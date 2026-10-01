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YouTube přidává automatický dabing do živých přenosů: 40 % diváků streamů jsou cizinci, jazyková bariéra padá

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YouTube oznámil, že od začátku roku 2027 pilotně spustí AI překlad řeči přímo v živých přenosech. Přes 40 % sledujících jsou ze zahraničí.
Tablet, logo YouTube, laptop

Tablet, logo YouTube, laptop

Zdroj: Esther Vargas / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 17:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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