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Úspornější sušička a její cena: návratnost příplatku závisí na počtu sušení

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Ze štítku sušičky spočítáte cenu cyklu i příplatek, který pokryje úspora elektřiny. Srovnání dvou modelů a postup pro vlastní fakturu.
Barevné látkové kapesníky rozvěšené na šedém skládacím sušáku

Barevné látkové kapesníky rozvěšené na šedém skládacím sušáku

Zdroj: Lene, also called Manisha / Wikimedia / CC BY 2.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.10.2026 17:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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