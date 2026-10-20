Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Galerie Lázně Liberec po čtvrt roce otevřela. Zve i na hravou výstavu Erwina Wurma

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po tříměsíční pauze se veřejnosti znovu otevřela Galerie Lázně v Liberci. Spolu s modernizovaným osvětlením představila hned tři nové výstavy. V jedné uvidíte absurdní a humorná díla jednoho z nejvýznamnějších světových sochařů Erwina Wurma. Ukáže jedenáctimetrový svetr či obří nakládané okurky.
Galerie Lázně Liberec po čtvrt roce otevřela. Zve i na hravou výstavu Erwina Wurma

Galerie Lázně Liberec po čtvrt roce otevřela. Zve i na hravou výstavu Erwina Wurma

Zdroj: Ondřej Přibyl
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:52

Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Liberec letos nebude mít nové parkovací automaty, čeká na rozhodnutí ÚOHS
Liberec letos nebude mít nové parkovací automaty, čeká na rozhodnutí ÚOHS
Semily povedou tři nejsilnější strany, starostou bude poslanec Pražák z ANO
Semily povedou tři nejsilnější strany, starostou bude poslanec Pražák z ANO

V Semilech vytvořilo koalici vítězné uskupení Moje Semily s ANO a Volbou pro Semily. Všechna tři uskupení...

Začal dobročinný výprodej v Ruprechticích. Výtěžek podpoří komunitní centrum
Začal dobročinný výprodej v Ruprechticích. Výtěžek podpoří komunitní centrum

Nákupem, který udělá radost vám, pomůžete i druhým. V Komunitním centru Konopná v Ruprechticích odstartoval...

Pomozme 82letému Pepovi z Liberce. Upoután na vozík je vězněm ve vlastním domě
Pomozme 82letému Pepovi z Liberce. Upoután na vozík je vězněm ve vlastním domě

Dvaaosmdesátiletý Pepa z Liberce po amputaci nohy nedokáže sám překonat schody před svým domem. Zůstává tak...

Tento týden budou teploty většinou do 15 stupňů, ve středu a čtvrtek zaprší
Tento týden budou teploty většinou do 15 stupňů, ve středu a čtvrtek zaprší

Nejvyšší odpolední teploty tento týden v Česku většinou nepřekročí 15 stupňů Celsia. Ve středu se na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.