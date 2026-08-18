Movistar nenominoval Quintanu na Vueltu. Vítěz Tour de France a Gira ukončil kariéru bez rozloučení

Když kolumbijský vrchař letos v březnu oznámil, že sezona 2026 bude jeho poslední, fanoušci i komentátoři automaticky počítali s jedním scénářem: Nairo Quintana naposledy projede Vueltou, závodem, který v roce 2016 vyhrál, závodem, kde má nejsilnější španělskou stopu. Jenže 18. srpna Movistar zveřejnil osmičku pro letošní ročník a Quintanovo jméno v ní není. Žádné vysvětlení, žádná zmínka o absentérech. Jen osm jezdců, jejich role a plán na tři týdny závodění. Vítěz Gira d’Italia a Vuelty, trojnásobný muž na pódiu Tour de France, a ticho.
Sestava, která mluví sama za sebe
Oficiální nominace Movistaru se čte jako čistě soutěžní projekt. V čele stojí Enric Mas jako lídr na celkové pořadí, vedle něj belgický talent Cian Uijtdebroeks jako druhá opora pro hory. Iván Romeo přijíždí po pódiovém umístění v Polsku, Pablo Castrillo po titulu mistra Španělska v časovce a solidním Tour. Doplňují je García Pierna, Arcas, Canal a Aular, univerzální podpůrný blok, kde má každý jasně definovanou úlohu.
Už týden před nominací tým na svém webu vyzdvihoval formu Romea a Mase jako hlavní pozitivní signály. Quintana v tom textu nefiguroval. Zpětně to vypadá jako předzvěst.
Čísla, která Quintanovi nepomohla
Sezona 2026 nebyla pro Quintanu prázdná. Vyhrál celkově Vueltu a Asturias, skončil sedmý v Ománu, projel Tirrenem, Romandií i Tour de Suisse. Jenže směrem k létu jeho křivka klesala. Na Clásica San Sebastián dojel čtyřiadevadesátý. Na Vueltě a Burgos, posledním velkém testu před nominací, osmnáctý celkově.
Vedle něj Mas přivezl z Burgosu páté místo a etapové top výsledky. Castrillo měl za sebou třetí místo v etapě Romandie a dvacáté deváté celkově na Tour. Romeo stál na pódiu v Polsku. V přímém srovnání Quintana prostě neměl pozdně letní argument, který by si místo vynutil sám.
Sportovně obhajitelné rozhodnutí. Symbolicky tvrdé.
Legenda bez rozlučkové scény
Právě v tom je jádro příběhu. Movistar Quintanu v roce 2023 přivítal zpět jako „návrat domů“, jako symbol nedávné historie stáje. Při prodloužení smlouvy pro rok 2025 o něm mluvil přes zkušenost, pomoc Masovi, sběr bodů. A teď, v jeho vyhlášeném posledním roce, mu nedal místo na Grand Tour, kterou vyhrál.
Quintana sám si v březnu neurčil jeden konkrétní poslední závod. Řekl, že celá sezona je „poslední tanec“ a že každý start bude rozlučkou. Jenže právě ta neurčitost se mu teď obrací proti: bez předem vyhlášené derniéry nemá fanouškovská komunita na co se upnout a tým nemá důvod vytvářet slavnostní rámec.
K 18. srpnu se nám v otevřených zdrojích nepodařilo dohledat Quintanovu přímou reakci na vynechání. Ticho na obou stranách.
Co zbývá: Montreal, nebo nic
Vuelta startuje 22. srpna a končí 13. září. Největší zářijový termín po ní jsou silniční mistrovství světa v Montréalu, 20.–27. září. Elitní závod mužů měří 273,7 kilometru s převýšením přes 3 800 metrů a úseky nad jedenáct procent, profil, který by vrchařskému veteránovi seděl víc než rovina. Zda tam Quintana pojede, zatím nikdo nepotvrdil.
Na předběžné startlistině Vuelty figuruje Jan Hirt za NSN Cycling Team. Celkové pořadí ale budou rozhodovat jiná jména: Pogačar, Roglič, Landa, Gall. Quintanovu absenci fanoušci pocítí spíš v příběhu než ve výsledcích.
Movistar dal sportovní optimalizaci přednost před symbolickým gestem. Je to jejich právo. Ale jezdec, který stáji přivezl dva Grand Tour tituly a roky definoval její identitu, si podle nás zasloužil aspoň jednu větu vysvětlení. Tu nedostal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta