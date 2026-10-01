Říjen na Netflixu: Očekávané Na východ od ráje, Schumacher i návrat Lupina

S příchodem října je tu nová programová nabídka, kterou si pro své předplatitele Netflix připravil. Kromě zajímavých novinek s hvězdným obsazením, je ale hlavním tahákem hlavně návrat francouzského kriminálního hitu Lupin.
Pokud mezi vyznavače kriminálních případů nepatříte, nemusíte se bát, že byste si na Netflixu v říjnu nevybrali. Programová nabídka je jako vždy pestrá a má co nabídnout. Zde je výběr toho nejlepšího a nejzajímavějšího na následující měsíc:
Začátek října bude patřit návratu anime Ledové hradby podle stejnojmenné mangy. Od 1. října startuje na Netflixu druhá řada, která naváže na předešlé události. Čtyři přátele Kojuki, Miki, Minatu a Jótu čekají peripetie s láskou. Mezi Kojuki a Minatem začíná vznikat něco víc než jen obyčejné přátelství a Jóta konečně vyzná Miki city, které v sobě choval celé roky. Někteří mluví od srdce, jiní své emoce raději skrývají, kvůli čemuž se jejich cesty – i pocity vůči sobě navzájem – neustále kříží a míjejí.
Minisérie Na východ od ráje adaptuje slavné stejnojmenné dílo Johna Steinbecka. Na počátku 19. století do života dvou bratrů Traskových vstoupí vypočítavá žena Cathy Ames, jejíž činy poznamenají i následující generaci. V roli kruté Cathy se představí Florence Pugh a sledovat ji můžete již od 1. října.
Na druhého října připadá premiéra sportovního dokumentu Schumacher '94: Zrození legendy. V roce 1994 získal Michael Schumacher svůj první titul mistra světa Formule 1. Cesta k němu však vedla přes jednu z nejdramatičtějších a nejtragičtějších sezón v historii F1. Teprve pětadvacetiletý Schumacher a jeho partnerka Corinna čelí obviněním z podvodu, obrovskému tlaku i stínu tragických smrtí Ayrtona Senny a Rolanda Ratzenbergera. Uprostřed celonárodní „Schumimánie“ navíc hrozí, že německý talent ztratí vše, pro co dosud dřel...
Od 8. října si budeme moci na Netflixu pustit thriller Tam dole. Calvin Penney je obětavý, ale tvrdohlavý rybář z malého městečka v Newfoundlandu, kterého stále pronásleduje záhadná smrt jeho otce. Když ale jeho rodné město začne terorizovat neidentifikovatelný mořský tvor, musí Calvin hodit vše za hlavu a ve snaze ochránit svou rodinu spojit síly s přijíždějící mořskou výzkumnicí, aby se tvorovi postavili a odhalili tajemství ostrova dříve, než bude příliš pozdě.
Když je unesen syn kandidáta na starostu Los Angeles Mila Bradforda, mají on a jeho žena jen několik hodin na to, aby sehnali výkupné. Většinu peněz utratili za politickou kampaň, takže si musí ušpinit ruce a odhalit stránku svého života, kterou nikdy neměli v úmyslu veřejnosti ukázat. Kriminální thriller s Benem Affleckem se představí 9. října.
Ve čtvrté řadě seriálu Diplomatické vztahy, kterou Netflix zařadí do programu 15. října, roztříští jeden katastrofální moment křehký mír, který Kate Wyler dojednala mezi USA a Spojeným královstvím, i její snahy o záchranu rozpadajícího se manželství. Zatímco se Kate snaží problémy vyžehlit, spiknutí prezidentky Grace Pennové a Katina manžela Hala s cílem ukrást nejmocnější ruskou zbraň žene USA směrem k válce. Kate a Todd tak spojí síly, aby své protějšky zastavili a zabránili politické katastrofě.
Ve třetí řadě seriálu Tohle nikdo nechce začínají Joanne a Noah bydlet společně a budovat vztah, který má konečně pevné základy. Naplno si tak užívají každé vzrušující „poprvé“, které budování společného života přináší. Noahův bratr Sasha a jeho žena Esther se rozešli a vrhají se do svobodného života s možností najít si nového partnera, zatímco Joannina sestra Morgan posouvá svou kariéru na další úroveň a má našlápnuto stát se mediální hvězdou. A aby toho nebylo málo, mezi Sashou a Morgan to už nějakou dobu jiskří, i když si to ani jeden z nich stále nedokáže přiznat. Nové díly budou ke zhlédnutí do 22. října.
Dlouho očekávaná čtvrtá část Lupina začíná čtyři roky po skončení té předchozí. Assane je stále ve vězení, chce si odpykat svůj trest a dodržet slib, který dal svému synovi – že za ním a zbytkem rodiny odjede do Senegalu. Jeho plány však převrátí naruby prohlášení podepsané samotným Lupinem, že několik muzeí se má stát terčem současně provedených loupeží! I přes zpřísněná bezpečnostní opatření proběhnou krádeže přesně podle plánu. Assane trvá na své nevinně, ale všechny důkazy ukazují na něj, dokonce i jeden kamerový záznam přímo z místa činu. Aby dokázal svou nevinu a odhalil imitátora, musí uprchnout a ještě jednou se stát Lupinem. Premiéra je stanovena na 23. října.
Programová nabídka se bude samozřejmě měnit v průběhu celého měsíce, pokud tedy nechcete, aby vás minulo něco zajímavého, nezapomeňte sledovat i naše pravidelné VOD tipy.
Zdroj: Netflix, Kinobox