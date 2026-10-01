Bělský les má novou mokřadní stezku. Vyšla na 13 milionů korun

Bělský les má novou mokřadní stezku. Vyšla na 13 milionů korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bělský les má novou mokřadní stezku. Vyšla na 13 milionů korunZdroj: Statutární město Ostrava - Lukáš Kaboň
Článek byl publikován 01.10.2026 16:53
Nabídka zdravotní péče v Bohumíně by se měla v příštím roce rozšířit. Městská nemocnice plánuje otevřít...
K tragické dopravní nehodě došlo dnes přes pátou hodinou ráno v Horních Tošanovicích na Frýdecko-Místecku....
Ve středu 30. září došlo na dálnici D48 u Frýdku-Místku k vážné dopravní nehodě, při které se střetla dvě...
Město Frýdek-Místek získalo dotaci z Moravskoslezského kraje na studii, která prověří možnosti přeložení...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →