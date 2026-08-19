Největší 3D tiskárna světa už vyrábí vojenské drony. Loď vznikne během pár dnů

3D tisk se už dávno nepoužívá jen pro výrobu prototypů nebo drobných součástek. Americká společnost Haddy ze St. Petersburgu na Floridě nyní ukázala, že pomocí této technologie lze vyrábět i velké vojenské bezpilotní lodě. Firma představila nový model TF-179 Drone Boat, který vznikl v jednom z největších center pro velkoformátový 3D tisk na světě.
Osm obřích robotů místo klasické loděnice
Výrobní hala společnosti Haddy zabírá přibližně 2 800 metrů čtverečních a pracuje v ní osm velkoformátových 3D tiskových systémů CEAD. Sedm z nich se pohybuje po kolejnicích, takže dokážou tisknout velmi rozměrné díly v jednom kuse bez spojů. To přináší nejen vyšší pevnost konstrukce, ale také výrazně zjednodušuje následnou montáž.
Firma přitom není v oblasti vojenských plavidel nováčkem. Už dříve vyrobila pro společnost HavocAI trup autonomního člunu z kompozitu vyztuženého uhlíkovými vlákny. Od digitálního návrhu až po první zkoušky na vodě tehdy uplynulo pouhých devět dnů. Rychlost je jedním z hlavních důvodů, proč se armády o podobnou technologii začínají intenzivně zajímat.
Společnost Haddy vznikla teprve v roce 2022 a původně se věnovala výrobě designového nábytku a architektonických prvků. Postupně ale přesunula značnou část výroby do obranného průmyslu. Zakladatelem firmy je Jay Rogers, bývalý příslušník americké námořní pěchoty a absolvent Princetonské univerzity, který dříve vedl známou společnost Local Motors zaměřenou na 3D tisk dopravních prostředků.
Zkušenosti z Ukrajiny mění pohled na námořní válku
Haddy zatím neuvedla, kdo si nový člun TF-179 objednal ani k jakému účelu bude sloužit. Přesto je zřejmé, že podobná plavidla dnes představují jednu z nejrychleji rostoucích oblastí obranného průmyslu. Firma upozorňuje, že poptávka po malých bezpilotních hladinových prostředcích během posledního roku výrazně vzrostla.
Vývoj ovlivnily především zkušenosti z války na Ukrajině. Právě v Černém moři opakovaně ukázaly relativně levné námořní drony, že dokážou vážně poškodit nebo zničit mnohonásobně dražší válečné lodě. Armády proto stále více hledají řešení, která umožní vyrábět větší množství levnější techniky namísto několika málo velmi drahých plavidel.