Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tento týden budou teploty většinou do 15 stupňů, ve středu a čtvrtek zaprší

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nejvyšší odpolední teploty tento týden v Česku většinou nepřekročí 15 stupňů Celsia. Ve středu se na některých místech přiblíží 20 stupňům, ale na západě Čech zůstanou jen kolem 12 stupňů Celsia.
Tento týden budou teploty většinou do 15 stupňů, ve středu a čtvrtek zaprší

Tento týden budou teploty většinou do 15 stupňů, ve středu a čtvrtek zaprší

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 06:51

Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Liberecký kraj chce ochránit okolí chystané I/35 před rozsáhlou výstavbou
Liberecký kraj chce ochránit okolí chystané I/35 před rozsáhlou výstavbou
Drama do posledních vteřin. Kometa porazila Liberec 3:2 v prodloužení
Drama do posledních vteřin. Kometa porazila Liberec 3:2 v prodloužení

Hokejisté Brna zvítězili ve 12. kole extraligy nad Libercem 3:2 v prodloužení. O druhé výhře Komety po sobě...

Jablonec už vyrovnat nestihl, Plzni podlehl 2:3
Jablonec už vyrovnat nestihl, Plzni podlehl 2:3

Jablonečtí fotbalisté v posledním utkání jedenáctého kola přivítali neoblíbeného soupeře z Plzně. A...

Tygři mají bod. V Brně prohráli gólem v prodloužení
Tygři mají bod. V Brně prohráli gólem v prodloužení

Liberečtí hokejisté po postupu v Lize mistrů opět naskočili do domácí soutěže. A na ledě brněnské Komety...

V Liberci přibylo centrum pro lidi s autismem a kombinovaným handicapem
V Liberci přibylo centrum pro lidi s autismem a kombinovaným handicapem

V Liberci přibylo denní centrum pro lidi s autismem a kombinovaným handicapem. Pomáhat bude mladým lidem od...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.