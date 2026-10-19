Začal dobročinný výprodej v Ruprechticích. Výtěžek podpoří komunitní centrum

Dobročinný výprodej začal v Komunitním centru Konopná dnes a probíhat bude až do pátku 23. října. Otevřen je kupujícím vždy od 9:30 do 18:30 hodin. Lidé si tam mohou nejen nakoupit, ale přinést mohou i věci, které už sami doma nevyužijí. Například oblečení pro děti i dospělé, obuv, knihy, hračky či sportovní vybavení nebo věci do domácnosti.
„Vše, co si u nás na dobročinném výprodeji lidé nakoupí, je za velmi příznivé ceny. Začínáme na deseti korunách,“ říká koordinátorka akce Kateřina Faltová.
Dobročinné výprodeje organizuje komunitní centrum již deset let.
„První byl v dubnu 2016 a obvykle se konají dva až tři ročně. Návštěvnost máme mezi třemi sty a pěti sty lidí a v poslední době se výtěžky pohybují přibližně kolem 80 tisíc korun za celý týden výprodeje,“ uvádí vedoucí Komunitního centra Konopná Václav Čejka.
Výprodej podle něj spojuje několik podobně důležitých aspektů.
„Je to benefiční aktivita, kterou lze poměrně dobře zorganizovat dobrovolnicky. Všem je jasně srozumitelné, jak a proč to děláme. Má přitom i zajímavý finanční výnos. Přirozeně navazuje na celoroční práci našeho komunitního bazaru. A vždy je to dobrá příležitost pro setkání řady přátel i dřívějších návštěvníků našeho komunitního centra, kteří už se k nám jinak tak často z různých důvodů nedostanou, například kvůli přestěhování do jiné lokality či změně své životní etapy,“ vysvětluje.
Peníze, které se podaří díky dobročinnému výprodeji získat, půjdou na zaplacení letní obnovy části centra.
„Využili jsme teplého letního počasí, kdy lze snadno provádět rekonstrukce. Během července a srpna jsme vyměnili 15 oken na severní straně a zateplili 36 metrů fasády. K tomu jsme opravili chodník. Celkem nás to stálo přibližně 900 tisíc, na které jsme se částečně zadlužili, přibližně 400 tisíc korun. I s pomocí nadcházejícího výprodeje bychom rádi tento dluh rychle umořili, abychom mohli pokračovat v dalších opravách,“ dodává Čejka.
Komunitní centrum Konopná je určeno lidem všech věkových kategorií.
„Jde nám o propojení všech generací i jejich podporu v každé životní fázi. Nabízíme prostor pro budování vztahů v rámci komunity, praktickou podporu, poradenství i vzdělávací přednášky. Věnujeme se rodinám s dětmi od narození až po jejich dospělost, od laktačního poradenství a péče o nejmenší přes rozvoj dovedností potřebných pro školní zralost. Pro děti organizujeme všeobecně rozvíjející volnočasové kluby a poskytujeme i odbornou sociální práci s dětmi a mladistvými s různými, třeba i složitými potřebami. Přirozeně ve většině aktivit adresujeme dnes tolik důležité téma duševního zdraví. Schází se u nás i klub Dobrý soused pro zralé věkem,“ uzavírá vedoucí Komunitního centra Konopná.