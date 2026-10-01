Opel Frontera s rámem a redukcí utáhne 2,8 tuny: v bazaru stojí pod sto tisíc, jedna oprava ji prodraží o polovinu
Frontera B se vyráběla v britském Lutonu mezi roky 1998 a 2003 a vzniklo jí zhruba 24 500 kusů. Má ocelový žebřinový rám, připojitelnou čtyřkolku a světlou výšku 216 milimetrů, se kterou zvládne stoupání až 80 procent. Konkrétní inzerát, o jakém je řeč, vypadá takhle: ročník 2000, dvoulitrový diesel, 78 000 korun. Konstrukčně jde o teréňák s rámem, ne o crossover posazený na vyšší pružiny.
Stejné jméno, o 1 550 kilogramů vyšší tažná kapacita
Nová Frontera je rodinný crossover se 460 litry zavazadlového prostoru a s hybridním nebo čistě elektrickým pohonem. Hybrid utáhne brzděný přívěs o hmotnosti 1 250 kilogramů, elektrická verze tažné zařízení oficiálně nenabízí vůbec. U auta, které míří na rodiny, je chybějící tažné zařízení citelné omezení.
Stará Frontera B nabídne 518 litrů za zadními sedadly a po sklopení 1 790 litrů. Na tažném zvládne až 2 800 kilogramů, pokud jde o pětidveřovou verzi s motorem 2.2 DTI nebo 3.2 V6. Proti dnešnímu hybridu je to o 1 550 kilogramů víc, což je rozdíl mezi přívěsem na zahradní odpad a obytným přívěsem nebo těžkou technikou.
Pohon řeší systém Shift-on-the-Fly. Za běžné jízdy točí zadní kola, čtyřkolku připojíte tlačítkem za jízdy do rychlosti 100 km/h a pro terén je k dispozici redukce.
Vstřikovací čerpadlo za 42 600 Kč rozhoduje o celé koupi
Odborná poradna CompleteCar shrnuje slabiny modelu do pěti okruhů: motory, elektrika, řízení, zavěšení a koroze. Česká zkušenost popsaná magazínem TipCars přidává ještě jeden problém, a to neochotu běžných opelovských servisů. Značková síť dnes na Fronteru B nemá skladem díly, nemá s ní zkušenost a nemá důvod se jí zabývat.
Nejdražší položka celé kalkulace je vstřikovací čerpadlo u oblíbeného motoru 2.2 DTI. Repasovaný kus se v českém e-shopu prodává od 19 400 korun, nový vyjde až na 42 600 korun, a k tomu je potřeba připočítat práci. Z auta za 78 tisíc je rázem auto za zhruba 120 tisíc, tedy zhruba o polovinu dražší, a to je teprve první závada, na kterou majitel narazil.
Běžná spotřeba přitom drahá není. Ramena přední nápravy stojí od 337 do 2 183 korun za kus, filtry i brzdy se shánějí standardně. Specifické karosářské a off-roadové díly už někdy řeší jen specializované dílny nebo výroba na zakázku. Auto za osmdesát tisíc, u kterého jediná součástka stojí polovinu jeho ceny, se nedá kupovat bez finanční rezervy.
Rámové teréňáky opustil Opel dobrovolně už na přelomu tisíciletí
Podle oficiálního historického textu Stellantis se značka na přelomu tisíciletí rozhodla přesunout k pohodlnějším SUV se samonosnou karoserií. Tím směrem šla nejdřív Antara a po ní Grandland. Frontera B tak zůstala poslední rámovou čtyřkolkou v nabídce Opelu a nástupce nedostala.
Právě proto dnes dává smysl úzké skupině lidí. Kdo potřebuje tahat dvě a půl tuny po rozbitých cestách, chce skutečnou redukci a je ochotný vrazit do starého stroje čas i peníze, nemá v téhle cenové hladině moc z čeho vybírat. Ostatní cesty k rámové čtyřkolce vedou přes Land Cruiser nebo Patrol, a to jsou úplně jiné částky.
Co obhlédnout před koupí, když hodina u mechanika stojí 890 Kč
Frontera B dnes v Česku žije mimo značkovou síť a majitel se bez nezávislých dílen zaměřených na čtyřkolky neobejde. Pražský Offroad Servis například deklaruje opravy diferenciálů, převodovek i vstřikovačů a výrobu dílů, které se už běžně nesehnají. Hodina mechanika tam vyjde na 890 korun, hodina elektrikáře a diagnostiky na 1 200 korun. Na poměry servisu to není drama, jen to vyžaduje majitele, který ví, koho se zeptat.
Při prohlídce začněte korozí karoserie i podvozku, protože rez je u tohoto modelu chronická. Pak si nechte auto nastartovat studené a poslechněte si chod motoru, ideálně s kompletní servisní historií v ruce. Následuje elektrika, hlavně čidla a řídicí jednotka, a potom vůle a rány od řízení a přední nápravy.
Poslední dva body se na parkovišti neodbydou. Funkci pohonu 4×4 i redukce je potřeba vyzkoušet přímo v terénu a u každého kusu se vyplatí zjistit, co celý život tahal. Auta, která roky vozila těžké přívěsy bez odpovídající péče, mají opotřebení, které při běžné prohlídce není vidět.