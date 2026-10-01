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Petr Štěpánek slaví 78 let. Zlatou Adamovskou žádal o ruku v Keni, ona si myslela, že jen přebral

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Herec Petr Štěpánek slaví osmasedmdesáté narozeniny. Stále přijímá role včetně dabingu Brumbála a s manželkou Zlatou Adamovskou jezdí na venkovskou chalupu.
Zlata Adamovská a Petr Štěpánek

Zlata Adamovská a Petr Štěpánek

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 18:21

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