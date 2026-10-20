Liberec letos nebude mít nové parkovací automaty, čeká na rozhodnutí ÚOHS

Liberec letos nebude mít nové parkovací automaty, čeká na rozhodnutí ÚOHSPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Liberec letos nebude mít nové parkovací automaty, čeká na rozhodnutí ÚOHSZdroj: Martina Petrášková
Článek byl publikován 20.10.2026 04:30
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