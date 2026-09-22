Redmi 17 Pro Max přináší 9210 mAh v těle s tloušťkou 8,6 mm, jaká je tato novinka?

Xiaomi uvedlo na český trh novou řadu
Redmi Note 17 a my jsme v Budapešti měli možnost vyzkoušet nejvyšší model této řady Redmi Note 17 Pro Max 5G. Ten zaujme především obrovskou baterií. Zde je slovo obrovskou vskutku na místě, protože kapacita přesahuje devět tisíc miliampérhodin hodin. Mimo Pro Max model jsme nedávno přinesli první dojmy na o maličko dostupnější model Redmi Note 17 Pro 5G zde. Jaký je však nejvybavenější model této řady? Na úvod ještě zmíním, že model Pro Max v podstatě nahrazuje dřívější Pro+. Redmi Note 17 Pro Max 5G
Konstrukce je velmi podobná, ne-li stejná jako u dostupnějšího modelu Redmi Note 17 Pro 5G. To je celkem překvapivé, jelikož oba modely mají jinak velkou baterii a přesto sdílejí tloušťku 8,6 milimetru. Ta je vzhledem ke kapacitě baterie 9210 mAh opravdu úctyhodná. Ještě před lety byla takto velká kapacita výhradou velkých tlustých telefonů. Doba ale pokročila a křemíkovo-uhlíkové baterie posouvají celé odvětví dál.
Redmi Note 17 Pro Max 5G; zdroj: Dotekománie
A co má takto velká baterie znamenat v realitě? Dle slov Xiaomi má 9210mAh REDMI Titan Battery System, zajistit až třídenní výdrž baterie. A osobně po zkušenostech s o něco menší baterií v Redmi Note 17 Pro 5G bych tomu věřil. Testy výrobce pak dodávají 37 hodin přehrávání videa, 178 hodin přehrávání hudby a až 72 hodin hovoru.
Potěšující zprávou je pak také rychlé dobíjení, když už energie dojde. Máme tu konkrétně 100W nabíjení a prý 20 minut zajistí výdrž na celý den.
Redmi Note 17 Pro Max 5G; zdroj: Dotekománie
Z prvních dojmů tak Redmi Note 17 Pro Max 5G není žádná cihla, váží 229,5 gramů, což je vzhledem k velikosti telefonu normální váha. V ruce jsme měli také zajímavou barvu Cloud Blush, která mění odstín dle okolního UV světla a tak trochu připomíná východ slunce. K dispozici bude ale na našem trhu také nestárnoucí černá a pak zelená barva.
Odolnost byla též vylepšena. Máme tu certifikaci IP66 a IP68 a mimo to nový vlastní test TUV SUD Titan Quality. V rámci něj výrobce spolu s německou autoritou certifikoval zařízení na dvoumetrový ponor po dobu až 72 hodin a také odolnost vůči pádům. Novinka by měla přežít pád ze tří metrů také díky Gorilla Glass Victus 2. A co mě zaujalo, je fakt, že jednu výměnu displeje máte v prvních 24 měsících zdarma.
Redmi Note 17 Pro Max 5G; zdroj: Dotekománie
Displej nabízí úhlopříčku 6,83 palce, takže to není malý telefon. Maximální jas v HDR peaku nabízí 3500 nitů a zobrazovací panel se nemá za co stydět. Hnacím motorem je zde 4nm Snapdragon 6 Gen 5, který doplňuje rychlé úložiště UFS 4.1 u verzí dostupných v České republice.
Fotoaparáty máme na zádech dva a to hlavní 50Mpx snímač se clonou f/1.5, a senzorem o velikosti 1/1.95 palce. Ten doplňuje 8Mpx ultra širokoúhlý snímač.
Redmi Note 17 Pro Max 5G; zdroj: Dotekománie
Cena a dostupnost
Redmi Note 17 Pro Max 5G přináší opravdu velkou baterii nebo konstrukci, co by měla něco vydržet. Telefon už je v prodeji a to za cenu od 12 499 korun. V rámci bonusů vám výrobce dá jednu výměnu displeje v prvních dvou letech a jednu výměnu baterie v prvních třech letech. A pak tu máme 6 měsíců Google One, 3 měsíce Spotify Premium a 2 měsíce YouTube Premium. Prodej začal 17. září.
8 GB RAM a 256GB úložiště – 12 499 Kč 8 GB RAM a 512GB úložiště – 14 299 Kč