly se ozýval pískot domácích tribun a ticho lavičky, která neměla odpověď.
Co Gattuso skutečně řekl
V pozápasovém rozhovoru pro Mediaset Gattuso neuhýbal. „Stavím se před kritiku. Beru odpovědnost na sebe,“ řekl. Použil výraz „Facka do tváře“, metaforu bolestného procitnutí. Žádné hledání alibi v atmosféře, v přestupovém trhu ani v jednotlivci.
Pojmenoval tři konkrétní problémy: v prvním poločase dělal tým „spoustu věcí napůl“, chyběla agresivita a Mantova dostávala příliš prostoru pro přechod do útoku. „Za čtyřicet dní se nedají vstřebat všechny koncepty,“ přiznal, ale zároveň dal najevo, že to není omluva, jen popis velikosti úkolu, který na něj čeká.
Převaha bez efektu
Kdo se podívá jen na základní čísla, uvidí dominanci: 70 % držení míče, 21 střel, 32 dotyků v pokutovém území soupeře. Jenže data z FotMob prozrazují jinou realitu. Očekávané góly (xG) Lazia dosáhly hodnoty 2,20, Mantova měla 2,28. Druholigový tým si z menšího objemu akcí vytěžil srovnatelnou, ba dokonce lehce vyšší kvalitu šancí.
Lazio mělo balon, ale ne kontrolu. Každá ztráta ve středu hřiště otevírala Mantově prostor pro nebezpečné přechody. Gattusův systém 4-3-3 generoval tlak, který ale postrádal ostří v šestnáctce a disciplínu při ztrátě. Přesně to, co nový trenér po zápase popsal jako „věci dělané napůl“.
Pád z finále na dno
Kontext posledních tří pohárových sezon dělá z nedělního výsledku něco víc než jednorázový výpadek:
- 2025/26: finále, prohra 0:2 s Interem, cesta přes AC Milán, Bolognu i Atalantu
- 2024/25: čtvrtfinále, konec na Interu (0:2)
- 2023/24: semifinále, vyřazení Juventusem po výsledcích 0:2 a 2:1, předtím skalp Romy v derby
Tři roky po sobě minimálně čtvrtfinále, dvakrát semifinále, jednou finále. A teď domácí konečná proti nováčkovi druhé ligy v úvodním kole. Takový propad nemá v nedávné historii klubu obdobu.
Gattusova časová osa: od reprezentace přes krizi k Laziu
Rychlost, s jakou se Gattuso ocitl v této situaci, sama o sobě vypovídá. 3. dubna 2026 ukončil spolupráci s FIGC po třetím nepostoupení Itálie na mistrovství světa v řadě. 27. května Lazio oznámilo konec Maurizia Sarriho. 23. června představilo Gattusa jako nového trenéra.
Necelé dva měsíce přípravy, a hned první soutěžní test ukázal, jak daleko je tým od toho, co Gattuso chce hrát. Jeho trenérská bilance z předchozích angažmá přitom naznačuje, že potřebuje čas: v Neapoli dosáhl téměř 57 % výher z 81 zápasů, ale ve Valencii (22 zápasů, necelých 32 % výher) a Marseille (24 zápasů, 37,5 %) nestačil své představy prosadit dřív, než přišel konec.
Co to znamená pro sezonu
Vypadnutí z Coppa Italia znamená konec šance na trofej i na případnou cestu do Evropy přes domácí pohár. Lazio přichází o potenciální příjmy z dalších kol a o zápasovou praxi v soutěži, která mu v posledních letech sloužila jako odrazový můstek.
Pro ligu je nedělní zápas varovným signálem, ne rozsudkem. Gattuso po zápase naznačil, že spíš než systémovou revoluci čekají rychlé korekce v intenzitě a vzdálenostech mezi řadami. Úplná přestavba pár dní před startem Serie A nedává smysl, ale ignorovat, co se stalo na Olimpiku, by bylo ještě horší.
Gattuso vzal Lazio jako restart po reprezentačním krachu. Po nedělním večeru ví, že restart bude bolet víc, než čekal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner