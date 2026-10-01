YouTube přidává automatický dabing do živých přenosů: 40 % diváků streamů jsou cizinci, jazyková bariéra padá

Dne 23. září 2026 představil YouTube čtveřici novinek pro živé vysílání, z nichž tou nejambicióznější je takzvaný Live auto dubbing. Jde o funkci, která v reálném čase rozpozná řeč streamera, přeloží ji a vygeneruje novou zvukovou stopu v jiném jazyce. Divák si jednoduše přepne zvukovou stopu a poslouchá stream, jako by mluvčí hovořil jeho mateřštinou. Údaj o 40 procentech „cizinců“ přitom vyžaduje upřesnění: podle interních dat YouTube za srpen 2026 více než 40 % celkového watch time živého obsahu pochází od diváků mimo domovskou zemi tvůrce. Nejde tedy o počet lidí, ale o podíl sledovacího času. A „padající jazyková bariéra“? Ta se týká především mluveného slova; chat, grafika na obrazovce ani kulturní narážky se automaticky nepřekládají.
Co přesně Live auto dubbing umí a kde naráží
Princip je podobný jako u auto dubbingu, který YouTube už dnes nabízí u nahraných videí. Umělá inteligence zpracuje mluvenou řeč, převede ji do textu, přeloží ji a následně vytvoří novou zvukovou stopu v cílovém jazyce. U předtočených videí může celý proces probíhat s odstupem minut až hodin. U živého přenosu musí celý řetězec fungovat téměř okamžitě, což nevyhnutelně přináší určitou latenci.
YouTube samo přiznává limity. Automatický dabing může chybovat u:
- silných přízvuků a dialektů,
- prostředí s hlukem na pozadí,
- vlastních jmen, idiomů a odborného žargonu,
- překrývající se řeči více mluvčích.
Podle nás to znamená, že nejlépe bude funkce sloužit u streamů postavených na srozumitelném mluveném slovu, tedy u výukových videí, rozhovorů či komentovaných reakcí. Chaotický herní stream, kde se čtyři lidé překřikují přes zvuky výbuchů, bude pro AI výrazně náročnější.
Jazyky, čeština a otázka dostupnosti
Kolik jazyků Live auto dubbing při startu pokryje, YouTube nezveřejnil. U běžného auto dubbingu pro nahraná videa platforma aktuálně uvádí 27 jazyků, čeština mezi nimi není. Pro živý pilot zatím chybí potvrzený seznam podporovaných jazyků, takže český dabing při spuštění nelze brát jako jistotu.
To ale neznamená, že se novinka českých tvůrců netýká. Česko je součástí Partnerského programu YouTube i mezi zeměmi, kde fungují Super Chaty a Super Stickers. Pokud český streamer mluví anglicky nebo jiným podporovaným jazykem, mohl by teoreticky oslovit publikum v dalších jazycích. A naopak: čeští diváci, kteří sledují zahraniční tvůrce, by mohli stream poslouchat v jazyce, kterému rozumějí lépe.
Širší kontext dává číslo, které YouTube zmiňuje jinde: v průměru více než dvě třetiny watch time publika tvůrců přicházejí z oblastí mimo jejich domovský region. Live auto dubbing je tedy pokračováním strategie, kterou platforma razí už roky: bourat geografické hranice sledování.
Čtyři novinky najednou: proč právě teď
Live auto dubbing nebyl jedinou novinkou z 23. září. YouTube současně představil:
- Watch With – tvůrce může živě reagovat na existující YouTube video, přičemž si ponechává příjmy z reklam i darů. Původní autor videa dostává připsaná zhlédnutí a má kontrolu nad tím, zda svůj obsah pro reakce povolí.
- Go Live Together – vylepšení co-streamingu. Dosud šlo pozvat hosta přes odkaz. Nově přibude párování: od začátku roku 2027 půjde procházet právě streamující tvůrce, nebo se zařadit do fronty a nechat se spárovat automaticky.
- Live Showdown – soutěžní formát, kde skóre posouvají chaty, dary a Super Chaty diváků. Připomíná to TikTok LIVE Match, který funguje od roku 2021 a kde se dva tvůrci utkávají prostřednictvím darů publika. YouTube tedy přichází s vlastní verzí mechaniky, kterou konkurence používá už delší dobu.
Za vším stojí tvrdá čísla: v srpnu 2026 průměrně přes 600 milionů přihlášených diváků denně sledovalo na YouTube živý obsah včetně archivovaných streamů. Platforma zjevně reaguje na rostoucí konkurenci TikTok Live a Twitche a snaží se svůj live segment posílit tam, kde má přirozenou výhodu, tedy v mezinárodním dosahu a propracované monetizaci.
Co to znamená pro peněženky tvůrců
Nejzajímavější na celém balíku není samotný překlad. Je to fakt, že YouTube poprvé explicitně spojuje mezinárodní live dosah s fan-fundingem. Logika je přímočará: pokud brazilský divák porozumí japonskému streamerovi díky dabingu, může mu poslat Super Chat. Pokud se dva tvůrci z různých zemí utkají v Live Showdown, jejich publika se promíchají a s nimi i potenciál pro další příjmy z darů.
U nahraných videí s dabovanou stopou už existuje určitý signál: v prosinci 2025 sledovalo automaticky dabovaný obsah alespoň deset minut denně přes šest milionů diváků a více než 40 % celkového watch time těchto videí připadalo na lidi, kteří si zvolili dabovaný jazyk. YouTube zároveň tvrdí, že dabing nemá negativní dopad na doporučování původního videa; tvůrce tedy podle platformy nepřichází o původní publikum a může získat nové diváky.
Otázkou zůstává kvalita. Strojový překlad živé řeči v reálném čase je technologicky nesrovnatelně náročnější než postprodukční dabing. Prvních pár měsíců pilotu ukáže, jestli diváci dabovaný stream skutečně doslechnou, nebo po třiceti sekundách přepnou zpět na originál. Právě tam se rozhodne, zda „padající jazyková bariéra“ zůstane marketingovým příslibem, nebo se stane běžnou součástí živého vysílání.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík