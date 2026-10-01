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Murrayho syn hraje tenis tři měsíce a rodič soupeře už řeší psychologa. Bývalý šampion vypenil a dal jasný vzkaz

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Matka šestiletého tenisty se na dětském turnaji zeptala Andyho Murrayho, jestli by její syn neměl navštívit sportovního psychologa. Chlapec hrál tenis tři měsíce.
Murrayho syn hraje tenis tři měsíce a rodič soupeře už řeší psychologa. Bývalý šampion vypenil a dal jasný vzkaz

Murrayho syn hraje tenis tři měsíce a rodič soupeře už řeší psychologa. Bývalý šampion vypenil a dal jasný vzkaz

Zdroj: Christopher Johnson/ Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 18:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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