Kometa Slavie Youssoupha Mbodji mizí. Podepsal smlouvu v belgickém klubu

Příběh Youssouphy Mbodjiho se čte jako fotbalová pohádka, kterou jeho bývalý klub z Jihlavy ani nemusel přikrášlovat. V zimě 2025 přišel na zkoušku do druhé ligy, celé jaro kvůli blokaci přestupů jen trénoval, odehrál šest druholigových zápasů, a v srpnu téhož roku už podepisoval pětiletý kontrakt ve Slavii. O rok později, 17. srpna 2026, belgický SV Zulte-Waregem oznámil jeho příchod na hostování do konce sezony 2026/27. Mbodji tedy z Edenu nemizí natrvalo. Spíš se rozjíždí na trať, kde má konečně nasbírat kilometry.
Z Jihlavy přes Ligu mistrů do Belgie za dva roky
Tempo jeho vzestupu nemá v posledních letech českého fotbalu moc paralel. FC Vysočina Jihlava sama popsala jeho odchod do Slavie jako „fotbalovou pohádku“: hráč, který přišel z francouzského Evianu, zaujal na zimní zkoušce a po půlroce čekání stihl ve druhé lize pouhých šest startů. To stačilo, aby si ho vytipoval skauting Slavie. Smlouva do 30. června 2030, podpis 20. srpna 2025.
V první sezoně v červenobílém dresu nasbíral Mbodji celkem 18 zápasů, dvakrát se dostal na hřiště v Lize mistrů a v evropských pohárech dokonce dvakrát skóroval. Jenže ligová čísla vyprávějí střízlivější příběh: podle oficiálního profilu na webu Chance Ligy to bylo 10 startů a 366 minut. Jen pětkrát nastoupil v základní sestavě. Pro jednadvacetiletého stopera, který potřebuje hrát, jsou to čísla volající po změně.
Proč zrovna Zulte-Waregem
Belgický klub, přezdívaný Essevee, hraje Jupiler Pro League, nejvyšší belgickou soutěž, která v pětiletém koeficientu UEFA z konce roku 2025 figurovala na 8. místě (57,750 bodů), zatímco Česko bylo desáté (45,975). Není to skok do jiné galaxie, ale strukturálně je belgická liga o stupeň výš. Pro hráče s ambicí zůstat v orbitu Slavie, a případně jednou zamířit ještě dál, je to silnější výkladní skříň než další česká adresa.
Zulte-Waregem navíc vstoupilo do sezony 2026/27 jako nováček po postupu a nezačalo špatně: po deseti kolech se drželo na sedmém místě. Belgický klub v oficiálním představení Mbodjiho zdůraznil jeho evropské góly i univerzálnost, může hrát středního i krajního obránce. Nebere ho jako talentovanou výpomoc, ale jako profil, který má okamžitě pomoci.
Řízený tah, ne ztráta
Z pohledu Slavie dává hostování jasnou logiku. Trenér Jindřich Trpišovský v červenci 2026 otevřeně mluvil o nutné selekci širokého kádru. Klub už v létě přivedl stopera Angeho N’Guessana, jehož příchod sportovní ředitel přímo spojil i se zraněním dalšího obránce Ogbua. Halinský se vracel po zdravotních problémech. Obranná linie Slavie nebyla tenká, byla přelidněná.
Mbodji v tomhle kontextu nepotřeboval čekat na příležitost, která by přicházela po kapkách. Potřeboval pravidelný základ. A Slavia ho má pod smlouvou ještě čtyři roky. Pokud v Belgii dostane minuty, které mu v Edenu chyběly, vrací se jako hotovější hráč s vyšší tržní hodnotou. Pokud ne, pořád je to její hráč.
Co rozhodne o návratu
Veřejně dostupné zdroje nepřibližují, jestli smlouva o hostování obsahuje doložku o minimálním vytížení nebo možnost zimního stažení zpět. Bez textu kontraktu jde jen o spekulace. Podle nás ale platí jednoduchá rovnice: pokud Mbodji v Zulte nastupuje pravidelně a roste, hostování splnilo účel. Pokud by se v belgickém kádru ztratil, Slavii by se vyplatilo reagovat už v zimním přestupovém okně, za předpokladu, že jí to dohoda umožňuje.
Mbodji odchází do země, kde se hraje rychlý, fyzický fotbal a kde se obránci prodávají do top lig za úplně jiné částky než z české soutěže. Pro jednadvacetiletého Senegalce, který před dvěma lety trénoval v Jihlavě bez práva nastoupit k zápasu, je to další kapitola pohádky. Tentokrát ale musí psát sám, minutami na hřišti.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl