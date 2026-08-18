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Sovák, Kemr i Menšík si v Chalupářích vydělali velké peníze. Dnes by jejich honoráře byly v milionech

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Sovák, Kemr a další hvězdy československého filmu získávaly honoráře, které mnohonásobně převyšovaly běžné mzdy. Systém odměňování umělců měl svá pravidla.
Josef Větrovec, Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři

Josef Větrovec, Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři

Zdroj: FOTO:Minář Ivan / distr. Česká televize
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