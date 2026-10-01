Majitele prvoligového klubu zastřelili před jeho domem jednou ranou do hlavy. Vrah byl jeho bývalý zaměstnanec

Třiapadesátiletý podnikatel, který klub před necelým rokem a půlvytáhl z existenční krize, zemřel na místě. Policie zadržela podezřelého ještě téhož dne v Sofii, vzdálené sto čtyřicet kilometrů od místa činu.
Filipov nebyl jen funkcionář s vizitkou. V létě 2025 vstoupil do Botevu jako zachránce, dotáhl rekonstrukci stadionu Christo Botev a propojil klub se svou byznysovou skupinou PIMK, která se sama označuje za největší dopravní firmu v Bulharsku. Podle regionálního serveru 24plovdiv.bg byl napojen na více než šedesát právnických osob a přes tři tisíce zaměstnanců. Jeho smrt proto nezasáhla jen jeden fotbalový klub. Zasáhla celou síť, která na jednom muži stála.
Co přesně se stalo na parkovišti
Podle zprávy plovdivské prokuratury byl Filipov postřelen kolem jedné hodiny v noci na parkovišti před obytnou budovou v Plovdivu. Případ je veden jako úmyslná vražda. Prokuratura nezveřejnila počet zásahů ani typ zbraně, ale formulace „postřelen“ a rychlá smrt naznačují cílený útok, nikoli přepadení.
Ještě během dopoledne vznikl mezirezortní vyšetřovací štáb složený z policie, zpravodajské služby DANS a prokuratury. Vyšetřovatelé měli podle ministra vnitra Ivana Demerdžijeva „konkrétní směr“, a ten je dovedl do sofijské čtvrti Lozenec. Tam byl zadržen muž, kterého policie považuje za pravděpodobného fyzického pachatele. Nekladl odpor. Kriminalisté zajistili jeho automobil.
Podle Bulharského národního rozhlasu jde o bývalého zaměstnance jedné z Filipovových firem. Motiv ale úřady k 1. říjnu nezveřejnily. Ministr vnitra před parlamentem řekl, že policie prověřuje jak pohnutku, tak možné zapojení dalších osob. Otázka objednavatele zůstává otevřená.
Muž, který zachránil Botev
Botev Plovdiv patří k nejstarším klubům v Bulharsku, ale jeho moderní historie je spíš příběhem krizí než trofejí. V létě 2025 stál na pokraji kolapsu: finanční problémy, nejistá licence, odcházející hráči. Pak přišel Filipov.
Oficiální kondolenční prohlášení klubu ho popisuje jako člověka, který „zachránil Botev“ a úspěšně završil rekonstrukci stadionu Christo Botev, otevřeného v roce 2023. Filipov se stal prezidentem, členem správní rady a hlavní tváří projektu. Klub pod jeho vedením vstoupil do sezony 2026/27 jako tým bulharské nejvyšší soutěže, v červenci porazil Beroe 4:0 v přípravném utkání.
Jenže právě v tom spočívá problém, který jeho smrt odhalila. Filipov nebyl jen sponzor, který podepisuje šeky. Byl řídícím centrem. Na oficiálním webu klubu jsou vedle něj uvedeni ještě dva členové vedení, Dimitar Demirov a Nikolaj Iliev. Nástupce v roli prezidenta zatím oznámen nebyl. Klub bezprostředně po vraždě odložil kontrolní zápas i mládežnická utkání.
Plovdivský vzorec: fotbal, peníze, násilí
Filipovova smrt není v bulharském fotbale bezprecedentní. Je děsivě předvídatelná. Investigativní projekt OCCRP dokumentuje po roce 1989 patnáct vražd klubových lídrů nebo vlastníků, většinu v prostředí prorostlém organizovaným zločinem devadesátých let. A právě Plovdiv má v tomto registru zvláštní místo: v roce 2005 byl zastřelen Georgi Iliev, prezident městského rivala Lokomotivu Plovdiv. UEFA tehdy napsala, že nic nenasvědčovalo čistě fotbalovému motivu. Vrah nebyl dopaden.
U Filipova je situace jiná aspoň v jednom ohledu: podezřelý sedí v cele do čtyřiadvaceti hodin od činu. Ale samotné zadržení střelce ještě neodpovídá na klíčovou otázku, zda šlo o osobní spor bývalého zaměstnance, nebo o objednávku. Ministr Demerdžijev to nepřímo přiznal, když řekl, že policie prověřuje „možné další zapojené osoby“.
Co bude s Botevem
Stadion stojí, licence platí, sezona běží. Technicky Botev Plovdiv může fungovat dál. Prakticky je ale klub v situaci, kterou dobře znají firmy závislé na jednom zakladateli: všechno drží pohromadě, dokud ten jeden člověk žije.
Filipov propojil Botev se svým podnikatelským zázemím v PIMK a desítkách dalších firem. Kdo převezme tuto roli, a zda ji vůbec někdo převezme ve stejném rozsahu, rozhodne o tom, jestli záchrana z léta 2025 byla skutečná institucionální stabilizace, nebo jen osobní projekt jednoho ambiciózního muže.
Dva zbývající členové vedení mají formální mandát klub řídit. Ale peníze, kontakty a politický vliv, které Filipov přinášel, na klubové stránce s organizační strukturou nenajdete. Botev teď stojí před testem, na který se nikdo nepřipravoval, a jehož výsledek ukáže víc než kterýkoli audit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta