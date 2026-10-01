Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Přívěsy pro polní kuchyně ze Senice na Hané. Firma má další armádní kontrakt

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Společnost Panav ze Senice na Hané na Olomoucku předala české armádě první chladírenský přívěs pro polní kuchyně. Speciální přívěs má nezávislý zdroj energie, terénní podvozek a tři oddělené komory s rozdílnými teplotami.
Přívěsy pro polní kuchyně ze Senice na Hané. Firma má další armádní kontrakt

Přívěsy pro polní kuchyně ze Senice na Hané. Firma má další armádní kontrakt

Zdroj: Panav
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 17:38

Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Sucho na Přerovsku neustupuje: Zákaz odběru vody z řek potrvá do konce října
Sucho na Přerovsku neustupuje: Zákaz odběru vody z řek potrvá do konce října
Hlubočky pobouřila špinavá kampaň. Vedení obce chystá trestní oznámení
Hlubočky pobouřila špinavá kampaň. Vedení obce chystá trestní oznámení

Osočení z podporování nezákonných převozů kameniva přes obec či ze zadlužení společné kasy. Vedení...

Hnutí Náš Prostějov si přidává lidi pomocí AI. Placky šly na dračku, píše k tomu
Hnutí Náš Prostějov si přidává lidi pomocí AI. Placky šly na dračku, píše k tomu

Volební hnutí Náš Prostějov manipuluje s fotografiemi ze svých předvolebních akcí pomocí umělé inteligence....

Prozradily ho espézetky. Muž ve Felicii jel v Olomouci pod parou a bez řidičáku
Prozradily ho espézetky. Muž ve Felicii jel v Olomouci pod parou a bez řidičáku

Volnomyšlenkářský způsob umístění espézetek, respektive registračních značek za okno auta, namísto...

FOTO: V olomoucké zoo roste největší hlubinné akvárium v ČR. Podívejte se
FOTO: V olomoucké zoo roste největší hlubinné akvárium v ČR. Podívejte se

V olomoucké zoo roste největší hlubinné akvárium se žraloky, rejnoky a dalšími mořskými rybami v České...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.