Poslal Nintendu rozbitý handheld z dětství a dostal zpět dva nové. Jeden je vzácná Zelda edice, která už se neprodává

Příběh, který na začátku roku 2025 rozvířil komunitu kolem Nintenda 3DS, začal docela prozaicky. Uživatel vystupující na Redditu pod přezdívkou Dependent-Fox-4018 vytáhl ze šuplíku dvě nefunkční konzole z dětství, původní tyrkysové Nintendo 3DS z roku 2011 a modré New Nintendo 3DS XL, a obě postupně odeslal do oficiálního servisu Nintendo UK. Za každou zaplatil servisní poplatek 79 liber včetně DPH. Nešlo tedy o žádný dárek ani laskavost ze strany Nintenda. Byl to standardní placený mimozáruční servis. Jenže výsledek standardní rozhodně nebyl. Nintendo obě konzole vyhodnotilo jako neopravitelné a místo nich poslalo dvě náhradní zařízení. První bylo nové tyrkysové 3DS. Druhé? New Nintendo 3DS XL v provedení Hyrule Edition, zlatá speciální edice s erbem Hylia na víku, vyráběná v limitované sérii pro fanoušky série Zelda. Konzole, která se už dávno neprodává a na sekundárním trhu může stát stovky eur.
Proč Nintendo posílá jiný kus místo opravy
Mechanismus, který celou situaci umožnil, není žádná skrytá výhoda ani chyba systému. Smluvní podmínky britského servisu Nintendo výslovně uvádějí, že pojem „oprava“ zahrnuje i výměnu celého zařízení za náhradní produkt. U starých modelů 3DS, jejichž výroba dávno skončila, to dává smysl – některé náhradní díly už nemusí být k dispozici. Německý ceník Nintendo of Europe to potvrzuje ještě přímočařeji: u všech modelů 3DS je uvedeno, že je v současnosti možná „jen výměna“.
Jak to probíhá v praxi? Zákazník přihlásí opravu přes online portál, odešle konzoli a Nintendo provede diagnostiku. Pokud jde o mimozáruční případ, přijde e-mailem cenová nabídka. Buď ji zákazník zaplatí, nebo ji odmítne. V takovém případě dostane zařízení zpět neopravené, bez dalších poplatků.
Čtyři edice na výběr a jedna šťastná volba
Klíčový moment příběhu nastal, když Nintendo zjistilo, že pro modré New 3DS XL nemá skladem identický model. Místo prostého „nemáme, vracíme“ nabídlo autorovi na výběr ze čtyř alternativních verzí New Nintendo 3DS XL: Hyrule Edition, Majora’s Mask Edition, Samus Returns Edition a standardní oranžovou. Sám autor na Redditu přiznává, že si připadal „neskutečně šťastný“, a vzhledem k hodnotě zvolené edice se tomu nelze divit.
Hyrule Edition je dnes na trhu vzácnost. Konkrétní prodaný kus na eBay.de se prodal za necelých 380 eur ve velmi dobrém stavu. Agregátor PriceCharting u PAL verze eviduje dokončené prodeje přesahující 700 dolarů, u zapečetěných kusů dokonce přes 1 250 dolarů. Servisní poplatek přitom činil 79 liber, tedy zhruba 2 300 Kč. Potenciální hodnota náhradní konzole tak výrazně převyšuje částku zaplacenou za servis, byť samozřejmě záleží na konkrétním stavu a skutečné prodejní ceně.
Poslal jsem obě své dětské konzole 3DS do Nintenda na opravu. Tady je to, co mi poslali 🩵💛
od uživatele u/Dependent-Fox-4018 v Nintendo3DS
Důležitý detail: nejde o zcela ojedinělý případ. Ve starším vlákně na Redditu popisuje jiný evropský uživatel podobnou zkušenost. I on dostal Hyrule Edition jako náhradu za model, který Nintendo nemělo skladem. Rozdíl je v tom, že on na výběr nedostal. Přišla mu zkrátka konzole, kterou měl servis k dispozici.
Funguje to ještě dnes?
Tady příběh ztrácí růžový nádech. Popsané události se odehrály mezi prosincem 2024 a únorem 2025. Od té doby se situace posunula. Aktuální britské FAQ k opravám mezi přijímanými produkty uvádí Switch 2, Switch, Switch Lite, OLED model, Joy-Cony, vybrané Game & Watch a budík Alarmo. Nintendo 3DS v seznamu chybí. Veřejný britský ceník oprav mimo záruku 3DS rovněž vůbec nezmiňuje.
Jinak je tomu v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Tamní oficiální portál i ceník stále vedou modely 3DS jako položky určené k výměně s konkrétními cenami:
- Nintendo 3DS – 142,80 €
- Nintendo 3DS XL – 182,15 €
- New Nintendo 3DS – 155 €
- New Nintendo 3DS XL – 175 €
Ceny jsou bez dopravy a jde výhradně o výměnu, nikoli o klasickou opravu s náhradními díly. Kolik kusů Nintendo ještě má ve skladových zásobách, není veřejně známé. Dostupnost konkrétních náhradních konzolí se proto může v čase měnit.
Co s tím v Česku
Česká republika má oficiální servisní cestu přes distributora ConQuest entertainment, e-mail servis@conquest.cz, telefon +420 284 000 124, se sídlem v Praze. Veřejně dohledatelný český ceník pro 3DS ani online formulář pro přihlášení opravy se nám ale nepodařilo najít. Nejbližší vodítko představuje zmíněný německý ceník, který ale nelze automaticky přenášet na české podmínky.
V USA je situace odlišná. Nintendo of America z celé rodiny 3DS podle svých servisních informací podporuje už jen New Nintendo 2DS XL. Ostatní modely, včetně původního 3DS, 3DS XL i obou variant New 3DS, jsou mimo servisní nabídku. To vysvětluje, proč americké reakce na britský příběh často oscilují mezi závistí a frustrací.
Než pošlete svůj starý 3DS poštou
Pokud máte doma nefunkční 3DS a zvažujete oficiální servis, pár praktických věcí:
- Zálohujte data – Nintendo upozorňuje, že při výměně může dojít ke smazání obsahu. Autor příběhu uvádí, že data na SD kartách zůstala, ale přenos na nové zařízení automatický nebyl.
- Vypněte rodičovský zámek a odstraňte příslušenství, nálepky i ochranné fólie.
- Přiložte doklad o koupi, pokud ho máte.
- Počítejte s tím, že můžete nabídku odmítnout – pokud vám cenová nabídka nevyhovuje, Nintendo zařízení vrátí neopravené a bez dalších poplatků.
Autor příběhu sám přiznává, že z odeslání tyrkysového 3DS, které vlastnil od svých jedenácti let, měl úzkost. Výsledek dopadl pro něj mimořádně dobře. Je ale fér říct, že šlo o kombinaci fungujícího systému výměn a mimořádného štěstí, ne o něco, na co se dá spolehnout jako na pravidlo. Skladové zásoby limitovaných edic jednou dojdou. A s nimi může zmizet i možnost získat za starou nefunkční konzoli nečekaně cennou náhradu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík