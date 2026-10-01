Generálové se mu smáli. Inženýr pak donutil čtyřtunové bomby skákat po vodě jako žabky

V noci ze 16. na 17. května 1943 letělo devatenáct britských bombardérů Lancaster pouhých 18 metrů nad temnou hladinou německých přehrad. V pumovnicích nenesly běžné bomby, ale čtyřtunové ocelové sudy roztočené na 500 otáček za minutu. Geniální plán inženýra Barnese Wallise využil čistou fyziku hydrodynamiky: skákavá puma Upkeep překonala protitorpédové sítě a nestlačitelnost vody proměnila výbuch ve smrtící beranidlo, které vyvrátilo masivní kamenné hráze v Porúří.
Když britské ministerstvo letectví na počátku druhé světové války vyhodnocovalo německý zbrojní potenciál, zrak plánovačů se okamžitě stočil k Porúří. Průmyslové srdce třetí říše chrlilo ocel, tanky, děla a syntetická paliva. Tento mamutí aparát však měl jednu zranitelnou achillovu patu: vodu. K výrobě jediné tuny surové oceli bylo zapotřebí přes sto tun užitkové vody na chlazení vysokých pecí, hašení koksu a pohon hydroelektráren. Zásobárnou této vody byly obrovské přehradní nádrže v údolích řek Möhne, Eder a Sorpe.
Zničit tyto vodní stavby se však zdálo být nad síly tehdejší vojenské techniky. Hráz přehrady Möhne představovala kolosální gravitační těleso z lomového kamene spojeného cementovou maltou. U koruny dosahovala tloušťky 6,4 metru, v patě hráze neuvěřitelných 34,2 metru a zadržovala více než 130 milionů metrů krychlových vody. Pokud by na ni dopadla i ta největší tehdejší britská letecká puma z výšky několika kilometrů, exploze by pouze oštípla horní římsu. Tlaková vlna by se bez odporu rozptýlila do okolního vzduchu a mohutná kamenná masa by náraz bez potíží ustála. Námořní torpéda byla rovněž ze hry – Němci před hrázemi natáhli husté dvojité sítě zachycující jakékoli podvodní těleso.
Luger P.08 byl hodinářský zázrak. V zákopech ho zničilo jediné zrnko písku Fyzika za skákavým sudem: Magnusův jev a nestlačitelnost vody
Řešení tohoto zdánlivě neřešitelného problému nenalezl žádný štábní generál, ale civilní inženýr a matematik Barnes Wallis, hlavní konstruktér letecké továrny Vickers-Armstrongs. Wallis si uvědomil dvě klíčové fyzikální zákonitosti, které změnily pravidla hry.
První princip vycházel z nestlačitelnosti vody. Pokud výbušnina detonuje v atmosféře, většina kinetické energie rázové vlny uniká směrem nejmenšího odporu do stlačitelného vzduchu. Pokud však nálož vybuchne hluboko pod hladinou a v přímém kontaktu se zrcadlem zdi, voda za ní zafunguje jako masivní, nestlačitelný píst. Rázová vlna o síle tisíců atmosfér nemá kam uhnout a veškerý její destruktivní impuls se přenese přímo do kamenného zdiva, které podlehne drtivému střižnému namáhání. Wallis propočítal, že k vyvrácení hráze Möhne nestačí zásah zvenčí; nálož musí detonovat přímo na lící zdi v hloubce přesně 9 metrů pod hladinou.
Jak ale doručit čtyřtunovou nálož přímo ke zdi, když hladinu blokují ocelové sítě? Wallis přišel s nápadem, kterému zpočátku většina armádních špiček odmítala uvěřit: nechat bombu skákat po hladině jako oblázek při házení žabek. Výsledkem byla zbraň s kódovým označením Upkeep (v překladu Údržba). Místo aerodynamické kapkovité pumy šlo o hladký ocelový válec o průměru 1,27 metru a délce 1,52 metru, naplněný téměř třemi tunami nové trhaviny Torpex D1.
Válcová puma Upkeep inženýra Barnese Wallise vážila přes 4,1 tuny a nesla téměř 3 tuny trhaviny Torpex. Před odhozem ji pomocný motor roztočil na 500 otáček za minutu zpětné rotace, díky čemuž skákala po hladině přes ochranné sítě.
Klíčem k úspěchu byla zpětná rotace (tzv. backspin). Těsně před shozem roztočil pomocný motor v trupu bombardéru válec na 500 otáček za minutu směrem proti směru letu. Po dopadu na hladinu pod ostrým úhlem sedmi stupňů začal působit hydrodynamický Magnusův jev. Tlakové pole v rotující mezní vrstvě kapaliny vygenerovalo vztlak, který bombu prudce vymrštil zpět do vzduchu. Upkeep tak v sérii dvou až tří dlouhých skoků přeskočil ochranné sítě, narazil do horní části hráze a rotace vykonala své: místo aby se od zdi odrazil zpět do jezera, tření roztočeného povrchu o hrubý kámen přitlačilo bombu ke zdi a stáhlo ji po svislé ploše do hloubky. Zde tři hydrostatické zapalovače reagující na tlak vody v devíti metrech iniciovaly nálož.
Parametr Přehrada Möhne (cíl 1) Přehrada Eder (cíl 2) Přehrada Sorpe (cíl 3) Typ hráze Gravitační, zděná z lomového kamene Gravitační, oblouková z kamene Sypaná zemní hráz s betonovým jádrem Výška hráze 40,3 m 48,0 m 60,0 m Šířka v patě hráze 34,2 m 36,0 m cca 300 m (široká sypaná základna) Kapacita nádrže 135 milionů m³ 202 milionů m³ 70 milionů m³ Použitá taktika Puma Upkeep (skákavý odhoz) Puma Upkeep (skákavý odhoz) Přímý shoz podél koruny bez rotace Výsledek náletu Hráz prolomena (trhlina 77 × 22 m) Hráz prolomena (trhlina 70 × 22 m) Hráz poškozena, ale neprolomena Létající holičství: 18 metrů nad vodou za měsíčního svitu
Matematické rovnice Barnese Wallise byly bezchybné, kladly však nelidské nároky na pilotáž. Aby Upkeep po dopadu na hladinu neselhal, nesměl se při nárazu rozlomit ani nekontrolovaně potopit. Zkoušky ukázaly, že odhoz musí proběhnout v rychlosti přesně 370 km/h (232 mph), ve vzdálenosti 400 metrů od hráze a v absolutně přesné letové výšce 18,3 metru (60 stop) nad vodní hladinou. Pokud by letoun letěl o pouhý metr výše, čtyřtunový válec by se při nárazu na hladinu roztříštil o vodní stěnu jako o beton; pokud by letěl níže, exploze stříkající vody by utrhla ocasní plochy letadla.
Udržet těžký čtyřmotorový bombardér Avro Lancaster s rozpětím křídel přes 31 metrů v noční tmě přesně 18 metrů nad beztvarou černou hladinou jezera bylo s tehdejšími přístroji technicky nemožné. Barometrické výškoměry měly zpoždění a toleranci chyby desítky metrů. Britští inženýři proto vymysleli triviální, ale geniální trik s optikou.
Pod přídí a pod zadní částí trupu Lancasteru nainstalovali dva silné reflektory Aldis. Jejich světelné paprsky směřovaly dolů pod přesně vykalkulovaným úhlem sbíhavosti. Když letoun klesal k hladině, navigátor sledoval dva světelné kužely na vodní ploše. V okamžiku, kdy se oba světelné kruhy dotkly a spojily do jediného jasného bodu, letěl Lancaster přesně v předepsané výšce 60 stop. Druhý problém – odhad vzdálenosti 400 metrů od zdi – vyřešil bombometčík dřevěným trojúhelníkovým průzorem se dvěma kolíky (tzv. Dannův zaměřovač). Bombardér nalétával kolmo k hrázi, na níž stály dvě kamenné věže o známém rozestupu. Jakmile se obě věže v zorném poli bombometčíka přesně kryly se značkami na zaměřovači, stiskl spoušť.
Armáda si objednala tisíce strojů s revoluční elektronikou, kterou nakonec v noci nepoužila. Zjistěte krutou pravdu o motorech nejdražšího bombardéru historie
Pro tento úkol vznikla zvláštní jednotka – 617. peruť RAF, složená z elitních posádek pod velením teprve čtyřiadvacetiletého Wing Commandera Guye Gibsona. Devatenáct upravených Lancasterů B Mk III Special muselo podstoupit drastickou odtučňovací kúru. Mechanici odřízli vrata pumovnice, demontovali těžkou horní střeleckou věž a do podtrupového výřezu usadili masivní ocelové vidlice s řetězovým pohonem pro roztáčení rotující pumy.
Průlom v Porúří: Noc zkázy a německá reakce
Noc ze 16. na 17. května 1943 byla jasná, s měsícem v úplňku. Lancaster Guye Gibsona vedl první vlnu přímo do údolí řeky Möhne. Německá protiletadlová obrana byla v pohotovosti. Hráz chránily baterie rychlopalných 20mm flaků na věžích i okolních svazích, které zahájily na nízko letící kolosy zuřivou palbu.
Přehrada Möhne zadržovala přes 130 milionů kubíků vody nezbytné pro chod oceláren a koksoven v Porúří. Masivní hráz z lomového kamene měla u paty tloušťku přes 34 metrů a přímý náraz shora by ji nedokázal prorazit.
První odhozená puma minula hráz o několik metrů, druhá byla poškozena palbou a vybuchla předčasně. Teprve čtvrtý a pátý Lancaster dokázaly položit rotující sudy s chirurgickou přesností. Voda před hrází se zvedla v tisícimetrovém gejzíru vodní pěny a kouře. Když se hladina uklidnila, kamenná koruna hráze Möhne náhle zmizela. Pod náporem 110 milionů tun zadržované vody se v přehradní zdi otevřela průrva široká 77 metrů a hluboká 22 metrů. Gigantická přívalová vlna o výšce dvanácti metrů smetla hydroelektrárny, vytrhala železniční mosty, zaplavila uhelné doly a odřízla továrny od dodávek elektřiny.
Téhož rána prolomila druhá skupina Lancasterů přehradu Eder, zatímco sypaná hráz Sorpe nálet ustála. Sorpe neměla svislou kamennou stěnu, ale široký zemitý násep, který energii exploze absorboval do okolní půdy, což potvrdilo limity Wallisova výpočtu pro gravitační zdivo. Operace Chastise si vybrala krutou daň: z devatenácti nasazených bombardérů bylo osm sestřeleno, 53 mladých letců zahynulo a tři padli do zajetí.
Zkáza přehrad v Porúří zasadila německému hospodářství citelný psychologický i logistický úder. Přestože říšský ministr zbrojení Albert Speer zmobilizoval desítky tisíc nuceně nasazených dělníků organizace Todt a dokázal hráz Möhne do podzimu provizorně opravit, operace Chastise se nesmazatelně zapsala do dějin vojenství. Dokázala, že ve válečném konfliktu nerozhoduje pouhá hrubá síla a tisíce svržených tun munice, ale schopnost zkrotit zákony přírody a proměnit fyziku v nejpřesnější zbraň.