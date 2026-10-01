Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Muž z oceli: Henry Cavill snížil příjem na patnáct set kalorií a odmítl si oholit hruď. Superman taky přišel o trenýrky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ve filmu Muž z oceli se Henry Cavill potkal s hercem, který mu radil už v šestnácti letech. Kvůli roli odmítl digitální svaly a držel extrémně tvrdou dietu.
Muž z oceli

Muž z oceli

Zdroj: FOTO:Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 17:25

Reklama
Další články z V Telce
Četa: Charlie Sheen málem vypadl z otevřeného vrtulníku. Mladý Johnny Depp byl zase na pokraji zvracení
Četa: Charlie Sheen málem vypadl z otevřeného vrtulníku. Mladý Johnny Depp byl zase na pokraji zvracení
Návrat z Casa Amor přinesl v Love islandu slzy. Pepe si vybral Julii a Monice hrozí konec v soutěži
Návrat z Casa Amor přinesl v Love islandu slzy. Pepe si vybral Julii a Monice hrozí konec v soutěži

Rozhodující ohniště v reality show Love Island přineslo návrat účastníků z Casa Amor. Pepe si vybral Julii,...

Skleněné peklo: Steve McQueen pomohl hasičům zdolat skutečný oheň a režisér na place střílel z pistole
Skleněné peklo: Steve McQueen pomohl hasičům zdolat skutečný oheň a režisér na place střílel z pistole

Katastrofický film Skleněné peklo provázel skutečný požár kulis i herecké spory. Steve McQueen pak osobně...

Říjnové novinky na Disney+: Marvel uvede seriál VisionQuest, dorazí i American Horror Story a dokument o Oasis
Říjnové novinky na Disney+: Marvel uvede seriál VisionQuest, dorazí i American Horror Story a dokument o Oasis

Říjnová nabídka Disney+ přinese marvelovský seriál VisionQuest s Paulem Bettanym. Diváci uvidí i dokument o...

Barnabáš ve Zrádcích maskoval objetí s partnerem. Kvůli utajení vztahu překvapivě políbil Jana
Barnabáš ve Zrádcích maskoval objetí s partnerem. Kvůli utajení vztahu překvapivě políbil Jana

Třetí epizoda reality show Zrádci přinesla vyřazení studenta Jury a hru na minovém poli. Tvůrci v podcastu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.