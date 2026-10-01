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Majitele prvoligového klubu zastřelili před jeho domem jednou ranou do hlavy. Vrah byl jeho bývalý zaměstnanec

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Dennívýzva
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Krátce po jedné v noci 30. září 2026 zastřelil neznámý útočník na parkovišti v Plovdivu Ilijana Filipova, prezidenta fotbalového Botevu Plovdiv.
Majitele prvoligového klubu zastřelili před jeho domem jednou ranou do hlavy. Vrah byl jeho bývalý zaměstnanec

Majitele prvoligového klubu zastřelili před jeho domem jednou ranou do hlavy. Vrah byl jeho bývalý zaměstnanec

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 16:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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