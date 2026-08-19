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Největší 3D tiskárna světa už vyrábí vojenské drony. Loď vznikne během pár dnů

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3D tisk proniká i do vojenského průmyslu. Americká společnost Haddy představila bezpilotní člun vyrobený pomocí obřích robotických tiskáren. Nový způsob výroby výrazně zkracuje čas potřebný k vývoji i výrobě a reaguje na rostoucí poptávku po levných autonomních plavidlech.
Největší 3D tiskárna světa už vyrábí vojenské drony. Loď vznikne během pár dnů

Největší 3D tiskárna světa už vyrábí vojenské drony. Loď vznikne během pár dnů

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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