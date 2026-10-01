Kritici ji chválili, diváci na ni nešli. Česká komedie Poberta dostala hodnocení 77 procent, v kinech ale totálně propadla

4. března letošního roku vstoupila do českých kin
Poberta, celovečerní debut režiséra Ondřeje Hudečka. Lupičská komedie zasazená do covidového Slovácka, natáčená ve Strážnici, s dialektem, morálně pokřiveným antihrdinou a ambicí míchat žánry od krimi přes sociální drama až po neo-western. Kritické recenze se shodly: tohle funguje. Novinky psaly o „konečně dobré české komedii“, Seznam Zprávy o „skvělé krimi komedii“, na Kinoboxu dostal film 85 %. Jenže pokladny vyprávěly úplně jiný příběh. Čísla, která bolí
První týden přišlo na
Pobertu 6 601 diváků s tržbami kolem 1,2 milionu korun. Pro českou komedii s profesionálním obsazením a distribucí Bontonfilmu je to mimořádně slabý start. Druhý týden klesl počet na 3 364, třetí na 1 908. Celkový součet podle data.kinobox.cz skončil na 18 557 divácích a 3,16 milionu korun.
Pro srovnání, jiné české komedie uvedené letos:
Film Diváci Tržby Pět švestek 146 197 21,8 mil. Kč Někdo to rád v Plzni 134 326 21,9 mil. Kč Po večerce 108 430 17,5 mil. Kč Křtiny 47 232 8,4 mil. Kč Poberta 18 557 3,16 mil. Kč
Film
Poberta se nedostal ani na úroveň nejslabšího z těchto titulů. A klíčový detail: problém nebyl v tom, že by diváci po prvním víkendu film odmítli a šířili negativní ohlasy. Poklesy mezi týdny byly nepříjemné, ale ne kolapsové. Nejslabší bylo už samotné otevření, lidé do kina prostě nepřišli. Kritici versus pokladna: kde je rozpor?
Zajímavé je, že mezi kritikou a hodnocením těch, kdo film skutečně viděli, žádná propast neexistuje. Jak si Redakce VIPŽivot všimla, na ČSFD se hodnocení pohybuje kolem 77-79 %, profesionální recenze jsou ještě o něco výš:
Kinobox 85 %, Deník 80 %, MovieZone 80 %, Novinky 75 %. Na Festivalu české filmové komedie si Poberta odnesla rovnou tři ceny: za scénář (Hudeček), hudbu (Jonatan Pastirčák) a výkon mladého umělce (Matyáš Řezníček). Film měl i nominaci na Zlatého ledňáčka na Finále Plzeň.
Rozpor tedy neleží mezi „kritici ano, diváci ne“. Leží mezi pozitivním přijetím a tím, že se film nedokázal dostat k masovému publiku.
Film, který český kinotrh neuměl přečíst
Proč? Tvrdý důkaz pro jednu příčinu neexistuje, ale z dat a recenzí vyplývá několik faktorů.
Poberta není čistá komedie s jednoduchým shrnutím. Czech Film Center ji popisuje jako kombinaci sociálního dramatu a lupičské komedie se scénami srovnatelnými s Dannyho parťáky, ale v drsnější, parodické verzi. Recenzenti přidávají neo-western a krimi. K tomu moravský dialekt, covidové zasazení a 118minutová stopáž.
Podle nás marketing mohl slíbit žánrově přímočařejší zážitek, než jaký film nabízí. Trailer evokoval české „Ocean’s Eleven“, jenže skutečný film je pomalejší,
lokálnější, morálně ambivalentnější. Mainstreamové publikum nedostalo jasný signál, že tohle je „pro ně“. Artové publikum zase nemuselo Pobertu identifikovat jako svůj typ. Film skončil v mrtvém pásmu mezi oběma skupinami. Kde Pobertu uvidíte
Pokud jste ji v kině nestihli (a statisticky je to velmi pravděpodobné), zatím máte smůlu. Podle JustWatch ani Filmtoro není titul nikde online a Bontonfilm dosud neoznámil datum VOD premiéry. U srovnatelných
českých komedií se streamovací okno pohybovalo od 75 do 125 dnů po kinopremíře, takže se dá čekat, že Poberta se na některé platformě objeví nejdříve v létě. Konkrétní služba ale potvrzená není.
Poberta vypadá jako film, který české publikum neodmítlo, jen ho na první dobrou nenašlo. Jestli mu druhý život na streamovací platformě pomůže, záleží na tom, zda ho algoritmus prodá líp než kino.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová