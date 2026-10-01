Univerzitní počítače mají RTX grafiky, ale nikdo je nepřipojil k monitoru. Student odhalil, co IT oddělení tají

V polovině února 2026 zveřejnil uživatel s přezdívkou Chichie_nuggies na Redditu fotografii univerzitního desktopu, která vypadá jako učebnicový příklad IT absurdity. Ve skříni počítače je osazená dedikovaná grafická karta Nvidia GeForce RTX 3050, jenže monitorový kabel nevede do výstupu na kartě, nýbrž do portu na základní desce. Na první pohled tedy počítač posílá obraz přes integrovanou grafiku procesoru, zatímco RTX 3050 zůstává připojená ve slotu. Student v komentářích potvrdil, že jde skutečně o model RTX 3050, a popsal bezšroubkový design skříně, díky kterému se dovnitř snadno podíval. Žádné oficiální vysvětlení ze strany univerzity ani jejího IT oddělení se dosud neobjevilo, a právě absence odpovědí dala celé situaci nádech tajemství. Příspěvek rychle nasbíral tisíce reakcí a německý herní server
GameStar ho 23. února převzal jako zprávu. Co přesně student našel a proč to vypadá podezřele
Zadní strana počítače prozradila na první pohled všechno. Kabel z monitoru směřoval do videokonektoru integrovaného přímo v základní desce, tedy do výstupu, přes který může obraz generovat grafické jádro uvnitř procesoru. Pár centimetrů pod ním zely prázdné výstupy dedikované RTX 3050. Pro běžného uživatele je to jako koupit auto s turbomotorem a pak ho nechat stát v garáži, zatímco jezdíte na kole.
V diskusním vlákně se přidali další lidé se zkušeností z univerzitního prostředí. Jeden komentující napsal: „Pracuji na univerzitě a tohle děláme taky občas.“ Jiný potvrdil totéž o svém kampusu. Nejde tedy nutně o izolovaný případ jedné školy, podobné zapojení se podle komentářů objevuje i jinde.
RTX 3050 není mrtvý hardware, ale ani žádný zázrak
Nvidia uvedla desktopovou
GeForce RTX 3050 v lednu 2022 jako vstupní kartu do řady RTX s podporou ray tracingu a DLSS. V roce 2026 už nejde o špičku, ale stále má co nabídnout, zejména ve srovnání s řadou integrovaných grafik.
Podle veřejné databáze
UL Benchmarks dosahuje RTX 3050 v testu Steel Nomad mediánu 1 338 bodů. Pro orientační srovnání lze uvést některé současné integrované grafiky:
GPU Typ Steel Nomad (medián) Nvidia GeForce RTX 3050 dedikovaná (desktop) 1 338 bodů Intel Arc 140T integrovaná (mobilní) 796 bodů AMD Radeon 890M integrovaná (mobilní) 565 bodů
V tomto konkrétním srovnání je RTX 3050 zhruba 1,7× výkonnější než Intel Arc 140T a 2,4× než Radeon 890M. Samotný výsledek samozřejmě neznamená, že bude karta stejně rychlá ve všech hrách a aplikacích. Pokud skutečně jen zabírá slot a není využívaná, je to každopádně škoda.
Tři možná vysvětlení, žádné potvrzené
Než se rozběhne vlna pobouření, je fér říct, že kabel zapojený do výstupu na základní desce automaticky neznamená, že je dedikovaná karta mrtvá nebo nevyužitá. Existují minimálně tři scénáře:
Hybridní režim. V některých počítačových konfiguracích může dedikovaná GPU fungovat jako takzvané „render-only zařízení“: stará se o vykreslování a výsledný obraz se na displej dostává přes integrovanou grafiku. Tento princip se používá například u některých notebooků s technologií Nvidia Optimus. U konkrétního univerzitního desktopu ale z fotografie nelze poznat, zda jde právě o tento případ. Přesunuté počítače. Stroje mohly původně sloužit v učebně pro CAD, 3D modelování nebo jiné náročné úlohy, kde RTX 3050 dávala smysl. Po přesunu do běžné učebny mohl monitor zůstat připojený k základní desce, případně takové zapojení vyhovuje současnému způsobu používání. Prostá chyba. Někdo při instalaci zapojil monitor do prvního dostupného portu a nikdy to neopravil. Stává se to i v komerčních firmách.
Bez vyjádření konkrétní univerzity a jejího IT oddělení nelze žádnou z variant potvrdit. Autor původního příspěvku školu nejmenuje, takže ani my nemáme koho oslovit.
Český kontext: kde hledat odpovědi na veřejné nákupy
Kdyby šlo o českou veřejnou vysokou školu, cesta k odpovědím existuje. Zákon č. 106/1999 Sb. dává každému právo žádat informace od veřejných institucí. Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek navíc upravuje povinnosti veřejných zadavatelů týkající se zveřejňování smluv a dalších údajů o veřejných zakázkách. Konkrétní nákupy techniky lze dohledávat také v Národním elektronickém nástroji.
NKÚ ve svém věstníku z roku 2025 prověřoval prostředky na rozvoj materiálně-technické základny veřejných vysokých škol. Našel procesní a hodnoticí nedostatky, ale u kontrolovaných projektů výslovně nekonstatoval nehospodárné vynaložení peněz. To neznamená, že plýtvání neexistuje, ale že z tohoto konkrétního kontrolního závěru nelze takový závěr vyvozovat.
Jak si ověřit, zda váš počítač využívá dedikovanou grafiku
Pokud vás příběh přiměl podívat se na záda vlastního počítače, kontrola je jednoduchá. Fyzicky platí, že konektory v oblasti základní desky vedou k integrované grafice, zatímco konektory umístěné přímo na dedikované kartě vedou k dGPU. Samotné zapojení kabelu ale ještě nemusí říkat, zda se dedikovaná karta skutečně používá. Softwarově můžete ve Správci úloh na záložce Výkon sledovat aktivitu jednotlivých GPU a během náročné grafické úlohy zjistit, která z nich skutečně pracuje.
Univerzitní IT oddělení možná nic netají. Možná jen nikdy nikdo neřekl nahlas, proč je počítač zapojený právě takto, a v tom tichu si student udělal vlastní závěr. Odpověď by přitom mohla být banální i fascinující. Stačilo by se zeptat.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Vojtěch Kalivoda