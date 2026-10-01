Muž z oceli: Henry Cavill snížil příjem na patnáct set kalorií a odmítl si oholit hruď. Superman taky přišel o trenýrky

Muž z oceli, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Muž z oceli, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Muž z oceli, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Muž z oceli, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Muž z oceli, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Muž z oceli, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Muž z oceli, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova
Ve sci-fi filmu Muž z oceli z roku 2013 si Henry Cavill zahrál syna Russella Crowea, oba herci se ale poprvé setkali mnohem dříve. Cavill jako šestnáctiletý student oslovil slavného herce během natáčení na své střední škole a požádal ho o radu ohledně herectví. Crowe mu následně poslal podepsanou fotografii se vzkazem, aby se držel svého snu. Záchrana Země před invazí z vesmíru
Příběh sleduje Clarka Kenta (Henry Cavill), který byl jako nemluvně odeslán na Zemi z umírající planety Krypton. Zde vyrůstá pod dohledem adoptivních rodičů Jonathana (Kevin Costner) a Marthy (Diane Lane) Kentových a své nadlidské schopnosti se snaží skrývat. Jeho původ ho dostihne v okamžiku, kdy Zemi napadne po pomstě toužící generál Zod (Michael Shannon) s cílem přetvořit planetu pro přeživší Kryptoňany. Clark se musí rozhodnout, zda se postaví na stranu svých biologických krajanů, nebo bude chránit lidstvo s pomocí novinářky Lois Laneové (Amy Adams).
V tomto zpracování komiksového příběhu Lois Laneová odhalí pravou identitu hlavního hrdiny ještě předtím, než Clark Kent nastoupí do redakce novin Daily Planet. Stalo se tak poprvé v dlouhé historii supermanovských filmů. Samotné slovo Superman ve snímku zazní pouze třikrát a úplně poprvé ho diváci uslyší až ve sto páté minutě děje.
Odmítnutí digitálních svalů vyžadovalo přísnou dietu
Henry Cavill kvůli roli odmítl užívání steroidů i jakékoliv digitální úpravy postavy v postprodukci. Během nabírání svalové hmoty konzumoval pět tisíc kalorií denně. Před natáčením scén bez košile pak přešel na velmi přísný režim, kdy na šest týdnů snížil příjem na patnáct set kalorií a dosáhl sedmiprocentního podílu tuku v těle. Zásadně také trval na tom, že si pro roli neoholí hruď, protože v předloze The Death of Superman má hrdina znatelné ochlupení.
Jeho fyzická proměna ohromila i Russella Crowea. Ten při natáčení s nadsázkou novinářům přiznal, že kromě toho, že hraje jeho otce, toho zmetka za jeho dokonalou postavu nenávidí. Cavill se po natočení vysvlečených scén mohl vrátit k běžnějšímu režimu a od režiséra Zacka Snydera dostal za odměnu pizzu a kelímek zmrzliny.
Dlouhá cesta ústřední dvojice k rolím
Henry Cavill se o postavu ucházel už v minulosti, ale ve snímku Superman se vrací z roku 2006 dostal přednost herec Brandon Routh. O hlavní roli stál Cavill už ale dříve v neúspěšném projektu, kde ho testovali v pouhých jednadvaceti letech. Nakonec uspěl až u režiséra Zacka Snydera.
Ještě delší cestu si prošla Amy Adams. O roli novinářky Lois Laneové usilovala celkem třikrát. Poprvé zkoušela štěstí v nerealizovaném projektu režiséra McG a podruhé se hlásila do zmíněného filmu s Brandonem Heroutem. Roli v Muži z oceli tak získala až na svůj třetí pokus.
Režisér trval na usmrcení hlavního protivníka
V původní verzi scénáře měl hlavní hrdina generála Zoda ušetřit a poslat ho do vesmírného vězení s názvem Zóna přízraků. Režisér Zack Snyder spolu se scenáristou Davidem S. Goyerem závěr přepsali tak, aby hrdina svého protivníka usmrtil. Chtěli vytvořit situaci, která Clarka navždy poznamená a vysvětlí jeho pozdější striktní pravidlo nikoho nezabíjet.
Tvůrci výrazně upravili i vzhled hlavní postavy. Po prohlédnutí patnácti set různých návrhů z obleku natrvalo odstranili tradiční červené trenýrky, které komiksový hrdina nosil pětasedmdesát let. Návrháři došli k závěru, že tento klasický doplněk na moderním provedení kostýmu zkrátka nefungoval.
Reakce úřadů na scénu s tornádem
Během scény s tornádem pošle Jonathan Kent rodinu i ostatní obyvatele do úkrytu pod dálniční most. Po premiéře se ozvali zástupci americké národní meteorologické služby s upozorněním, že tento postup je ve skutečnosti velmi nebezpečný. Režisér zvažoval vystřižení scény i kvůli skutečným tornádům, která zasáhla stát Oklahoma měsíc před premiérou. Záběry nakonec ponechal s odůvodněním, že se děj této vzpomínky odehrává v roce 1997. V té době úřady tento druh úkrytu ještě plošně nezakazovaly.
Další nepřesnosti si diváci všimli u scény z Arktidy. Novinářka v ní fotografuje na digitální fotoaparát a vzápětí si snímky prohlíží. V takto nízkých teplotách by přitom displej z tekutých krystalů vůbec nereagoval a zůstal by zcela černý.
Film Muž z oceli vysílá Nova Cinema 1. října ve 20:00 a v repríze o den později v 15:10.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).