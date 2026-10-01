Šetřila i na jídle, aby syn mohl hrát hokej. Pastrňákova maminka popsala, jak prožila jeho jmenování kapitánem

Zavolal jí ještě předtím, než zprávu pustil klub do světa. Bál se, aby se to nedozvěděla odjinud, z televize, z internetu, od známých. Marcela Ziembová zvedla telefon, vyslechla syna a po zavěšení udělala přesně to, co by udělal kdokoli po dvaceti letech čekání na moment, o kterém ani nevěděl, že na něj čeká: šla si pro panáka. Pak zamířila ke staršímu synovi, kde si to rodina v malém kruhu připila. Šok, hrdost, slzy, všechno najednou. Oficiální tisková zpráva Boston Bruins vyšla 27. září 2026. O dva dny později, 29. září, stál David Pastrňák na ledě Madison Square Garden s céčkem na dresu poprvé v ostrém zápase. Bruins porazili Rangers 3:0.
Tři párky, půlka rohlíku a kečup
Havířov, přelom tisíciletí. Marcela je samoživitelka se dvěma kluky a rozpočtem, který se počítá den po dni. Ve čtyři ráno nastupuje v pekárně, přes den uklízí byty, večer prodává víno. Tři zaměstnání, aby pokryla nájem, jídlo a synův hokej, sport, který patří k nejdražším, jaké si dítě může vybrat.
Jídlo na stole odpovídalo tomu, co zbylo v peněžence. V jednom z rozhovorů pro Apetit Online Ziembová popsala fotku, která jí uvízla v paměti: malý David u talíře se třemi párky, polovinou rohlíku a kečupem. K narozeninám býval svátek celý meloun, a když na něj nebylo, donesla ho kamarádka. Hokejová výstroj se řešila podobně kreativně. Dvouletý David se naučil jezdit na kolečkových bruslích, ve třech ho matka přivedla na zimák. Jenže první brusle na ledě byly dívčí krasobruslařské, protože hokejové stály víc. Místo rukavic lyžařské, místo vlastního dresu přešitý tréninkový dres jeho otce. Vysněná hokejka Easton Synergy za zhruba dva a půl tisíce korun? Mimo rozpočet tři roky po sobě.
Cesta od improvizace k céčku
Mezi havířovským zimákem a bostonskou kabinou leží patnáct let profesionálního hokeje, stovky gólů a několik sezon, v nichž Pastrňák patřil ke stobodovým tahounům NHL. Od ročníku 2021–22 nosil na dresu Bruins asistentské áčko. V minulé sezoně byl jedním ze tří alternujících zástupců kapitána v době, kdy klub fungoval bez stálého šéfa kabiny, pozice zůstala neobsazená od odchodu Brada Marchanda k Floridě v březnu 2025.
Jmenování přišlo po zhruba roce a půl čekání. Podle analytického textu NHL.com/cs je Pastrňák šestým Čechem, který se stal stálým kapitánem klubu NHL, po Jágrovi, Eliášovi, Holíkovi, Hejdukovi a Gudasovi. V širším výkladu, který započítává i krátké nebo dočasné kapitánské štace Martina Straky, Filipa Kuby a Jaroslava Špačka, je devátým českým hráčem s céčkem v nejlepší hokejové lize světa.
Sám Pastrňák novou roli zarámoval nečekaně střízlivě. Po prvním zápase řekl, že se na písmeno na dresu snažil nedívat. Před úvodním vhazováním vysvětloval, že chce den brát jako normální herní den. A opakovaně zdůrazňoval, že vedení kabiny musí zůstat kolektivní, hlas mají mít i nováčci a hráči bez jakéhokoli písmena.
Hrdá máma, která nevynechá jediný zápas
Ziembová synovu kariéru sleduje s intenzitou, jakou by leckterý trenér záviděl. Už v rozhovoru pro Seznam Zprávy v roce 2018 říkala, že si nenechá ujít jediný zápas, během sezony vstává nad ránem kvůli časovému posunu a před utkáními si s Davidem volají. Zároveň ale drží hranici: o hokeji se doma detailně nebaví, kabina je jeho svět.
Po jmenování kapitánem se tenhle vzorec nezměnil. V reakci pro TN.cz popsala směs emocí, překvapení, pýchu, šok, ale nekomentovala synovu formu ani statistiky z prvního duelu. Pastrňák v něm sice nebodoval, Bruins ale vyhráli a on sám zápas rámoval týmově, ne osobním kontem. Ziembová mluvila o něčem jiném: o tom, že v Americe hlavně dozrál. Že z kluka, který jezdil turnaje se staršími spoluhráči už jako pětiletý, vyrostl člověk, kterému svěřili jednu z nejslavnějších značek NHL.
Co céčko mění, a co ne
Pastrňák po jmenování řekl větu, která stojí za pozornost: „Snažím se dělat mámu pyšnou každý den.“ Není to fráze. Je to vědomý odkaz k dětství, ke třem zaměstnáním matky, k odloženým hokejkám a improvizovaným chráničům. Ve starších vyjádřeních mluví o vděčnosti otevřeně a dodává, že se jí to dnes snaží vynahradit.
Z našeho pohledu je Pastrňákovo céčko víc než další kariérní milník. Je to bod, v němž se dvacet let rodinného odříkání promění v oficiální uznání, ne od rodiny, ne od fanoušků, ale od organizace, která existuje od roku 1924 a za tu dobu měla jen dvacet sedm kapitánů před ním. Formálně se v kabině Bruins nejspíš nezmění mnoho. Pastrňák sám to tak chce. Ale pro ženu, která ve čtyři ráno pekla chleba, aby její syn mohl ve čtyři odpoledne trénovat, má to písmeno na dresu váhu, kterou žádná statistika nevyjádří.
Kdo chce Pastrňákovy zápasy jako kapitána sledovat z Česka, má několik možností: záznamy všech utkání nabízí NHL.tv na platformě DAZN, živě vysílají Nova Sport 1/2 a Oneplay, vybrané duely i zdarma na Nova Action, případně Prima Sport a Prima+.
Marcela Ziembová si po synově telefonátu dala panáka a šla slavit ke staršímu synovi. Žádný velký mejdan, žádná tiskovka. Jen rodina u stolu, stejně jako tehdy v Havířově, jen s jiným obsahem talíře.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka