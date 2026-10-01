Úspornější sušička a její cena: návratnost příplatku závisí na počtu sušení

Kolik stojí jedno sušení a jak velký příplatek za úspornější sušičku se může vrátit? Stačí údaj ze štítku, vaše cena elektřiny a počet cyklů. Na dvou osmikilových modelech ukazujeme výpočet: při třech sušeních týdně vychází rozdíl v modelových nákladech přibližně na 159 Kč ročně.
V obchodě stojí dvě sušičky vedle sebe. Obě pojmou osm kilogramů prádla, jedna má na novém štítku třídu D a druhá C. Lepší písmeno pomůže s orientací, pro posouzení příplatku však potřebujete ještě číslo v kWh. Právě z něj zjistíte, jak velký rozdíl v provozních nákladech kupujete.
V našem příkladu stojí štítkový cyklus 7,14 Kč u modelu Bosch WTH85209CS a 6,12 Kč u Bosch WQG233D9CS. Počítáme s modelovou cenou 6 Kč/kWh. Rozdíl 1,02 Kč na cyklus za pět let při třech sušeních týdně pokryje příplatek přibližně 796 Kč. Je to výpočet ze zveřejněných parametrů, nikoli domácí test těchto sušiček.
Textilní vlákna zachycuje filtr sušičky, který je potřeba udržovat podle návodu konkrétního modelu. Na novém štítku hledejte kWh na 100 cyklů
Sušičky mají od 1. července 2025 štítek se stupnicí A až G. Spotřeba se na něm uvádí jako vážený průměr na 100 cyklů programu eco, jak vysvětluje
Evropská komise. Pro orientační cenu jednoho cyklu toto číslo vydělte stem a vynásobte cenou jedné kWh.
Údaj 119 kWh tedy znamená 1,19 kWh na štítkový cyklus. Není to slib, že každé sušení plných osmi kilogramů spotřebuje právě tolik. Vážený průměr pracuje s různým naplněním; jiný program i zbytková vlhkost prádla mohou výsledek změnit.
Pokud porovnáváte starší přístroj s novým, dejte pozor na jednotky. Starý štítek uváděl roční spotřebu na základě 160 cyklů, nový pracuje se 100 cykly a jiným vážením plné a poloviční náplně. Podrobnosti ukazuje
přehled změn štítků od Bosche. Samotná dvě velká čísla ze starého a nového štítku proto nesrovnávejte.
Chytrá televize může rozpoznávat sledované pořady. Sběr údajů lze vypnout Dvě osmikilové sušičky: rozdíl dělá korunu na cyklus
Pro srovnání jsme 1. října 2026 přečetli české technické listy přesných modelů
WTH85209CS a WQG233D9CS. Oba jsou samostatné sušičky s tepelným čerpadlem, kapacitou 8 kg a údaji pro současnou stupnici A až G. Nejde o žebříček značek ani o porovnání všech jejich funkcí.
Údaj Bosch WTH85209CS Bosch WQG233D9CS Energetická třída A–G D C Vážená spotřeba eco na 100 cyklů 119 kWh 102 kWh Vážená spotřeba na cyklus 1,19 kWh 1,02 kWh Modelová cena cyklu při 6 Kč/kWh 7,14 Kč 6,12 Kč Doba eco při plné náplni 3 h 25 min 2 h 40 min
V každém příkladu používáme stejnou cenu elektřiny a stejný počet cyklů. Pro tři sušení týdně počítáme 3 × 52, tedy 156 cyklů za rok. Modelové náklady pak vycházejí na 1 114 Kč u prvního a 955 Kč u druhého přístroje, po zaokrouhlení na celé koruny.
Zároveň je vidět, proč sledovat čas samostatně. Druhý model má při plné náplni uvedený program o 45 minut kratší. Tento čas není dobou váženého průměrného cyklu z řádku spotřeby; údaje slouží k odlišným porovnáním.
Náklady sušení odhadnete z údaje kWh na 100 cyklů a vlastní ceny elektřiny. Buben na fotografii je ilustrační, nejde o porovnávané modely. Kolik můžete připlatit, aby se rozdíl vrátil za pět let
Rozdíl spotřeby činí 0,17 kWh na štítkový cyklus. V našem modelu jej násobíme cenou 6 Kč/kWh, skutečně plánovaným počtem cyklů a zvolenými pěti lety. Výsledek říká, jak velký příplatek by pokryla pouze úspora elektřiny.
Sušení týdně Cyklů za rok Modelová úspora za rok Příplatek pokrytý za 5 let 1 52 53 Kč 265 Kč 3 156 159 Kč 796 Kč 5 260 265 Kč 1 326 Kč
Praktické pravidlo pro jinou dvojici zní: rozdíl kWh na 100 cyklů ÷ 100 × vaše Kč/kWh × počet sušení týdně × 52 × počet let. Když například zvažovaný příplatek činí 2 000 Kč, při třech cyklech týdně by se v tomto příkladu vrátil až za zhruba 12,6 roku. Dva tisíce jsou zvolený příklad, nikoli zjištěný rozdíl aktuálních prodejních cen.
Pět let jsme zvolili jako porovnávací období, ne jako odhad životnosti. Počítáme s neměnnou cenou elektřiny i používáním a nezahrnujeme opravy, financování ani další rozdíly ve výbavě. Pokud vám kratší program nebo jiná vlastnost stojí za příplatek, může nákup dávat smysl i nad touto hranicí.
Dosaďte svou fakturu a skutečné používání
Šest korun za kWh je pouze vstup modelu. Z vlastní faktury sečtěte ceny položek, které závisejí na odebraných kWh, včetně odpovídajících daní. Pevné měsíční platby do úspory nepřidávejte: kvůli úspornějšímu cyklu nezmizí. Rozdíl mezi spotřebou a stálými platbami popisuje
ERÚ v průvodci vyúčtováním. Cenu uvedenou za MWh převeďte na kWh dělením tisícem; u více tarifů zohledněte dobu sušení.
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Počet cyklů si nejlépe odvodíte ze svých návyků. Jestli v létě většinu prádla věšíte, nepočítejte zimní frekvenci automaticky pro celý rok. K tomuto rozhodování se hodí naše srovnání
úspor se sušákem, kratší sprchou a vypínáním.
U přístroje, který už máte doma, vám skutečnou spotřebu běžného programu pomůže zjistit
měřič spotřeby do zásuvky, pokud jeho použití dovolují návody a zatížení. Zapisujte spotřebu za celý cyklus, program a náplň. Filtry a další části udržujte podle návodu konkrétní sušičky; nejde o stejný postup pro všechny modely.
Před koupí si tak vedle cenovky napište ještě dvě částky: rozdíl nákladů za rok a příplatek, který pokryje vaše zvolené období. Pak se snáz rozhodnete, kolik chcete zaplatit za provozní úsporu a kolik za vlastnosti, které vám usnadní praní.