Četa: Charlie Sheen málem vypadl z otevřeného vrtulníku. Mladý Johnny Depp byl zase na pokraji zvracení

Ve válečném filmu Četa z roku 1986 si herci před natáčením prošli čtrnáctidenním vojenským výcvikem v džungli, při kterém jedli pouze vojenské příděly. Režisér Oliver Stone je chtěl fyzicky vyčerpat, aby na plátně působili jako vojáci na pokraji sil. Tom Berenger během povinného výcviku zhubl třináct kilogramů. Režisér navíc hercům zakázal sprchy. Nováček ve střetu dvou seržantů
Příběh sleduje mladého a naivního Američana Chrise Taylora, kterého hraje
. Ten přeruší studium na vysoké škole a dobrovolně narukuje do bojů ve Vietnamu. Po příjezdu zjišťuje, že pro zkušenější vojáky jeho přítomnost nic neznamená, a brzy se ocitá uprostřed konfliktu mezi dvěma nadřízenými. Četu totiž rozdělují seržant Barnes v podání Toma Berengera a seržant Elias, kterého ztvárnil Willem Dafoe. Konflikt mezi veliteli vygraduje poté, co během razie ve vesnici dojde k nezákonnému zabití. Charlie Sheen
Známé obsazení obou seržantů vymyslel režisér záměrně a oba herce postavil proti jejich typu. Tom Berenger do té doby hrál převážně kladné hrdiny, Willem Dafoe byl naopak známý ze záporných rolí. Oběma hercům tento netradiční výběr nakonec vynesl nominaci na Oscara. Režisér původně nabídl roli Barnese Kevinu Costnerovi, ten ji ovšem z respektu k válečným veteránům odmítl.
Zvracení na place i mrtvé zvíře v řece
Náročné situace nekončily nařízeným vojenským výcvikem. Willem Dafoe se při natáčení napil z řeky. Netušil přitom, že kousek proti proudu leží mrtvé prase. Během následujících čtyřiadvaceti hodin mu bylo velmi špatně, ačkoli k nákaze obávanou malárií nedošlo. Problémy měl i tehdy dvaadvacetiletý
v roli vojáka Lernera, který se u stresující scény dostal na pokraj zvracení kvůli chování režiséra. Ten u scény trval na opakování. Johnny Depp
Další nebezpečné momenty se nevyhnuly ani představiteli hlavní role. Charlie Sheen málem vypadl z otevřeného vrtulníku. Před pádem ho včas zachránil herecký kolega Keith David. Během natáčení v bojovém stroji to s posádkou prudce trhlo a David musel padajícího herce vtáhnout zpět na palubu.
Četa, FOTO: Orion Pictures / distr. TV Nova
Ve scéně, kde polovina jednotky odpočívá, herci během natáčení užili skutečnou marihuanu. Do chvíle první klapky z nich ale opojení vyprchalo. Všichni se tak před kamerou cítili mizerně, místo aby působili uvolněně.
Československé zbraně a selhání kapslí s krví
Československé pušky tvoří v americkém snímku drobný historický detail. Našly se ve vesnici obsazené vojáky Vietkongu a odkazují na reálný základ. Útočné pušky SA 58 pocházející z Uherského Brodu se tehdy skutečně tajně pašovaly do Severního Vietnamu přes Hamburk, Indický oceán a Čínu. Filmaři si potrpěli i na drobnosti z vlastního prostředí, speciální třešňově červené krabičky cigaret přesně odpovídaly americké produkci z konce šedesátých let.
Scéna úmrtí seržanta Eliase odkazuje na reálnou fotografii, kterou pořídil Art Greenspon v roce 1968. Při natáčení selhaly kapsle s umělou krví. Willem Dafoe navíc držel odpalovací zařízení ve své levé ruce a během pádu ho odhodil. Tvůrcům se ale hercův celkový projev natolik líbil, že v sestřihu nechali i tento technicky nedokonalý záběr. Štáb dorazil na Filipíny těsně před začátkem tamní revoluce. V ulicích města pak herci viděli tanky a produkce chvíli čelila nejistotě, zda vůbec bude moci začít točit.
Střelba ze skutečného RPG
Oliver Stone do filmu promítl situace, které sám zažil jako voják u americké pěchoty. Snímek vychází z osobních zážitků režiséra, jenž do scénáře zařadil i konkrétní případ napadení vesničanky, kterému tehdy sám zabránil. Pro zvýšení reálnosti finální bitvy tvůrci využili ke střelbě skutečnou protitankovou zbraň RPG. Závěrečná bojová vřava přitom kopíruje událost, jíž byl ve Vietnamu očitým svědkem vojenský poradce filmu Dale Dye.
Snímek Četa uvede Nova Cinema 1. října ve 23:00 a reprízu odvysílá 3. října v 01:45.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).