Detaily ve filmu Prokletý ostrov prozrazují pointu už v první hodině. Hlavní roli měl původně hrát Brad Pitt

Prokletý ostrov, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Prokletý ostrov, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Prokletý ostrov, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Prokletý ostrov, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Prokletý ostrov, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Prokletý ostrov, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Prokletý ostrov, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Prokletý ostrov, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima
Mysteriózní thriller Prokletý ostrov z roku 2010 měl původně režírovat David Fincher s Bradem Pittem v hlavní roli. Snímek nakonec převzal Martin Scorsese, který pro štáb uspořádal noční projekce hororů se zombíky ze čtyřicátých let. Představitelé vyšetřovatelů se na place setkali se silikonovými maketami, protože filmaři při natáčení utopených dětí nepoužili skutečné dětské herce. Náročné vyšetřování ztracené pacientky
V roce 1954 přijíždějí federální agenti Teddy Daniels v podání Leonarda DiCapria a Chuck Aule, kterého hraje Mark Ruffalo, na ostrov Shutter. V tamní přísně střežené psychiatrické léčebně Ashecliffe mají vyšetřit zmizení pacientky Rachel Solando. Roli nezvěstné ženy ztvárnila Emily Mortimer. Teddy je navíc válečný veterán pronásledovaný vzpomínkami na osvobozování koncentračního tábora a smrt vlastní manželky. Vyšetřování zkomplikuje hurikán a detektiv začne postupně pochybovat o léčebných metodách i vlastním zdravém rozumu.
Roli Chucka Auleho měli původně hrát Robert Downey Jr. nebo Josh Brolin. Mark Ruffalo ji nakonec získal tak, že napsal Martinu Scorsesemu fanouškovský dopis s prosbou o spolupráci.
Odchod hlavních hvězd a noční promítání
Režisérské křeslo měl zpočátku obsadit David Fincher a hlavní role si měli zahrát Brad Pitt s Markem Wahlbergem. Pitt ale dal přednost jiným projektům a Wahlberg odstoupil kvůli natáčení snímku Fighter. Poté projekt opustil i samotný Fincher a režii nevzal ani zvažovaný Wolfgang Petersen. Do postavy Rachel Solando produkce zvažovala Selmu Blair nebo Kate Mara.
Film převzal Martin Scorsese a před natáčením zavedl pro štáb neobvyklou přípravu. Během nočních projekcí pouštěl hercům snímky jako Proces z roku 1962 nebo horory ze čtyřicátých let, aby nasáli potřebnou atmosféru. Odborný dohled nad autenticitou léčebny zajistil najatý konzultant James Gilligan, který přesně takové zařízení v sedmdesátých letech vedl.
Přesmyčky v názvech a pití z prázdné ruky
Tvůrci do příběhu vložili několik nenápadných prvků naznačujících skutečný stav věcí. Scénář pracuje s přesmyčkami ve jménech postav. Edward Daniels je přesmyčkou jména Andrew Laeddis a Dolores Chanal se dá přeskládat na Rachel Solando. Anglický název filmu Shutter Island je zase přesmyčkou spojení Truths and Lies.
Ve scéně výslechu si pacientka Bridget Kearns řekne o vodu, a když jí Chuck sklenici podá, žena pije z prázdné ruky. V dalším záběru už prázdnou sklenici pokládá na stůl levou rukou, přestože předtím naznačovala pití pravačkou. O podivné identitě vypovídají i další detaily. Dozorci v místnosti stojí za pacienty a za Teddym, za Chuckem však nehlídkuje nikdo. Chuck se prozradí i při odevzdávání zbraně, jelikož neumí plynule vytáhnout pistoli z pouzdra.
Dobové rekvizity a figuríny plavající v jezeře
Detailní přístup k reáliím padesátých let se projevil na výběru rekvizit. Když si Teddy dělá poznámky, drží v ruce propisku Parker Jotter. Tento model se začal prodávat právě v roce 1954 a rychle vytlačil z trhu stará plnicí pera. Vínový automobil doktora Cawleyho, kterého hraje Ben Kingsley, je zase dobový Buick Roadmaster z roku 1947.
Při natáčení scény v jezeře se režisér rozhodl nevyužít skutečné dětské herce. Produkce nechala vyrobit detailní silikonové figuríny podle reálných dětských těl. S těmito maketami následně manipulovali dospělí kaskadéři.
Omezení potkalo vzpomínky na osvobozování koncentračního tábora Dachau. Tvůrci je plánovali natočit na 75mm film, hned druhou noc se ale drahé kamery porouchaly. Do filmu se z tohoto formátu dostalo jen pár záběrů.
Snímek Prokletý ostrov odvysílá stanice Prima MAX 2. října v 1:50 a televizní kanál Prima 4. října v 0:25.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).