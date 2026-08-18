Guardiola oznámil hráčům Manchesteru City rozchod s manželkou a proměnil to v motivační proslov

Scénu zachytila dokumentární série A Beautiful Obsession, která mapuje poslední dvě sezony Guardioly na lavičce Manchesteru City. Trenér, který si celou kariéru střežil soukromí jako málokdo, se v nejhlubším bodě sportovní krize rozhodl pro něco nečekaného: otevřel před kabinou vlastní rozpad třicetiletého vztahu s Cristinou Serrou a přeložil ho do jazyka, kterým vždycky řídil tým. Do jazyka vášně, absolutního nároku a totálního odevzdání.
Proslov po Juventusu: „Jsem rozvedený s nejkrásnější ženou na světě“
Podle scén zachycených v dokumentu a shrnutých španělským deníkem AS Guardiola hráčům řekl, že je „rozvedený s nejkrásnější ženou na světě“, že ji stále miluje, ale že „ztratili vášeň“. Pak přišel překlop. V životě i ve fotbale se má všechno dělat s vášní. Nechce jen „dobré hráče“. Chce hráče s vášní.
Přemostění bylo chirurgické, jedno jediné slovo. Ztráta vášně v manželství jako obraz toho, co nesmí nastat na hřišti. Soukromá bolest přeložená do výkonového slovníku kabiny: nehrajte z povinnosti, hrajte z vnitřního tahu. Guardiola z osobní ztráty udělal manažerský nástroj. Otázka je, jestli to fungovalo.
Tým věděl, že něco není v pořádku
Guardiolův nejbližší spolupracovník Manel Estiarte v dokumentu vysvětluje, že hráči už před proslovem vnímali změnu. Trenér byl „nervózní, smutný, jiný“. Důvod ale neznali. Estiarte tvrdí, že o rozvodu věděl jen on a že kabině řekl, aby se na Guardiolu dívali jako na „lidskou bytost“, která prochází rozpadem rodiny.
Nešlo tedy o teatrální výstup z čistého nebe. Bylo to vyústění viditelné krize, kterou hráči tušili, ale nedokázali pojmenovat. Guardiola pojmenování dodal sám a okamžitě ho přetavil v požadavek. V jiné scéně dokumentu, po dalším nevydařeném výkonu, křičí, že pro hráče žije svůj život, rozvod i vzdálenou rodinu. Neprezentuje se jako oběť. Spíš vyčítá, že jeho osobní oběti nejsou vraceny odpovídajícím nasazením na hřišti.
BBC Sport v lednu 2025 připomněla, že sám mluvil o „ošklivém“ rozpoložení narušujícím spánek i stravování. Zároveň ale zůstával pracovně funkční a extrémně soustředěný na řešení krize týmu. I v rozkladu držel kontrolu, nebo se o ni alespoň pokoušel.
Okamžitý obrat nepřišel
Bylo by lákavé napsat, že proslov otočil sezonu. Čísla říkají něco jiného. Po Juventusu přišly prohry s Manchesterem United a Aston Villou, remíza s Evertonem. První ligová výhra dorazila až 29. prosince na hřišti Leicesteru. City v sezoně 2024/25 spadli až na sedmé místo tabulky, než se postupně stabilizovali.
Kontrast s předchozím ročníkem byl brutální:
- 2023/24: čtvrtý titul v řadě, 23 zápasů bez porážky, dominance napříč soutěžemi.
- 2024/25: jediná výhra v devíti zápasech během podzimního kolapsu, konečné třetí místo v lize, finále FA Cupu, konec v play-off Ligy mistrů.
V delším oblouku ale tým závěr sezony zvládl, posledních deset domácích soutěžních zápasů přineslo sedm výher a tři remízy. A v následující sezoně 2025/26 se Guardiola rozloučil domácím pohárovým doublem. Jestli k tomu přispěl proslov z prosincové šatny, nebo desítky jiných faktorů, nelze jednoznačně říct. Ale že Guardiola i v osobním rozkladu dokázal tým dovést k trofejím, je fakt.
Proč to udělal, a co to říká o jeho stylu
Guardiola vede invazivně. Potřebuje emoční spojení, okamžitou reakci, totální odevzdání. V dřívějším klubovém dokumentu Together: 4-In-A-Row sám přiznal, že někdy není pyšný na to, jak po zápasech přenáší emoce na hráče. Rozvodový proslov byl extrémní verzí téhož přístupu, jen tentokrát nešlo o taktickou frustraci, ale o nejintimnější možnou rovinu.
Příčiny rozpadu manželství pár veřejně nevysvětlil. Vztah s Cristinou Serrou trval od roku 1994, svatba proběhla v roce 2014, mediální potvrzení rozchodu přišlo v lednu 2025. Sekundární španělské zdroje spekulují o vlivu prodloužení smlouvy s City z listopadu 2024; Guardiola podle novináře Guillemma Balaguého sám zvažoval, zda má energii zůstat a zda to „neovlivní harmonii“ jeho světa. Odpověď si dal kladnou. Cena za ni se ukázala o měsíc později.
Co bude dál a kde to uvidět
Guardiola v květnu 2026 opustil lavičku Manchesteru City, ale úplně nekončí: zůstává v City Football Group jako globální ambasador s technickým poradenstvím pro další kluby skupiny. Na jeho místo nastoupil Enzo Maresca s tříletou smlouvou. Čtyřdílná série A Beautiful Obsession startuje 19. srpna 2026 na Prime Video pro Velkou Británii a Irsko; pro Česko zatím nebyla oficiálně potvrzena platforma ani datum.
Guardiola celou kariéru překládal fotbal do řeči absolutního nároku. V prosinci 2024 do téhož slovníku přeložil i vlastní rozpad. Není to hezký příběh. Je to ale dokonale guardiolovský.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle