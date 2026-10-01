Petr Štěpánek slaví 78 let. Zlatou Adamovskou žádal o ruku v Keni, ona si myslela, že jen přebral

Petr Štěpánek oslaví v pátek 2. října své osmasedmdesáté narozeniny. V herecké branži se pohybuje pětašedesát let a stále přijímá nabídky na nové role. S manželkou Zlatou Adamovskou cestují po světě a tráví volný čas na společné chalupě na Kokořínsku, kterou dlouhé roky upravovali.
Návrat ke Zlatovlásce a nový dabing
Petr Štěpánek se nezdráhá pracovat i v osmasedmdesáti letech. Během listopadu vstoupí do českých kin komedie Něco jako rodina, kterou natáčel na začátku roku na zámku Luka nad Jihlavou.
Jeho hlas navíc diváci brzy uslyší v novém seriálu Harry Potter a Kámen mudrců z produkce HBO Max, kde v českém znění namluví ředitele Bradavic Albuse Brumbála. Loni se také objevil v nové filmové verzi pohádky Zlatovláska. Když nabídku původně dostal, rozesmála ho. Myslel si totiž, že po více než padesáti letech od původního filmu bude znovu hrát Jiříka. Tvůrci mu ale rovnou nabídli roli krále.
S manželkou Zlatou Adamovskou oba nadále hrají v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Adamovská nedávno vzpomínala na náročnost natáčení scén s malými dětmi. V jednom z případů jí přinesli před kameru plačící dítě z kojeneckého ústavu, přičemž scénář předepisoval, že miminko má být apatické a klidně spát. „Já jsem říkala, že asi těžko vysvětlíme divákovi, že apatické dítě řve,“ vysvětlila herečka nutnost okamžitého přepsání textů.
Manželé se potkávají i na jevišti divadla Studio DVA v představení Vánoce s Popelkou. Štěpánek dnes připouští, že by s manželkou občas rádi pracovní tempo zpomalili, ale situace jim to zatím nedovoluje.
Práce na venkovském sídle
Když Štěpánek zrovna nestojí před kamerou, pobývá s manželkou na chalupě na Kokořínsku. Dům získal už během předchozího manželství s režisérkou Vlastou Janečkovou. Původní stav stavení byl velmi skromný.
„Když mě sem Vlasta poprvé přivezla, řekl jsem jí, že sem jezdit nebudu. Bylo to tu zarostlé a zanedbané, metr vysoká tráva, suchý záchod. Když jsem se chtěl umýt, musel jsem jít do potoka, nebyla tu ani voda,“ popsal tehdejší poměry pro Český rozhlas.
Později dům se Zlatou Adamovskou výrazně zrekonstruovali. Vybudovali dvě koupelny, novou kuchyni, vyměnili podlahy a v prvním patře přidali malý pokoj pro vnoučata. Adamovská se na pracích aktivně podílela a herec občas seče trávu na zahradě klasickou kosou.
Horečka při žádosti o ruku
Svatbu měli herci v roce 2013. Zásnuby se konaly o silvestrovské půlnoci během společné cesty do Keni. „Bylo to o půlnoci na Silvestra. Zlatka měla bohužel čtyřicítku horečku,“ popsal Štěpánek v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Když upadl na kolena, jeho partnerka si myslela, že pouze vypil více alkoholu. Pak ale vytáhl krabičku s prstenem.
Cestování do exotických zemí patří k jejich hlavním společným zájmům. Společně navštívili Japonsko, Brazílii, Filipíny nebo Velikonoční ostrov. Herečka říká, že se tak snaží dohnat dobu, kdy za minulého režimu svobodně cestovat nemohli. Návštěvy chudších regionů jim podle jejích slov připomínají vysokou životní úroveň v Česku, kde všichni považují pitnou vodu za naprostou samozřejmost.
Podle testu partnerské shody, který loni natočili pro sociální sítě divadla Studio DVA, se manželé neshodnou na tom, kdo z nich lépe vaří nebo kdo dokáže lépe udržet tajemství. Shodli se naopak v tom, že Zlata Adamovská se nepoměrně častěji rozčiluje během jízdy v autě.
V dobré kondici se dnes Štěpánek udržuje díky pravidelným procházkám. Kvůli vleklým problémům s klouby má voperovaná dvě umělá kolena. Sám velmi oceňuje kvalitní pooperační rehabilitaci, kterou považuje za zásadní pro bezproblémový návrat k běžnému pohybu.
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