Murrayho syn hraje tenis tři měsíce a rodič soupeře už řeší psychologa. Bývalý šampion vypenil a dal jasný vzkaz

Murray tu historku odvyprávěl v podcastu Served Andyho Roddicka, natočeném živě při Laver Cupu 26. září 2026. Jeho vlastní syn měl za sebou první turnaj v životě, zápasy se hrály do deseti bodů, na kurtu běhaly děti, které se teprve učí trefit míč přes síť. A mezi tím vším za ním přišla matka soupeřova syna s vážnou tváří a chtěla vědět, proč její dítě nezvládá dotáhnout vedení do konce. Jestli nemá „mentální problém“. Jestli nepotřebuje odborníka.
Tři měsíce tenisu a diagnóza na lavičce
Murray popisuje situaci s neskrývaným úžasem. Šestileté dítě, které hraje tenis zhruba tři měsíce, se na svém prvním turnaji nedokáže soustředit na dohrání zápasu do deseti bodů. Pro kohokoli, kdo někdy viděl šestileté děti hrát cokoli, je to asi tak překvapivé jako fakt, že v Británii prší. Jenže matka toho kluka to četla jinak, jako výkonnostní selhání, které si žádá intervenci sportovního psychologa.
Murray odpověděl dvěma větami. Za prvé: dítě neviděl hrát, takže nemůže nic hodnotit. Za druhé: sportovního psychologa sám v kariéře využíval, „ale ne v šesti letech“. Pointa nebyla v tom, že by zpochybňoval sportovní psychologii jako obor. Problém byl v tom, že dospělý člověk přenesl jazyk profesionálního selhání na dítě, které se teprve učí počítat body.
Rodinná linka, která se táhne přes dekádu
Murrayho reakce není osamělý výkřik. Jeho matka Judy, jedna z nejuznávanějších britských tenisových trenérek, mluví o tlaku rodičů na děti minimálně od roku 2014. V rozhovoru pro Guardian tehdy řekla, že tlak na malé sportovce typicky nepřichází zevnitř dítěte, ale od lidí kolem, rodičů, trenérů, systému. O pět let později v rozhovoru pro Parents in Sport přidala detaily, které zamrazí: děti jí po prohrách vyprávěly, že se bojí cesty autem domů, protože rodič bude naštvaný nebo přestane mluvit. Výsledek? Dítě hraje s úzkostí a opatrností, bojí se chybovat, svazuje se.
Systémový problém, ne bizarní historka
Bylo by pohodlné odbýt celou věc jako jednu podivnou matku na jednom turnaji. Jenže to nejde. Už v roce 2013 BBC popisovala přetlakové tenisové rodiče jako „obrovský problém“ juniorského okruhu a citovala přitom Pata Cashe, Richarda Krajicka i Tima Henmana. Britská tenisová asociace LTA na to reagovala systémově: spustila workshopy Competition Parenting, v roce 2021 postavila celý Parents in Sport Week na vzdělávání rodičů a panelových diskuzích s Judy Murray.
V českém prostředí veřejné statistiky o rodičovském tlaku v mládežnickém tenise chybí, ale signály jsou čitelné. Český tenisový svaz pořádá semináře pro rodiče a trenéry zaměřené na dlouhodobou koncepci přípravy dětí. Projekt Tenis dětem explicitně vymezuje roli rodiče a zdůrazňuje rozvoj osobnosti a pohybu, ne okamžitý výkon. Samostatný veřejně dohledatelný kodex chování pro rodiče na turnajích v otevřených zdrojích nalezen nebyl, ale samotná existence těch programů ukazuje, že svaz téma vnímá jako reálné.
Co vlastně dítě v šesti letech potřebuje
Murrayho historka funguje jako diagnostika celého mechanismu. Individuální sport je pro rodiče emocionálně náročný jinak než kolektivní: všechno organizujete, platíte, převážíte, sledujete. A čím víc do toho investujete, časově, finančně, emocionálně, tím snáz začnete výsledek dítěte prožívat jako vlastní projekt. Judy Murray to pojmenovala přesně: rodič se stane příliš zaangažovaným a přestane být rodičem. Stane se manažerem, analytikem, kritikem.
Přitom řešení, které Murray i jeho matka prosazují, není složité. Nekřičet. Nehodnotit dítě diagnózami. Po zápase mluvit o snaze a o tom, co zkusit příště. Během zápasu vysílat klidné signály místo gest frustrace. A hlavně: nechat šestileté dítě být šestiletým dítětem.
Sportovní psycholog může být cenný nástroj, ale pro sportovce, který už ví, co hraje a proč. Ne pro dítě, které se tři měsíce učí držet raketu a právě zjišťuje, že tenis má body.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář