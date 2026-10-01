Instantní káva bude chutnat jako z kavárny. Stačí přidat jednu věc, kterou máte doma

Co kdyby existoval způsob, jak si doma připravit kávu téměř na úrovni baristy – bez drahého kávovaru a bez návštěvy kavárny? Chiropraktik Brandon Yang na Instagramu sdílel video, které podle něj může ohrozit kavárny po celém světě.
Proč instantní káva chutná hůř než ta z kavárny
Problém s instantní kávou tkví v jejím složení. Obsahuje přirozený škrob (amylum), který při kontaktu s vroucí vodou okamžitě srazí. Výsledkem je křídová textura a nepříjemná hořkost, kterou všichni dobře známe.
Většina z nás postupuje stejně: nasype kávové granule do hrnku a zalije je horkou vodou. Jenže právě tento postup je hlavní příčinou špatné chuti. Vroucí voda totiž granule doslova spálí a vytáhne z nich všechny nežádoucí látky najednou.
Brandon Yang ve svém videu vysvětluje: „Běžný způsob přípravy instantní kávy je vzít kávu, dát ji do hrnku a zalít vroucí vodou. To my ale neuděláme.“
Tajemství tkví v jedné přísadě, kterou už máte doma
Yangův trik je překvapivě jednoduchý. Stačí přidat trochu studené vody ještě předtím, než kávu zalijete horkou vodou. Žádné speciální ingredience, žádné drahé pomůcky.
„Místo toho vezmete instantní kávu, nejprve do ní nalijete trochu vody, zakroužíte s ní, aby se zředila a promíchala, a teprve potom přidáte vroucí vodu,“ radí Brandon.
Studená voda jemně rozpustí škrob a vytvoří hladkou pastu, která se následně s horkou vodou spojí mnohem lépe. Granule se nespálí, hořkost zmizí a káva získá plnější, kulatější chuť.
Yang dodává: „Tím se zbavíte veškeré hořkosti a trpkosti, kterou instantní káva má. A takhle si připravíte kávu jako od baristy za cenu té instantní.“
Pokud pijete kávu s mlékem, můžete studenou vodu nahradit mlékem. Efekt bude stejný – ochráníte granule před spálením a zároveň získáte krémovější nápoj.
Lidé to zkoušejí už léta. Funguje to opravdu?
Pod Yangovým videem se rozproudila diskuse. Ukázalo se, že tento trik není žádná novinka – mnozí ho používají už roky, jen o něm nikdy veřejně nemluvili.
„Je to pravda, dělám to tak už léta,“ potvrdil jeden z komentujících.
Další přidal: „Myslel jsem, že jsem jediný, kdo to dělá. Lidé mě kvůli tomu mají za podivína.“
Odborníci navíc doporučují, aby horká voda neměla plných 100 °C. Ideální teplota se pohybuje mezi 90 a 96 °C, což rovněž pomáhá předcházet hořkosti a vytahování nežádoucích látek z kávy.
Takže příště, než sáhnete po instantní kávě, zkuste tento jednoduchý krok. Možná zjistíte, že cesta do kavárny už není nutná – a vaše peněženka vám poděkuje.
Zdroje článku: coffee-guide.jp, coffeestudies.com, express.co.uk, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková