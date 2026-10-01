ZÁŘÍ 2026: Kterých deset článků na Jihlavské Drbně bylo nejčtenějších?

Drbna historička
Žně jsou pryč a miliony tun obilního zrna už leží někde v silech, skladištích nebo putují ve speciálních kamionech či vagonech po železnici. Dřív to ovšem bylo jinak a dnes o tom málokdo něco ví.
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Další zářijový díl Drbny Historičky připomněl morovou nákazu, která neminula ani Jihlavu. „Morová nákaza, která za století celkem desetkrát navštívila Jihlavu, přinutila město, aby si založilo nový hřbitov za hradbami. Rozložil se na špitálských polích, kde dnes jsou Smetanovy sady,“ upřesnil později duchovní Oldřich Med ve Svatojakubských análech.
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Politická korida
Už jen pár dní zbývá do komunálních voleb. V rámci našeho pravidelného seriálu Politická korida jsme se tentokrát zastupitelů Jihlavy zeptali na otázku, který primátor či starosta vedl krajské město Vysočiny nejlépe.
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Rozhovory
Policejní akce Máš na to umožnila středoškolákům z Vysočiny otestovat si svou fyzickou kondici. O výkonech, jaké je třeba předvést i o úrovni akce hovořil vedoucí personálního odboru na policejním ředitelství Leoš Švarc.
Čtěte také: Chlapci a dívky dosahují stále více bodů, říká k testům policista Leoš Švarc
Studenti a učitelé mají za sebou měsíc nového školního roku. Do lavic usedli prvňáčci, rozkoukaní jsou už i prváci na středních školách a na takzvanou zkoušku z dospělosti se pomalu začínají připravovat i letošní maturanti. Nejinak je tomu u Jihlaváků Romana Grigoraščenka a Vojtěcha Kordovského.
Čtěte také: Vůbec nevím, co dál. Dva maturanti z Jihlavy mají ve hře vysokou školu i práci u policie
Deset nejčtenějších článků
1. Stejně jako v červenci, i v září naše čtenáře nejvíc zajímalo téma krádeže v lesním baru, tentokrát na Žďársku. Zaujalo přesně 34 tisíc čtenářů.
Čtěte také: Krádež v lesním baru na Žďársku je objasněná. Zloděje se podařilo najít
2. Velký rozruch a velkou čtenost zaznamenal také článek z uplynulé neděle, který mapoval protest ve vepříně v Markvarticích. Reportáž si přečetlo 21 690 čtenářů.
Čtěte také: Porodnu prasat u Telče brzy ráno obsadili aktivisté. Protest zaměstnal také policii
3. Třetí místo, co se zájmu čtenářů týče, zabrala aktualita ze silnic. Článek informoval o dopravní nehodě dodávky a nákladního vozidla. Článek má na kontě 18 548 zobrazení.
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4. Luka nad Jihlavou žila v srpnu policejním zásahem proti falešnému kurýrovi, který právě převzal stovky tisíc. Ke všemu došlo za bílého dne přímo na ulici, před místním kinem. Jihlavské Drbně popsal hostinský vedlejší hospody U Kuřítků, jak celou akci vnímal. To zaujalo 15 222 čtenářů.
Čtěte také: Bylo to jako Kobra 11 v Lukách, popsal hostinský, který sledoval policejní zásah
5. Atraktivním tématem byla i informace o cizinci, který na dálnici D1 zastavil kvůli defektu pneumatiky. Policejní kontrola pak odhalila, že za volantem kamionu neměl co dělat. Téma si přečetlo 13 508 lidí.
Čtěte také: Kamion zastavil na dálnici s defektem pneumatiky. Řidič neměl za volantem co dělat
6.
Jihlavské autobusové nádraží čeká během několika let stěhování, a to po dokončení druhé etapy Centrálního dopravního terminálu. Zjišťovali jsme, co pak bude se stávajícím nádražím, které stojí na pozemcích společnosti ICOM transport. Šestý nejčtenější článek měsíce zaujal 11 043 čtenářů.
Čtěte také: Jihlava postaví nové autobusové nádraží. Co bude po dokončení s tím současným?
7. Nezvyklý případ museli řešit v úterý 1. září policisté v Jihlavě, kteří si museli na pomoci přivolat hlídku z odboru cizinecké policie. Šlo o osmapadesátiletého cizince, který o sobě nechtěl nic prozradit. Sedmý nejúspěšnější článek, který se dostal k 10 387 čtenářům.
Čtěte také: Bezdomovec v Jihlavě zapíral totožnost. Policie hledala odpověď po celé Evropě
8. V září jsme se věnovali i námětu od jedné ze čtenářek. Osmý nejčtenější článek informoval o vice než dvouleté rekonstrukci jihlavské galerie, jež se znovu otevřela 25. září. Článek má 9080 zobrazení.
Čtěte také: Brutální zásah v centru Jihlavy? Dle odborníků jde o návrat historické podoby
9. 8694 čtenářů si na konci září přečetlo oznámení o úmrtí vážně nemocného starosty Stonařova na Jihlavsku Ivana Šulce.
Čtěte také: Zemřel starosta Stonařova Ivan Šulc. Více než rok bojoval s těžkou nemocí
10. Do desítky nejvyhledávanějších článků se dostalo i téma neoprávněného kácení v lese. To měl na svědomí jednadvacetiletý mladík. Článek četlo 8253 čtenářů Jihlavské Drbny.
Čtěte také: Mladík kácel cizí stromy. Z lesa na Havlíčkobrodsku odvezl osm kubíků dřeva