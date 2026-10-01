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Říjen na Netflixu: Očekávané Na východ od ráje, Schumacher i návrat Lupina

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S příchodem října je tu nová programová nabídka, kterou si pro své předplatitele Netflix připravil. Kromě zajímavých novinek s hvězdným obsazením, je ale hlavním tahákem hlavně návrat francouzského kriminálního hitu Lupin.
Říjen na Netflixu: Očekávané Na východ od ráje, Schumacher i návrat Lupina

Říjen na Netflixu: Očekávané Na východ od ráje, Schumacher i návrat Lupina

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 17:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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