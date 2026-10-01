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Petr Vok nikoho neoklamal. Jeho hrobka ale více než sto let mátla badatele

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Petr Vok nikoho neoklamal. Jeho hrobka ale více než sto let mátla badatele. Když v prosinci 1902 poprvé pronikli lidé do dávno hledané rožmberské hrobky ve vyšebrodském klášteře, čekalo je pořádné překvapení. Na jedné z cínových rakví dokázali přečíst jméno Petr Vok. Jenže samotný nález jim neseděl. Prostor byl totiž až podezřele malý. Kam se tedy poděli všichni Rožmberkové, o nichž historické prameny hovořily?
pravěký pohřební rituál, lovci a sběrači, spálené lidské ostatky, vztah ke smrti, archeologický nález Jordánsko

pravěký pohřební rituál, lovci a sběrači, spálené lidské ostatky, vztah ke smrti, archeologický nález Jordánsko

Zdroj: DALL-E
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 17:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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