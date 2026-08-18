Luxusní pomerančové sušenky: Domácí dobrota s citrusovou duší, které překoná všechno kupované

u nás doma většinou Pomeranče dlouho nevydrží. Buď je děti vytahují rovnou z košíku, nebo skončí v těstě. A tenhle recept na pomerančové sušenky patří přesně do druhé skupiny. Těsto je hotové v jedné míse, bez mixéru a bez zbytečného nádobí, a za necelou půlhodinu máte na stole plech měkkých, voňavých . Byt navíc zaplní výrazná vůně sušenek čerstvého ovoce. Poprvé jsem je pekla v neděli odpoledne, když mi doma zbyly tři přezrálé pomeranče a měla jsem chuť na něco sladkého. Od té doby se k nim vracím docela často. Využití pomerančů
Na těchto mlskách je zajímavá hlavně textura.
Nejsou křupavé jako klasické , ani úplně měkké jako linecké muffin. Jsou prostě tak akorát – lehce nadýchané, pružné uprostřed a na okrajích jemně zlaté. Pomerančová šťáva a nastrouhaná kůra tady dělají víc, než se na první pohled zdá. Kůra dodá těstu silné aroma, šťáva přidá kyselost, která výslednou chuť odlehčí. Jogurt zase pomáhá tomu, aby sušenky zůstaly vláčné i druhý den. U nás se ale stejně většinou nestihne zjistit, jak by obstály do rána.
Můj tip zní: Pomeranče před strouháním pečlivě omyjte horkou vodou a kartáčkem, protože kůra bývá často ošetřená voskem. Strouhejte jen oranžovou vrstvu, bílá část pod ní je hořká a do těsta se nehodí. Šťávu vymačkejte až na konec, ať využijete všechno do poslední kapky. Recept na svěží pomerančové sušenky z jedné mísy
Z jedné dávky vznikne zhruba 30 až 35 sušenek, podle toho, jak velká kolečka budete na plech klást. Potřebujete jen mísu, lžíci a plech s pečicím papírem. Nic složitého! Celková délka přípravy: přibližně 45 až 50 minut Ingredience k přípravě 450 g hladké mouky 180 g krystalového cukru 190 ml slunečnicového nebo řepkového oleje 200 ml čerstvě vymačkané pomerančové šťávy (asi ze 2 větších pomerančů) nastrouhaná kůra ze 2 pomerančů 1 vejce (velikost M) 3 polévkové lžíce bílého jogurtu 2 sáčky prášku do pečiva Postup přípravy vláčných pomerančových sušenek
1. Do větší mísy vyklepněte
vejce, přidejte 180 g cukru, 190 ml oleje a 3 polévkové lžíce jogurtu. Vsypte oba sáčky prášku do pečiva a směs dobře promíchejte. Jogurt tu má svůj smysl, sušenky díky němu zůstávají vláčné i po vychladnutí, takže ho nevynechávejte. Foto: se souhlasem kanálu Gold Rival, Pomerančové mlsky: Domácí dobrota s citrusovou duší, které překoná všechno kupované
2. Přímo do mísy nastrouhejte
kůru ze 2 pomerančů a přilijte 200 ml čerstvě vymačkané pomerančové šťávy. Opět promíchejte. V tu chvíli těsto krásně voní a je to přesně ten moment, kdy se recept začne opravdu rozjíždět. Foto: se souhlasem kanálu Gold Rival, Pomerančové mlsky: Domácí dobrota s citrusovou duší, které překoná všechno kupované
3. Postupně přisypávejte
450 g hladké mouky a míchejte, až vznikne hladké, lehce lepivé těsto. Nemá být řídké. Pokud se vám zdá moc měkké, přidejte ještě 1 až 2 lžíce mouky, ale ne víc, jinak budou mlsky zbytečně suché.
4. Troubu předehřejte na
190 stupňů (horkovzduch 170 stupňů) a plech vyložte pečicím papírem. Lžící nabírejte stejnoměrná kolečka těsta a klaďte je na plech s rozestupy alespoň 3 centimetry. Při pečení se trochu rozlijí a naberou na objemu.
5. Pečte
18 až 22 minut, dokud okraje nezezlátnou. Střed může zůstat o něco světlejší, to nevadí. Po vytažení z trouby ještě krátce dojde. Přepečené sušenky bývají suché, takže je lepší hlídat je.
6. Hotové mlsky nechte na plechu
5 minut, pak je přesuňte na mřížku a nechte úplně vychladnout. Horké se snadno lámou, po vychladnutí ale drží tvar bez problémů.
Pomerančové řezy trochu svěžeji: Vláčný základ, voňavá poleva a chuť slunečného odpoledne
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Osvěžující citrusový dezert s tvarohem a želé chutná svěže a nepůsobí zbytečně těžce Tipy redakce: Čerstvá šťáva vs. balená: Pomerančová šťáva z kartonu funguje také, ale čerstvě vymačkaná má výraznější vůni i chuť. Healthline uvádí, že pomeranče jsou bohatým zdrojem vitaminu C a flavonoidů – v čerstvé šťávě zůstávají zachované lépe než v pasterizované. Variace s kokosem: Jestli chcete těsto trochu obměnit, přidejte 60 až 80 g strouhaného kokosu. Pomeranč s kokosem se k sobě hodí překvapivě dobře, což ukazují i oblíbené kokosovo-pomerančové crinkles sušenky. Skladování: Mlsky uchovávejte v uzavřené dóze při pokojové teplotě. Vydrží vláčné 3 až 4 dny, pokud je do té doby nesníte. Menší sušenky: Když chcete menší kousky třeba pro děti, používejte místo lžíce lžičku. Doba pečení se pak zkrátí na 13 až 16 minut a je potřeba hlídat hlavně okraje. Pomeranč a skořice: Před pečením můžete mlsky lehce posypat směsí skořice a cukru. Pomeranč se skořicí funguje velmi dobře a sušenkám to dodá příjemně zimní tón.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Gold Rival