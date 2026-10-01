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Leclerc už nezvládal všechnu negativitu a zbavil se sociálních sítí

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O Ferrari, atmosféře v týmu a Frédéricu Vasseurovi se v posledních dnech a týdnech napsalo množství článků. Francouzova pozice by měla být momentálně pevná, což potvrdilo i Ferrari v nedávném prohlášení.
Leclerc už nezvládal všechnu negativitu a zbavil se sociálních sítí

Leclerc už nezvládal všechnu negativitu a zbavil se sociálních sítí

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 18:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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