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Opel Frontera s rámem a redukcí utáhne 2,8 tuny: v bazaru stojí pod sto tisíc, jedna oprava ji prodraží o polovinu

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Opel v roce 2024 oživil jméno Frontera pro hybridní a elektrický crossover. Rámový teréňák, který stejné jméno nosil do roku 2003, se v českých inzerátech objevuje po jednotlivých kusech a skoro nikdo o něj nestojí. Důvod se jmenuje servis.
Opel Frontera s rámem a redukcí utáhne 2,8 tuny: v bazaru stojí pod sto tisíc, jedna oprava ji prodraží o polovinu

Opel Frontera s rámem a redukcí utáhne 2,8 tuny: v bazaru stojí pod sto tisíc, jedna oprava ji prodraží o polovinu

Zdroj: Foto: Rudolf Stricker - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 18:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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