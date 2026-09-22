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Redmi 17 Pro Max přináší 9210 mAh v těle s tloušťkou 8,6 mm, jaká je tato novinka?

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Xiaomi uvedlo na český trh novou řadu Redmi Note 17 a my jsme v Budapešti měli možnost vyzkoušet nejvyšší model této řady Redmi Note 17...
Redmi 17 Pro Max přináší 9210 mAh v těle s tloušťkou 8,6 mm, jaká je tato novinka?

Redmi 17 Pro Max přináší 9210 mAh v těle s tloušťkou 8,6 mm, jaká je tato novinka?

Zdroj: Redmi Note 17 Pro Max 5G; zdroj: Dotekománie
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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