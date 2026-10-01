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Bělský les má novou mokřadní stezku. Vyšla na 13 milionů korun

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Přírodně naučnou trasu Cesta vody v ostravském Bělském lese doplnila nová mokřadní stezka. Její vybudování vyšlo na 13 milionů korun. V místě přibyli nové chodníky, lavičky a pobytové plošiny. Projekt už je dokončený, ale ještě čeká na kolaudaci.
Bělský les má novou mokřadní stezku. Vyšla na 13 milionů korun

Bělský les má novou mokřadní stezku. Vyšla na 13 milionů korun

Zdroj: Statutární město Ostrava - Lukáš Kaboň
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 16:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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