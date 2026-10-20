Galerie Lázně Liberec po čtvrt roce otevřela. Zve i na hravou výstavu Erwina Wurma

Jeden z nejvýznamnějších sochařů současnosti světového měřítka Erwin Wurm zaplnil galerii svými absurdními a humornými díly. Na výstavě nazvané One Minute Forever představuje jedenáctimetrový svetr, gauč z promáčklého mercedesu nebo obří nakládanou okurku. Erwin Wurm si absurdními díly libereckou galerii podmanil.
Díla co baví
„Autor prostřednictvím charakteristického smyslu pro humor a nadsázky vizuálně kritizuje dnešní společnost. Své sochy „polidšťuje“ – přidává jim nohy, různě je ohýbá, naklání, zužuje, zvětšuje či deformuje. Návštěvníci na výstavě uvidí třeba jeho jedenáctimetrový pletený svetr, pohovku v podobě stříbrného, výrazně promáčknutého mercedesu, ale i spěchající červenou kabelku nebo obří nakládanou okurku čekající na sklenku alkoholu,“ říká mluvčí Galerie Lázně Kateřina Trunečková.
V liberecké galerii je prezentováno zhruba 60 Wurmových děl, mezi nimiž nechybí ani autorův nejznámější koncept One Minute Sculptures, kdy se diváci sami na chvíli stávají sochou. To vše pak doplňuje několik maleb, které umělec pojmenovává jako „ploché sochy“. Výstava s názvem One Minute Forever potrvá do 28. března 2027.
Sólovou výstavu má Wurm v Čechách poprvé právě v Liberci
Galerie Lázně Liberec je vůbec prvním místem v České republice, kde slavný rakouský umělec Erwin Wurm představuje svou tvorbu sólově. Jeho výstava s názvem One Minute Forever přibližuje vážná témata humorně. Prostřednictvím symbolické nadsázky poukazuje na falešné ideály současné konzumní společnosti.
„Typickým příkladem tohoto uměleckého přístupu jsou jeho karikatury jedné z charakteristických ikon současného konzumu, automobilů. Wurm podobně jako u jiných námětů toto téma personifikuje – auta dostávají lidské tvary, tloustnou, ohýbají se, naklánějí, stávají se nositeli lidské sociální identity. Reálný předmět je ale zbaven reálných proporcí a dostává absurdní tvary, naklání se jako auto v animovaném filmu, nepřirozeně se ohýbá, jako kdyby bylo vyrobeno z gumy, nebo mění své ladné tvary v oplácané tělo do bizarních forem, které mu znemožňují jakýkoli pohyb,“ vysvětluje kurátor výstavy Filip Suchomel. Autor se tím nevysmívá obezitě, nýbrž kritizuje společnost, která prostřednictvím aut reprezentuje své vlastní úspěchy.
Kromě automobilů Wurm pracuje také s motivy dalších obyčejných věcí, které všichni známe, jako například s oblečením, „značkovými“ módními doplňky, domy a obecně s architekturou i mobiliářem, a zbavuje je jejich základního charakteru. Výsledkem jsou tak třeba kabelky s nohami, oblečené lidské figury bez jádra (těla) nebo banán prorůstající lednicí. Prostřednictvím svých děl Wurm otevírá nejen témata kritiky i krize konzumu, ale také společenského statusu, slepé poslušnosti, zažitých stereotypů i toho, jak se prezentujeme a reprezentujeme.
„Galerie Lázně Liberec potvrzuje výstavou Erwina Wurma své postavení významného stánku umění, který zásadně přesahuje Liberecký kraj. Na návštěvu sem jezdí milovníci umění z tuzemska i zahraničí, a výstava Erwina Wurma bude dalším impulzem pro zvýšení zájmu,“ dodává Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Libereckého kraje. Obří vlněný svetr je jasnou dominantou
Dominantou liberecké výstavy je obří jedenáctimetrový vlněný svetr fialové barvy zavěšený za strop Bazénové haly. Diváci ho mohli vidět pouze jednou, a to v roce 2020 před hlavním oltářem v Katedrále svatého Štěpána ve Vídni.
„Když jsme připravovali výstavu pro Galerii Lázně Liberec, rozhodli jsme se tento „Fastenpullover“ opět vystavit v jiném prostoru, v jiné době, v jiných souvislostech. Zajímalo nás, jak bude působit takové unikátní, emotivně až patetické umělecké dílo ve zcela jiném kontextu, oproštěné od sakrální tematiky a obsahu, zasazené do odlišného genia loci, kde de facto ztratí svoji původní neopakovatelnou identitu,“ vysvětluje své rozhodnutí kurátor. Na pomačkaný Mercedes si můžete i sednout
V Liberci je prezentována také socha stříbrného vozu značky Mercedes-Benz 123, který Wurm sám deformoval a poté odlil do hliníku.
„I když se jedná o umělecké dílo, návštěvníci si na pomačkaný mercedes mohou sednout – v důsledku deformací vůz připomíná gauč,“ říká mluvčí Galerie Lázně.
Mezi šedesátkou vystavených děl, které reprezentují všechny nejvýznamnější etapy autorovy tvorby, lze najít také několik maleb. Wurm je označuje jako „ploché sochy“ a využívá v nich jasných kontrastních barev, úderných slov a deformovaného písma podobného tomu komiksovému. Písmena působí trojrozměrně a zabírají celý prostor obrazu. Přečíst si autorovo sdělení proto pro diváka není nejjednodušší, k tomu je zapotřebí znát jeho obsah. Na jednom z děl je možné najít samotný název výstavy One Minute Forever.
Návštěvníci se stávají součástí výstavy
Důležitou součást výstavního projektu tvoří umělcův nejznámější koncept One Minute Sculptures (tzv. minutové sochy), prostřednictvím něhož se návštěvník mění v součást uměleckého díla. Dotyčný dostane jednoduchý návod, vezme si předmět denní potřeby a přibližně na minutu zaujme neobvyklou polohu. V tu chvíli se jeho vlastní tělo stává materiálem sochy.
„Divák – nebo kdokoli ochotný provést One Minute Sculpture – se stává mým materiálem. Moc svobodné vůle v tom není. Může se rozhodnout, zda to udělá, nebo ne. Takovou možnost máme v životě všichni. Jakmile se však do toho pustí, musí se řídit mými pokyny. Pokud se jimi neřídí a udělá něco jiného, je to v pořádku, ale pak už to není moje dílo. Účastníci jsou materiálem, jehož prostřednictvím uskutečňuji svou představu o tom, co je socha: pomíjivá a zároveň fyzická,“ popisuje svůj koncept Erwin Wurm.
Jeho minutové sochy vznikají už třicet let, od té doby umělec vytvořil více než stovku variant s nejrůznějšími předměty a situacemi.
V Galerii Lázně Liberec si mohou návštěvníci vyzkoušet vlézt pod obří čepici, strčit hlavu do růžového válce, připít si na zdraví s nakládanou okurkou nebo si se svým blízkým společně vlézt do rukávů růžového svetru. Kateřina Trunečková — Mluvčí Galerie Lázně
K výstavě Erwina Wurma byl vydán česko-anglický katalog, který je k dostání na pultech galerijního Design Shopu. V obchodě je také připraven různorodý tematický merch, třeba v podobě klíčenky, odznáčků, bonbonů, velké nákupní tašky nebo i plyšových autobusů. Na návštěvníky čeká rozmanitý doprovodný program – edukační programy pro školy a rodiny s dětmi, ale i komentované prohlídky. Výstava je v Liberci ke zhlédnutí do neděle 28. března 2027.
O ERWINU WURMOVI
Erwin Wurm (*1954) je rakouský umělec a fotograf, který se narodil v Bruck an der Mur ve Štýrsku. Jeho rodina neměla nijak výrazný vztah k umění – otec byl policista a matka žena v domácnosti. Kvůli tomu narazil u rodičů na silný odpor, když řekl, že chce být umělcem. Wurm proto nejprve studoval dějiny umění a výtvarnou pedagogiku, následná umělecká studia už si musel financovat sám. Původně chtěl být malířem, na tento obor ho ale nepřijali, a tak musel nastoupit do ateliéru sochařství. Pro frustrovaného Wurma to byla nakonec výzva, a tak se rozhodl se prozkoumat, co všechno vlastně může být sochou. Začal proto experimentovat.
Průlom v jeho kariéře přišel po čtyřicítce, v době, kdy prožíval těžké období kvůli úmrtí obou rodičů a také rozvodu se svou tehdejší manželkou. Ve druhé polovině 90. let přišel
s konceptem One Minute Sculptures, který ho proslavil po celém světě. Ačkoliv byl Wurm na přelomu milénia uznávaným umělcem, do povědomí skutečně široké veřejnosti se dostal až v roce 2003 díky videoklipu k písni Can't Stop od kapely Red Hot Chili Peppers. Členové skupiny v něm předváděli absurdní situace s běžnými předměty, tedy právě Wurmovy minutové sochy. V současnosti umělec žije a pracuje ve Vídni a Limbergu. Je už podruhé ženatý a má celkem 3 děti.
DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ ONE MINUTE FOREVER
· 20. 10. 2026, 10.00–11.00 a 14.30–15.30
„Baby“ herna | Socho, neuteč!
· 24. 10. 2026, 10.00–12.00 a 14.00–16.00
Výtvarná dílna | Minutové proměny
· 29. 10. 2026, 10.00–10.30
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