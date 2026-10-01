Dávám přednost filmu před zápasem, přiznal hvězdný fotbalista. Šest slavných jmen, pro která byl fotbal jen práce

Zní to jako provokace. Jenže Vela to myslel vážně. V rozhovoru, který podrobně zachytil mexický server Mediotiempo, vysvětloval, proč odmítá návrat do mexické reprezentace před mistrovstvím světa v Brazílii. „Fotbal mě nikdy tolik neuchvátil,“ řekl. Po zápase nechce o fotbale mluvit. Chce řešit jiné věci, filmy, NBA, cokoliv mimo trávník. A přesto patřil mezi nejtalentovanější mexické hráče své generace, prošel Arsenalem a později se stal králem MLS. Vela není ojedinělý případ. Existuje celá řada elitních fotbalistů, kteří ke svému sportu přistupovali jako k práci, ne jako k životní vášni.
Šest jmen, která boří romantický mýtus
Vedle Vely lze z veřejně doložených výroků sestavit skupinu hráčů, jejichž postoj k fotbalu se výrazně lišil od toho, co fanoušci očekávají:
- Benoît Assou-Ekotto, kamerunský obránce Tottenhamu, prohlásil už během aktivní kariéry, že fotbal je pro něj práce jako každá jiná. V rozhovoru pro The Guardian zdůraznil, že v práci odvádí sto procent, ale po tréninku fotbal neexistuje.
- Gareth Bale, Velšan, který vyhrával Ligu mistrů s Realem Madrid, mentálně utíkal ke golfu. Sám to popsal jako způsob, jak si vyčistit hlavu od tlaku profesionálního fotbalu.
- Christian Vieri, italský kanonýr, v roce 2003 pro UEFA přiznal, že kdyby mohl mít stejnou smlouvu v kriketu, fotbal opustí bez váhání.
- Gabriel Batistuta, argentinský střelec, jeden z nejlepších útočníků devadesátých let, o fotbale důsledně mluvil jako o řemesle a disciplíně, ne jako o vášni.
- Michael Owen, držitel Zlatého míče, popsal, že posledních šest sedm let kariéry fotbal přímo nesnášel a těšil se na konec.
Práce neznamená flákání
Nejčastější reakce fanoušků na podobná přiznání je rozhořčení. Jak může někdo, kdo vydělává miliony za to, že kopne do balonu, říkat, že ho to nebaví? Jenže rešerše ukazuje, že „jen práce“ v těchto případech neznamenalo sabotáž výkonu. Právě naopak.
Assou-Ekotto opakovaně zdůrazňoval, že profesionalita a vášeň jsou dvě různé věci. Na hřišti odváděl maximum, protože to byla jeho povinnost, stejně jako ji má účetní nebo chirurg. Batistuta z fotbalu udělal přísné řemeslo: trénoval tvrdě, střílel góly za Fiorentinu i Romu a nikdy nepotřeboval předstírat, že žije a dýchá jen fotbalem. Vieri dával branky v Serii A i na mistrovství světa, přestože v hlavě snil o kriketu.
Owen představuje trochu odlišný případ. Jeho odpor nebyl celoživotní, přišel až ve chvíli, kdy ho rozložila chronická zranění. Mladý Owen, ten se Zlatým míčem, fotbal miloval. Starší Owen, ten v dresu Stoke City, už jen odpočítával dny do konce.
Proč to většina neřekne nahlas
Assou-Ekotto, Vieri a Vela patří k výjimkám právě proto, že svůj postoj přiznali ještě během aktivní kariéry. Většina hráčů s podobným vztahem k fotbalu mlčí, a má k tomu důvod. Reakce okolí bývají tvrdé. Assou-Ekotto sám mluvil o negativním ohlasu, zejména ve Francii. Bale čelil v Madridu mediální kampani kvůli golfu, která překrývala jeho sportovní výsledky. Fanoušci vnímají takové výroky jako zradu nepsané smlouvy: my tě zbožňujeme, tak zbožňuj aspoň tu hru.
Po konci kariéry tlak zmizí. Hráč už není závislý na kabině, klubu ani fanouškovském obrazu. Proto většina podobných přiznání přichází až zpětně, a proto jsou ta, která zazní uprostřed kariéry, tak cenná. Ukazují realitu, kterou romantický pohled na sport nechce vidět.
Co to říká o špičkovém sportu
Mýtus zní jasně: bez vášně nemůžeš být na vrcholu. Batistuta, Bale, Vieri i Vela ho ale vyvracejí. Talent, disciplína, soutěživost a schopnost striktně oddělit práci od soukromí mohou stačit na velkou kariéru i bez fanoučkovské lásky ke hře. Typ motivace ovlivňuje kariérní rozhodování (Vela odešel z Evropy do Los Angeles, Bale se mentálně stahoval na golfové hřiště), ale na samotný výkon v nejlepších letech měl překvapivě malý dopad.
Podle nás je právě tohle na celém příběhu nejprovokativnější. Ne to, že někdo nemá rád fotbal. Ale to, že i bez té posvátné vášně dokázal být lepší než tisíce těch, kteří o fotbale sní od rána do večera.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle