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ZÁŘÍ 2026: Kterých deset článků na Jihlavské Drbně bylo nejčtenějších?

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Také během uplynulého září řada čtenářů zavítala na web Jihlavské Drbny. Tam se dočetli řadu aktuálních zpráv, zaujaly je ale i publicistické texty, kauzy a lidské příběhy. Připomeňte si naše pravidelné seriály a také deset článků, které byly v devátém měsíci tohoto roku vůbec nejčtenější.
ZÁŘÍ 2026: Kterých deset článků na Jihlavské Drbně bylo nejčtenějších?

ZÁŘÍ 2026: Kterých deset článků na Jihlavské Drbně bylo nejčtenějších?

Zdroj: Lenka Dvořáková, Městys Stonařov (redakčně upraveno)
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 17:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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