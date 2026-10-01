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Generálové se mu smáli. Inženýr pak donutil čtyřtunové bomby skákat po vodě jako žabky

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V noci ze 16. na 17. května 1943 letělo devatenáct britských bombardérů Lancaster pouhých 18 metrů nad temnou hladinou německých přehrad. V pumovnicích nenesly běžné bomby, ale čtyřtunové ocelové sudy roztočené na 500 otáček za minutu. Geniální plán inženýra Barnese Wallise využil čistou fyziku hydrodynamiky: skákavá puma Upkeep překonala protitorpédové sítě a nestlačitelnost vody proměnila výbuch ve smrtící beranidlo, které vyvrátilo masivní kamenné hráze v Porúří.
Čtyřmotorový těžký bombardér Avro Lancaster v maskovacím nátěru za letu na letecké přehlídce

Čtyřmotorový těžký bombardér Avro Lancaster v maskovacím nátěru za letu na letecké přehlídce

Zdroj: Oren Rozen / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 01.10.2026 17:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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