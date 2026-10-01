Ulice: Zvěsti o Sonině těhotenství zamíchají kartami

V seriálu Ulice jedou politické boje na plné obrátky, do voleb přeci jen zbývá poslední týden. Když se rozhodne Tonda Hložánek jednat na vlastní pěst, aby zjistil, co se Soňou je, nebude se zprávě od Mastného stačit divit. Hložánkova taktika
Hložánek starší se snaží v hospodě opít Radka Mastného a poté z něj vymámit informace ohledně stavu Čechové. Radek se rozhodne mu informaci pošeptat do ucha, aby je nikdo neslyšel. Tonda nevěří vlastním uším a okamžitě potřebuje mluvit se synem, který ale není k zastižení.
„To je otázka života a smrti,“ prohlásí vážným hlasem Tonda směrem k Martině s tím, že se jedná o rodinnou záležitost. „Jako život, samozřejmě, ale smrt – moje.“ Martina je vyděšená, ale Hložánek starší jí odmítá cokoliv bližšího prozradit. Když to večer řeší doma s Jirkou, ten má za to, že se jedná o nějakou banalitu a otci řekl, že se sejdou až zítra.
Ale ví
Je už sice pozdě večer, ale Radek si nemohl nechat ujít šanci, aby Soně předal nejnovější informace a novinky. Soňa jej prosí, jestli by to nemohlo počkat do zítra, protože je moc unavená. „Já hned zase půjdu. Soňo, ale tohle to ti prostě říct musím, poslouchej,“ sype ze sebe a nepřestává se smát. „Tonda Hložánek se mě dneska pokusil opít. Hádej proč?“ dodá, když jej chce Soňa vyprovodit z bytu.
„Myslel si, že se mě vytáhne, co ti teda jako je,“ směje se. Bylo mu to jasné hned, jakmile objednal prvního panáka. „No, tak jste si hezky ťukli a neví nic, doufám?“ vyděsí se trochu Soňa. „Ale ví,“ odpoví vážným hlasem Radek a Soňa je v šoku. „Ví, že si těhotná,“ dodá na vysvětlenou.
Tonda Hložánek, Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Soňa v šoku
Čechové dojdou slova a jen zírá. „Že já jsem těhotná?“ vysouká nakonec ze sebe. To jí Radek potvrdí s tím, že to není všechno. Řekl mu, že je v jiném stavu s Jirkou. Na to už si Soňa musí sednout. „Hložánek ví, že jsem těhotná s Jirkou Hložánkem… Ty ses asi úplně zbláznil?“
„Dovedeš si představit, jakej zmatek v palici teď musí mít?“ směje se znovu Radek. „No, asi tak úplně stejně jako já,“ ohradí se Soňa, která nechápe, kam tím míří a proč se tomu směje. Chce po něm, aby mu ihned zavolal a řekl, že je to nejapný žert, který si vymyslel. Soňa se to snaží rozdýchat, ale moc jí to nejde.
Vím, co dělám
„Já moc dobře vím, co dělám,“ ohradí se Mastný a dodá: „Umíš si vůbec představit, jak musí mít Jirka Hložánek zamotanou hlavu, když na tebe posílá vlastního fotříka?“ Soňa to za dobrý nápad rozhodně nepovažuje, protože je jasné, že se o tuto novinku Hložánek starší se synem podělí. „Víš, jak se dělaj děti?“ vyjede na Radka Soňa. „Tak něco málo jsem o tom zaslechl, ale to vůbec není podstatný,“ směje se dál. „Podstatný je, že Tonda teď bude běhat po dvorku jak splašená slepice a čert ví, kolik zmatků a škody při tom ještě nadělá.“
Soňa to odmítá celé pochopit a nechce se o tom dál bavit. Už vážným hlasem jí Mastný vysvětlí, že jim tímto krokem získal čas. „Protože psychicky labilní starostku nikdo volit nebude,“ a dodá, že vyrobil zmatek, který je pouze první částí jeho geniálního plánu.
Premiérové díly seriálu
Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Epizoda Ulice 5199).