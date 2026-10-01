Podvodníci vám pošlou peníze, aby vám je pak všechny sebrali. Nová vlna falešných brigád se šíří přes SMS

Vypadá to nevinně: zpráva od údajné pracovní agentury, pár jednoduchých úkolů na Telegramu a než se nadějete, na účtu vám přistane stokoruna jako „odměna za první směnu“. Jenže právě ten moment, kdy si řeknete „ono to funguje“, je přesně to, na co podvodníci čekají. Malá reálná výplata slouží jako důkaz důvěryhodnosti. Jakmile ji oběť přijme, začnou přicházet vyšší úkoly a s nimi požadavky na vlastní platby, „dobití účtu“ nebo převody kryptoměny. Nějaké peníze se mohou vrátit zpět, případně přijde další odměna, aby důvěra neklesla. A pak přijde velký převod. Ten už se nevrátí. CERT Orange Polska 24. září 2026 vydal veřejné varování před novou vlnou takových SMS a uvedl, že počet blokovaných zpráv tohoto typu v posledních dnech výrazně narostl.
Jak celý podvod funguje krok za krokem
Schéma, které bezpečnostní analytici označují jako „task scam“, tedy podvod postavený na plnění drobných úkolů, má několik fází. Americká Federální obchodní komise (FTC) ho ve své analýze z roku 2024 popsala výstižně jako situaci, kdy lidé musí „platit za to, aby mohli být zaplaceni“.
V praxi to vypadá takto:
- SMS s nabídkou brigády. Přijde nevyžádaná zpráva od podvrženého odesílatele. V aktuální polské kampani se podvodníci vydávali například za Adecco, Indeed nebo Randstad, ale také za TikTok či WhatsApp. V textu se často objevovalo jméno „Jason“ a slib snadného výdělku.
- Přesun na Telegram. Odkaz v SMS vede na telegramový účet. Tam oběť přebírají další profily nebo bot, který zadává úkoly, například lajkování videí či hodnocení produktů a posílání screenshotů.
- První výplata. Po splnění úkolů podvodník požádá o údaje potřebné k zaslání peněz a pošle malou částku. Právě skutečná platba má oběť přesvědčit, že nejde o podvod. FTC popisuje případy, kdy oběti dostaly nejprve menší částky, aby získaly důvěru.
- Eskalace. Přicházejí „vyšší úrovně“ úkolů. K jejich dokončení nebo odemčení je potřeba vlastní vklad: převod na účet, platba nebo kryptoměna. Podvodníci mohou část peněz vrátit nebo poslat další odměnu, aby důvěra neklesla.
- Finální ztráta. Zůstatek na „pracovním účtu“ se náhle zmrazí. Odemčení prý vyžaduje další platbu. Ta už se nevrátí. Nikdy.
Nejde o sofistikovaný hack telefonu. Je to psychologicky řízený podvod, který oběť postupně vede od malé odměny k velké ztrátě.
Škody jdou do statisíců, i v Česku
Souhrnný počet obětí aktuální polské vlny veřejně znám není. Jednotlivé případy ale ukazují, kam až se škoda může vyšplhat. Podobný mechanismus popsal také CERT Orange ve starší analýze: oběť nejprve dostává menší platby a následně je přesvědčována k převodům vlastních peněz, přičemž podvodníci slibují jejich vrácení s další odměnou.
A Česko? Není to jen „polský problém“. Policie ČR už v srpnu 2025 popsala téměř identický scénář: reklama na práci, přesun na WhatsApp a Telegram, „dokončování objednávek“ a vlastní platby. Výsledek: 28 převodů a škoda přes půl milionu korun.
České úřady přitom dlouhodobě upozorňují na podvodné SMS a další formy smishingu. ČTÚ například doporučuje podezřelé SMS přeposílat na číslo 7726, kde je mohou mobilní operátoři prověřit a případně přijmout ochranná opatření.
FTC uvádí, že v první polovině roku 2024 bylo jen v USA nahlášeno přibližně 20 000 případů task scamu. Jde o globální fenomén a české telefonní číslo před ním nechrání.
Proč to funguje a proč právě Telegram
Klasický phishing se snaží rychle získat heslo nebo číslo karty. Task scam je jiný. Je pomalý, gamifikovaný a buduje vztah. Oběť první dny nevnímá, že je obětí, ale má pocit, že má skutečnou brigádu.
Podvodníci investují do prvních výplat jako do nákladu na získání důvěry. CERT Orange popisuje stejný princip: nejprve přicházejí menší částky, potom podvodníci požadují stále vyšší převody vlastních peněz. Peníze, které oběti na začátku přicházejí, navíc mohou pocházet z účtů jiných obětí. Člověk se tak za určitých okolností může nevědomky stát součástí řetězce, který souvisí s praním peněz.
Telegram není náhodná volba. SMS je jen náborový vstup, krátká zpráva, která má přimět ke kliknutí. Telegram pak slouží jako prostředí pro další komunikaci a organizaci úkolů. Podvodníci mohou rychle střídat účty, používat skupiny nebo boty a udržovat na oběť tlak. Podobný přesun komunikace na Telegram popisuje jak aktuální polská kampaň, tak dřívější případy.
Jak podvodnou SMS poznat a co dělat
Varovné znaky aktuální kampaně:
- Nevyžádaná nabídka práce bez konkrétního popisu pozice
- Slib rychlého a snadného výdělku
- Okamžitý přesun komunikace na Telegram nebo WhatsApp
- Podvržený odesílatel, například známá značka jako Adecco, Indeed nebo Randstad
- Žádost o osobní údaje, platbu, kód nebo kryptoměnu
- Chyby v textu, strojový jazyk nebo podezřelý odkaz
Samotné použití Telegramu nebo WhatsAppu samozřejmě ještě neznamená, že jde o podvod. Podezřelá je především kombinace nevyžádané nabídky práce, snadného výdělku, přesunu na komunikátor a požadavku na vlastní platbu. FTC jako zásadní varovný signál uvádí právě situaci, kdy po vás někdo chce peníze, abyste mohli získat údajně vydělané peníze.
Pokud vám taková SMS přijde: neklikejte na odkaz a zprávu přepošlete na číslo 7726, které čeští mobilní operátoři používají k prověřování podezřelých SMS a případnému přijetí ochranných opatření. O2 uvádí i vlastní linku 720 002 002.
Pokud jste už klikli, zadali údaje nebo poslali peníze: okamžitě kontaktujte svou banku. Čím dříve problém nahlásíte, tím větší je šance, že bude možné platbu ještě zastavit nebo řešit její další osud. Zajistěte důkazy: screenshoty SMS, chatů a potvrzení plateb. Podejte oznámení na Policii ČR (linka 158 nebo nejbližší služebna). A hlavně: nereagujte na žádnou další nabídku, že vám za poplatek peníze „získají zpět“. Takzvaný recovery scam je jen druhé kolo téhož podvodu.
Nejnebezpečnější moment celého schématu není první SMS. Je to první platba, která vám skutečně přijde na účet, protože právě ta může proměnit podezření v důvěru. A jakmile podvodník získá vaši důvěru, začne vás přesvědčovat, že další krok už přinese mnohem větší odměnu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský