Výlet na hrad Valdštejn: Kolébka slavného rodu i brána do skalních měst Českého ráje

Na Českém ráji je bezvadné to, že v sobě spojuje krásu přírody se zajímavými pamětihodnostmi. Vždy si tu můžete naplánovat pěší trasu, která bude končit u nějaké památky, což je bezesporu atraktivní cíl výletu. Takový je i Valdštejn, rodový hrad pánů z Valdštejna, jenž je nejstarším hradem v oblasti. Jak se k Valdštejnu dostanete
Pokud si budete plánovat cestu na hrad Valdštejn, tak jako výchozí bod se vám nabízí hned několik míst, která jsou od něho vzdálena do 3 kilometrů. Bude to tedy takový kratší a pohodový výlet, na kterém vás nebude nic honit – ani čas, ani medvědi či jiná dravá zvěř. Vyjít, případně vyjet na kole můžete například:
Z Turnova – sem se můžete nechat dovézt vlakem na nádraží, nebo využít spoj autobusem, nechcete-li nebo nemůžete-li jet autem. Z vlakového nádraží jsou to k hradu Valdštejn asi 3 km. Ze Sedmihorek – jste-li tu ubytováni v kempu, pak výlet na Valdštejn se nabízí jako první. Půjdete po zeleně značené turistické trase a u rozcestníku Pod Majákem se napojíte na žlutou trasu, která vás k hradu dovede. Cesta vám zabere necelou hodinu chůze. Z Hrubé Skály – k Valdštejnu se dá jít i odsud a jsou to asi 3 km pěšky krásnou přírodou. Z Kacanov – na této trase, dlouhé asi 2,5 km, budete cestou míjet další zajímavost, Kopicův statek (Jirošova rychta), což je představitel lidové architektury zdejšího kraje z roku 1787. Za podívání stojí i skalní reliéfy ve skalách nad statkem, jež vytvořil lidový umělec Vojtěch Kopic v letech 1940 až 1978.
K Valdštejnu vede i kratší cesta, a to z
od parkoviště v Pelešanech, kde je možné odstavit automobil a pak jít asi 800 metrů k hradu. Ale je škoda si trasu tak zkrátit, když tu je k vidění tak malebná příroda. Hrad Valdštejn – vstup. Foto: Novotný M., CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons Něco o historii hradu Valdštejna
Ano, hrad Valdštejn je skutečně rodový sídlem pánů z Valdštejna. Založil ho jejich předek
Jaroslav z Hruštice někdy mezi lety 1260 až 1280, který pocházel z jedné větve Markvarticů. Zakladatelem rodu Valdštejnů pak byl jeho syn Zdeněk, který si už říkal z Valdštejna a jenž byl dvořanem krále Jana Lucemburského. Ovšem nejznámějším představitelem Valdštejnů, je císařský generalisimus Albrecht z Valdštejna.
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Hrad Valdštejn toho zažil za svou éru opravdu hodně. Mimo jiné se ho v 15. století zmocnily tlupy loupežníků, po Valdštejnech ho vlastnili Šofové z Helfenburka a Smiřičtí ze Smiřic. Bohužel v roce 1550 hrad lehl při požáru popelem. K jeho nové slávě ho pozvedli opět Valdštejnové, jimž po Albrechtu z Valdštejna hrad patřil dalších 200 let.
V 18. století tu vybudovali poutní místo, jež lákalo poutníka na jedinečnou atmosféru staré hradní ruiny, okolních lesů a skal.
V 19. století se novými majiteli Valdštejna stali Lexové Aehrenthalu, kteří v budování poutního místa pokračovali a mezi prvními u nás zpřístupnili hrad veřejnosti.
Co na Valdštejně uvidíte?
K vidění je na Valdštejně
Klasicistní dům s expozicí v jeho prvním patře – ve Slavnostním sále a salonku. Na třetím skalním bloku je Romantický palác, který nechal v roce 1836 postavit nový hradní majitel na místě původního středověkého paláce. Biliárový sál je na trase mezi druhým a třetím skalním blokem. Kaple svatého Jana Nepomuckého z 18. století, jež má podobu ze století následujícího, již získala po přestavbě. Zajímavé je i sklepení hradu, kde najdete expozici věnovanou pískovcům. U vstupní klasicistní brány je pokladna hradu a obchůdek se suvenýry.
Areál hradu je částečně přístupný s kočárkem, s ním se dostanete na nádvoří. Do interiérů pak ale už vedou schody. Vstup se psy na vodítku je povolen na venkovní nádvoří.
Přímo v předhradí se nachází
Hospůdka na Valdštejně, kde je možné si dát teplé jídlo, kávu, točené pivo či nanuk.
Zdroj: autorka, https://www.jicin.org/hrad-valdstejn, https://www.cesky-raj.info/cile/hrad-valdstejn Náhledové foto: Zdeněk Fiedler, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
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Výlet na hrad Valdštejn: Kolébka slavného rodu i brána do skalních měst Českého ráje
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